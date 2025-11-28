베스트 월렛 토큰, 28일 MEXC 상장 확정하며 FOMO 조성… 가격 어디까지 갈까?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

베스트 월렛(Best Wallet)의 토큰 BEST가 11월 28일 금요일 오후 11시(한국 시간)에 글로벌 거래소 MEXC에 상장된다. 프리세일이 당일 오후 9시에 종료되고 곧바로 상장이 이어지기 때문에, 초기 거래에서는 가격 움직임이 크게 나타날 가능성이 있다.

현재 프리세일 가격은 0.026005달러로 유지되고 있고, 상장 직전까지 동일한 가격에 구매할 수 있다. BEST/USDT 거래는 28일 오후 11시에 시작되어 출금 기능은 다음 날인 11월 29일 밤 11시부터 열릴 예정이다.

MEXC는 하루 거래량이 약 34억 달러에 달하는 글로벌 대형 거래소로, 4천만 명 이상의 이용자가 사용하는 플랫폼이다. 베스트 월렛은 올해 가장 주목받은 비수탁형 지갑 프로젝트 중 하나로 평가받고 있으며, 프리세일 누적 모금액은 이미 1,760만 달러를 넘어섰다.

상장과 함께 다양한 이벤트도 진행된다. BEST를 입금하거나 간단히 거래만 해도 자동으로 추첨 대상에 포함돼 총 1,200,000 BEST와 20,000 USDT를 보상으로 받을 기회가 생긴다. 추가 보상을 원할 경우 ‘업적 달성’ 과제 참여를 통해 최대 25,000 USDT 상당의 선물 보너스도 얻을 수 있다.

540억 달러 규모로 커지는 코인 지갑 산업… 베스트 월렛, 성장 기대주 부상

리서치 앤 마켓(Research and Markets) 데이터에 따르면, 암호화폐 지갑 시장은 최근 몇 년 동안 빠르게 성장해 왔다.

2024년 시장 규모는 약 143억 9천만 달러로 집계됐으며, 2025년에는 189억 6천만 달러까지 확대될 것으로 예상된다. 연평균 30%가 넘는 성장률이다. 암호화폐 글로벌 채택이 늘어나는 흐름을 감안하면 2029년에는 시장 가치가 547억 9천만 달러 수준에 이를 것이라는 전망도 나온다.

규제가 더욱 명확해지고 투자자 보호 체계가 강화되면 기관과 개인 투자자 모두 암호화폐 생태계로 더 많이 유입될 가능성이 크다. 암호화폐가 인공지능, 스테이블코인 기반 결제 등 새로운 산업과 연결되는 것도 시장 확대에 힘을 보태고 있다.

이용자들이 스테이블코인처럼 실사용성이 뚜렷한 자산에 익숙해질수록, 자연스럽게 더 다양한 블록체인 서비스로 발걸음을 옮기게 될 것이다. 이 과정에서 베스트 월렛은 암호화폐 세계로 진입할 때 사용자가 가장 먼저 만나게 되는 관문 역할을 한다.

지갑 이용자가 늘어날수록 유틸리티 토큰 BEST의 활용도와 가치도 함께 커질 가능성이 있다. BEST는 단순한 지갑 코인이 아니라 스왑 수수료 할인, 특정 기능 우선 접근 등 실질적인 혜택을 제공하며, 여러 체인에서 네트워크 토큰 대신 BEST로 가스비를 낼 수 있다는 점도 강점이다.

시장 규모를 기준으로 보면 베스트 월렛은 약 38억 달러 규모의 지갑 토큰 시장에 본격적으로 진입할 준비를 마친 상태다.

현재는 트러스트 월렛 토큰이 약 4억 달러 시가총액으로 가장 큰 비수탁형 지갑 코인이지만, 멀티체인 환경을 전제로 개발된 베스트 월렛 같은 신규 프로젝트가 향후 주도권을 가져갈 수 있다는 평가가 나온다.

특히 메타마스크는 여러 논의에도 불구하고 아직 자체 토큰을 출시하지 않은 만큼 BEST의 경쟁력은 더 두드러진다는 분석도 있다.

베스트 월렛 토큰, MEXC 상장 호재… 급등 신호 될까?

단기 변동성은 암호화폐 시장에서 늘 반복되는 흐름이지만, 산업 전체가 장기적으로 확대되고 있다는 점은 분명하다. 최근의 성장 속도를 보면 앞으로 시장 확장이 더 빨라질 것이라는 전망도 힘을 얻고 있다. 이런 분위기는 MEXC와 같은 주요 거래소에서 BEST 토큰이 상장되는 상황에도 긍정적인 기반이 되고 있다.

베스트 월렛은 멀티체인 지원, 낮은 수수료, 프라이빗 키 분산 보안, 선별된 신규 토큰 정보 제공, 스테이킹 기능, 다양한 디파이·게임 서비스 연동 등 여러 기능을 하나의 플랫폼에 자연스럽게 녹여내며 경쟁 지갑들 사이에서 빠르게 존재감을 키우는 중이다. WalletConnect 인증을 갖춘 점 역시 활용성을 높여주는 요소다.

이런 전반적인 완성도를 고려하면 베스트 월렛이 향후 더 큰 성장을 이끌 잠재력이 있다는 평가도 나온다. 실제로 시장에서는 차세대 유망 코인 후보로 거론하는 목소리가 점차 늘고 있다.

BEST 토큰 급등 전 매수 기회 확보하려면?

BEST 토큰을 고려하고 있다면, 거래소 상장 전 비교적 낮은 가격으로 참여할 수 있는 시간이 아직 남아 있다. 프리세일은 베스트 월렛 공식 웹사이트에서 바로 참여할 수 있다.

베스트 월렛 앱을 통해서도 은행 카드, ETH, USDT로 손쉽게 구매할 수 있다. 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드하면 된다.

아직 MEXC 계정이 없다면 미리 개설해 두는 것도 도움이 된다. 입금만 해도 진행 중인 BEST 에어드랍 이벤트에 자동 참여되어 보상을 받을 가능성이 생긴다.

향후 업데이트와 시장 흐름을 지속적으로 확인하려면 베스트 월렛 커뮤니티(X, 텔레그램, 디스코드)에 참여해 두는 것이 좋으며, 프로젝트에 대한 보다 자세한 내용은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.