베스트 월렛 토큰, 11월 28일 오후 11시 쿠코인 거래 개시… 프리세일가 매수 기회는 오늘까지

세계 7위 규모의 암호화폐 거래소인 쿠코인이 11월 28일 한국시간 기준 오후 11시, 베스트 월렛 토큰(BEST) 상장을 공식 발표했다. 이 발표는 프리세일 종료 시점을 불과 하루 앞두고 나온 소식이라, 빠르게 성장 중인 멀티체인 웹3 비수탁 지갑 앱의 유틸리티 토큰에 대한 기대감을 더욱 키우고 있다.

코인게코 자료에 따르면 쿠코인은 최근 24시간 동안 약 37억 달러의 거래량을 기록했으며, 200여 개 국가에서 4,100만 명이 넘는 이용자를 확보하고 있다. 2017년 세이셸에서 설립된 이후 1,000개가 넘는 거래쌍을 제공하며 글로벌 거래소로 자리 잡았다.

이번 발표는 다른 대형 거래소들도 가까운 시일 내에 BEST 거래 지원을 검토할 가능성이 높다는 신호로도 해석된다.

📢 New Listing: @BestWalletHQ $BEST is coming soon to #KuCoin! Best Wallet is a multi-chain Web3 wallet ecosystem powered by the $BEST token, offering retail crypto users and DeFi communities a secure, all-in-one platform for storing assets, trading, staking, and discovering new… pic.twitter.com/wiejeHQs4j — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

베스트 월렛 토큰은 입소문을 중심으로 빠르게 성장해 프리세일에서만 1,800만 달러를 모으며 강한 흥행세를 보였다. 낮은 스왑 수수료를 앞세워 멀티체인 지갑 분야의 선두주자로 자리매김했고, ‘업커밍 토큰’ 기능을 통해 시장에 정식 상장되기 전의 비주류 코인을 발견할 수 있는 창구 역할도 하고 있다.

프리세일은 11월 28일 금요일 오후 9시(한국시간 기준)에 마감된다. 현재 가격은 0.026015달러로, 상장가 수준 또는 그에 가까운 가격으로 구매할 수 있는 마지막 기회가 여전히 남아 있다.

BEST 토큰은 실제 서비스에서 바로 활용되는 유틸리티 중심 토큰이라는 점에서 암호화폐 시장에서도 흔치 않은 사례다. 암호화폐가 점차 대중에게 확산되는 흐름 속에서, 새 사용자를 안전하게 온보딩하고 일상적인 활용을 가능하게 하는 핵심 인프라는 베스트 월렛과 같은 비수탁형 지갑이라고 할 수 있다.

흐름을 먼저 읽는 투자자들이 BEST 토큰을 담는 이유

골드러시 시대엔 금광을 파는 사람보다 삽과 곡괭이를 파는 사람이 더 안전하게 돈을 벌었다는 말이 있다. BEST 토큰을 사는 전략도 이와 비슷한 흐름으로 볼 수 있다. BEST를 보유하면 여러 체인을 자유롭게 오가면서도 낮은 수수료로 거래할 수 있는 환경이 열리기 때문이다.

베스트 월렛은 설치가 간단할 뿐 아니라 핵심 보안 기술에서도 앞서 있다. 특히 MPC-CMP 기술을 적용해 개인 키를 하나로 저장하지 않고 여러 조각으로 암호화해 서로 다른 주체에게 분산 보관한다.

이 방식에서는 개인 키가 온전한 형태로 다시 합쳐지는 일이 없기 때문에 한 지점을 노린 공격이 사실상 불가능해진다. 그만큼 지갑 주소를 노린 무단 접근 위험도 크게 낮아지고, 기존 보안 방식보다 더 강한 방어력을 확보하게 된다.

여기에 생체 인증, 2단계 인증 같은 필수 보호 기능은 물론이고, 앞으로 도입될 고급 안티 프로드 시스템까지 더해질 예정이다. 의심스러운 활동을 미리 감지하고 차단하는 기능이 강화되면 전체 보안 수준도 한층 더 높아질 것으로 전망된다.

베스트 월렛, 멀티체인·파생상품 거래소에 이어 베스트 카드 출시 예고

베스트월렛 토큰이 주목받는 또 하나의 이유는 멀티체인 환경에서 주는 편의성 때문이다. 이 지갑은 비트코인, 이더리움, 솔라나, BNB 스마트 체인, 베이스, 폴리곤을 이미 지원하고 있으며, 추가 체인도 순차적으로 확대 중이다.

반면 메타마스크는 여전히 속도가 더디다는 평가를 받는다. 업계 대표 지갑 중 하나임은 분명하지만, EVM 중심 구조에서 벗어나 멀티체인을 지원하기 시작한 것도 비교적 최근이다. 내부에서 여러 논의가 있었음에도 자체 토큰이 아직 출시되지 않은 점도 대비된다. 이런 가운데 BEST는 이미 생태계 확장과 토큰 유틸리티 측면에서 더 앞서 나가고 있다.

베스트 월렛의 생태계가 탄탄한 것도 장점이다. 토큰 보유자는 30개 브리지와 330개 DEX가 매끄럽게 연결된 구조 덕분에 체인 간 스왑을 할 때 낮은 수수료 혜택을 그대로 누릴 수 있다.

BEST는 이 생태계 전체를 움직이는 핵심 동력으로, 특히 베스트월렛이 자체 파생상품 거래소까지 출시하게 되면 BEST의 효용성은 훨씬 더 강하게 드러날 가능성이 크다. 저렴한 수수료 구조는 트레이더들에게 뚜렷한 이점으로 작용할 것이다.

가스 없이 토큰을 전송할 수 있는 기능도 개발 중이다. 이 기능이 도입되면 각 체인의 네이티브 토큰을 따로 들고 다닐 필요가 없어지고, BEST만 있으면 다양한 체인에서 자유롭게 수수료를 처리할 수 있게 된다. 크로스체인 거래가 훨씬 저렴하고 간편해지는 셈이다.

BEST는 철저히 웹3 기반 토큰이지만, 팀은 웹3 방식의 가치 전송과 기존 금융 시스템을 연결하는 것이 얼마나 중요한지 잘 이해하고 있다. 이런 전략의 연장선으로 사용자용 직불카드인 베스트카드 출시도 준비 중이다. 베스트카드를 사용하면 법정화폐는 물론 보유 중인 암호화폐 자산으로도 바로 결제가 가능하다.

베스트카드는 BEST 보유자에게 업계 최저 수준의 수수료 혜택을 제공할 예정이며, 사용을 늘리기 위한 리워드 프로그램도 함께 운영될 계획이다.

BEST 토큰, 어디에서 구매할수 있나

쿠코인 상장을 기다리기보다 미리 BEST를 확보하고 싶다면, 지금 프리세일 페이지에서 바로 참여하는 것이 가장 간단한 방법이다.

베스트 월렛 앱을 이용하는 방법도 있다. 앱에서 은행 카드나 ETH, USDT로 바로 결제할 수 있어 처음 접하는 사람도 부담 없이 구매할 수 있다. 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 바로 내려받을 수 있다.

쿠코인에서 거래할 계획이라면, 미리 회원가입을 하고 자산을 충전해 두는 것도 좋다. 상장과 동시에 매수할 수 있어 타이밍을 놓치지 않을 수 있다. 쿠코인 이용자는 BEST 상장을 기념하는 에어드롭 이벤트에도 참여할 수 있다는 장점도 있다.

베스트월렛 커뮤니티에 합류하고 싶다면 X, 텔레그램, 디스코드에서 운영되는 공식 커뮤니티를 통해 다른 사용자들과 소통할 수 있다. 프로젝트에 대한 자세한 정보는 베스트 월렛 공식 웹사이트에서 확인하면 된다.

