베스트 월렛, 28일 오후 11시 쿠코인 상장 확정… 대형 거래소 추가 상장 가능성은?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

암호화폐 업계에서 빠르게 존재감을 키우고 있는 베스트 월렛 토큰(BEST)이 쿠코인 상장을 확정하며 글로벌 상위 거래소의 공식 인정을 받았다. BEST 토큰은 한국시간 11월 28일 금요일 밤 11시에 쿠코인에서 거래를 시작한다.

프리세일은 약 1,800만 달러를 모으며 올해 진행된 지갑 프로젝트 가운데 가장 큰 규모로 마무리되고 있으며, 같은 날 오후 9시에 종료될 예정이다. 즉, 쿠코인 상장 전에 프리세일 가격 0.026015달러로 추가 매수할 수 있는 시간이 아직 4시간 정도 남아 있다는 의미다.

쿠코인이 가장 먼 저 움직였다는 사실은 의미가 크다. 다른 대형 거래소들 역시 시장 지표를 보고 있고, “지금 상장하지 않으면 뒤처지는 것 아닐까?”라는 판단을 내릴 가능성이 높기 때문이다.

📢 New Listing: @BestWalletHQ $BEST is coming soon to #KuCoin! Best Wallet is a multi-chain Web3 wallet ecosystem powered by the $BEST token, offering retail crypto users and DeFi communities a secure, all-in-one platform for storing assets, trading, staking, and discovering new… pic.twitter.com/wiejeHQs4j — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

베스트 월렛은 단순한 UI 변경이나 소규모 업데이트에 머무르는 기존 지갑들과 다른 방향을 택했다. 거래 효율을 끌어올린 트랜잭션 처리 속도, 업계 최상위 수준의 스왑 레이트, 그리고 곧 추가될 자동 DCA, 가스 토큰 없이 보내는 트랜잭션, 사기 방지 및 MEV 보호 기능, 실제 결제가 가능한 베스트 카드까지 이미 완성도 높은 웹3 통합 플랫폼으로 발전하고 있다. 이러한 기능들은 모두 BEST의 활용성과 생태계 내 역할을 점점 더 넓혀주고 있다.

쿠코인과 MEXC 상장으로 글로벌 유동성이 열렸고, 추가적인 대형 거래소 상장 가능성도 높아지면서 BEST는 향후 수개월 동안 의미 있는 가격 상승 기회를 맞이할 수 있다. 빠르게 성장하는 지갑 사용량을 고려하면, BEST 토큰의 가치 역시 그 흐름을 따라갈 가능성이 충분하다.

쿠코인, 베스트 월렛 상장 결정… 사용자 확대 잠재력 인정

쿠코인은 현물 거래량 기준 글로벌 8위 거래소로, 게이트와 비트겟 바로 뒤를 잇는다. 최근 24시간 동안 현물에서만 약 37억 달러, 파생상품에서는 50억 달러 이상이 거래될 만큼 유동성이 깊어 신규 프로젝트가 상장하기에 유리한 환경을 갖추고 있다.

쿠코인 상장의 의미는 단순히 많은 사용자 유입에 그치지 않는다. 전 세계 리테일 투자자들이 쉽게 접근할 수 있는 노출 효과, 기관 투자자의 유입 가능성, 그리고 초기 프로젝트를 빠르게 대중 인지도 단계로 끌어올리는 상장 후 성과까지 결합된다.

실제로 작년 상장 사례를 보면, 성과가 좋았던 토큰들은 상장 직후 30%에서 많게는 100% 이상 상승하는 흐름도 종종 나타났다. 전체 성과를 기준으로 할 때 쿠코인은 비트겟을 제외한 대부분의 대형 거래소보다 상장 후 수익률이 양호한 편에 속한다.

이런 점에서 베스트 월렛 토큰의 상장은 더욱 의미가 크다. 출시된 지 1년 남짓한 앱이 이미 50만 명 이상을 끌어모았고, 그 중 절반 가까이가 매달 실제로 사용하고 있다.

사용자 이탈이 잦은 웹3 지갑 시장 특성상, 이런 유지율은 일반적인 암호화폐 지갑보다는 상위권 핀테크 앱에 가깝다. 거래소가 장기적 유동성 잠재력을 판단할 때 가장 높은 평가를 주는 부분이기도 하다.

높은 유지율과 빠른 사용자 확보, 꾸준한 활동성은 단기 유행이 아니라 실사용 기반의 수요가 쌓이고 있다는 의미다. 이런 조건이 갖춰졌기 때문에 쿠코인이 BEST 상장을 서두른 것도 자연스러운 흐름으로 볼 수 있다.

웹3를 가장 쉽고 안전하게 활용하는 방법

베스트 월렛이 빠르게 사용자층을 확보한 이유는 암호화폐를 가장 편리하고 효율적으로 거래할 수 있는 환경을 제공하기 때문이다.

30개 이상의 탈중앙화 거래소와 30개 크로스체인 브리지를 연결하는 유동성 라우팅을 기반으로 하는 덕분에 거래 시 발생하는 비용은 낮고 체결 속도는 빠르게 이루어진다.

덕분에 사용자는 스왑할 때마다 자동으로 최적의 가격을 제공받는다. 여기에 곧 ETH, BNB, SOL 같은 네트워크 토큰 없이도 BEST만으로 수수료를 지불하는 ‘가스 토큰 프리’ 기능이 도입되면, 거래 비용과 편의성은 한 단계 더 개선될 전망이다.

온·오프램프 지원도 강점이다. 앱은 100개 이상의 법정통화를 지원하여 사용자가 별도 서비스나 복잡한 절차 없이 현지 통화를 바로 암호화폐로 전환할 수 있도록 한다. 여기에 곧 출시될 베스트 카드를 이용하면 보유한 암호화폐를 일상 결제에도 즉시 사용할 수 있어, 온체인 자산과 실생활 사이의 간극을 자연스럽게 이어주는 역할을 하게 된다.

보안 체계는 기관급 수준에 맞춰 설계되었다. 베스트 월렛은 비수탁형 지갑이기 때문에 사용자가 자산에 대한 완전한 통제권을 유지하며, 프라이빗 키는 파이어블록스의 MPC-CMP 기술로 여러 조각으로 분리돼 서로 다른 기관에 분산 보관된다. 한 조각이 유출되더라도 전체 지갑이 위험해지지 않는다.

여기에 생체 인증과 필수 2FA가 더해져 기기 분실이나 도난 상황에서도 무단 접근이 사실상 불가능하다.

곧 도입될 고급 사기 방지 보호 기능은 비정상적 활동을 사전에 감지해 사기성 트랜잭션을 막아주고, MEV 보호 기능은 샌드위치 공격이나 프런트러닝처럼 퍼블릭 블록체인에서 흔히 발생하는 가격 조작 시도를 차단한다.

이런 보안 요소들이 결합되며 현재 50만 명에 달하는 베스트 월렛 사용자들은 각종 위험에 노출되지 않고 자산을 안전하게 관리할 수 있다.

BEST 토큰이 제공하는 특별한 혜택

BEST 토큰은 이미 탄탄한 사용자층과 주요 거래소 상장을 확보한 만큼, 베스트 월렛에 새로운 이용자와 기능이 추가될 때마다 자연스럽게 수요가 커지는 네트워크 효과를 얻게 된다. 생태계 전체를 움직이는 핵심 자산이기 때문에, 지갑이 성장할수록 BEST의 활용도와 필요성도 자연스럽게 확대된다.

현재 주요 거래소들은 실제 성장을 보여주는 프로젝트를 선제적으로 선점하기 위해 경쟁하고 있다. 이런 환경에서 이 베스트 월렛을 빠르게 상장한 것은 의미가 크고, 보통 이런 움직임은 다른 거래소들의 ‘연쇄 상장’으로 이어지는 경우가 많다.

특히 BEST가 상장 직후 의미 있는 거래량과 사용자 참여를 보여준다면, 추가 상장은 예상보다 빠르게 이어질 수 있다.

베스트 월렛에 대해 더 알고 싶다면 공식 웹사이트를 확인하여 쿠코인 상장 전에 남아 있는 프리세일 기간을 활용해 BEST를 미리 확보할 수도 있다.

앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있으며, X, 텔레그램, 디스코드 커뮤니티에서도 최신 업데이트 소식을 꾸준히 받아볼 수 있다.

더보기 – 베스트 월렛 토큰 $BEST 구매방법 — 초보자를 위한 단계별 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.