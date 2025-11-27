베스트 월렛 토큰(BEST) MEXC 상장… 총 120만 달러 BEST·4만5,000 USDT 에어드랍 진행

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

베스트 월렛 토큰(BEST)은 약 5만 5천 명이 참여한 프리세일에서 총 1,760만 달러를 모금하며 초기 판매를 성공적으로 마무리했다. 이제 프로젝트는 다음 단계로 넘어가, 글로벌 주요 거래소 가운데 하나인 MEXC에 토큰을 상장할 준비를 하고 있다.

BEST 토큰은 한국시간 기준 11월 28일 금요일 밤 11시에 MEXC에 상장될 예정이어서, 그때까지는 프리세일 가격인 0.026005달러로 추가 매수가 가능하다.

이번 상장 결정은 베스트 월렛이 구축해 온 멀티체인, 유틸리티 중심 지갑 생태계의 성장 가능성과 실제 사용자 수요가 주요 거래소들에 의해 인정받았다는 의미로 받아들여진다.

또한 MEXC는 상장과 동시에 대규모 인센티브 프로그램을 함께 진행해 초기 유동성을 빠르게 확보하려 하고 있다. 11월 27일부터 12월 4일까지 진행되는 에어드랍+ 캠페인에서는 상장 직후 거래 참여와 오더북 활성을 높이기 위해 총 120만 BEST와 4만 5천 USDT가 보상으로 지급된다.

MEXC에 이어 쿠코인 등 다른 글로벌 거래소들도 BEST 상장을 검토할 가능성이 높다는 전망이 나오는 가운데, 프로젝트 초기 단계에서 나타나는 이 흐름은 점점 더 강해지고 있다. 지금 BEST를 둘러싼 움직임은 분명히 가볍게 넘기기 어려운 수준이다.

BEST, MEXC 고성장 섹터 편입… 거래 활성화 기대

MEXC가 BEST를 이노베이션 존(Innovation Zone)에 상장하기로 한 결정은 프로젝트 입장에서 상당한 의미가 있다. 이 구역은 빠른 성장 가능성을 갖춘 프로젝트 중에서도 거래소가 특히 주목할 만하다고 판단한 경우에만 배정되는 공간이다.

이곳에 편성된 토큰은 트레이딩 인터페이스에서 우선적으로 노출되고, 초기 유동성 확보에 중요한 역할을 하는 MEXC의 활발한 얼리어답터 층과 가장 먼저 맞닿을 수 있다.

이노베이션 존은 여러 유망 프로젝트들이 시장에 데뷔한 출발점으로 자리 잡아 왔다. 최근 모나드(MONAD) 역시 이 섹터에서 상장된 후 강한 거래량을 확보하며 빠르게 시장 전반으로 확장된 바 있다.

BEST가 이곳에 배정됐다는 사실은, MEXC가 베스트 월렛을 단순한 신규 토큰이 아니라 빠르게 성장하는 생태계를 구축할 잠재력을 갖춘 프로젝트로 평가하고 있음을 드러낸다.

또한 상장과 동시에 대규모 에어드랍 인센티브가 함께 진행되기 때문에 BEST는 거래 초반부터 높은 참여도를 기대할 수 있는 환경에 놓이게 된다.

투자자 입장에서 이번 결정은 BEST가 지속적인 유동성과 사용자 활동, 실질적 유틸리티를 갖춘 프로젝트라는 점을 거래소가 인정한 신호로 이해할 수 있다.

MEXC가 BEST에 주목하는 이유는?

BEST가 이노베이션 존에 편성된 가장 큰 이유는 베스트 월렛이 기존 웹3 지갑의 역할을 새롭게 정의하고 있기 때문이다. 이 지갑은 빠르고 저렴한 트랜잭션 처리, 간편한 온램프 기능, 그리고 향후 추가될 여러 보안 및 수익 기능 등을 통해 기존 경쟁자보다 한 발 앞선 사용자 환경을 만들어가고 있다.

로드맵에서도 방향성이 분명하다. 시장 분석 기능이 강화되면서 이용자는 더 정교한 인사이트와 트렌드 정보를 얻을 수 있게 되고, 가스 토큰 없이도 거래할 수 있는 기능이 도입되면 ETH나 BNB 같은 네트워크 토큰을 굳이 보유하지 않아도 수수료 문제를 해결할 수 있다. 자동 분할 매수(DCA) 기능 역시 도입될 예정이라, 시장 상황에 흔들리지 않고 꾸준히 포지션을 쌓고 싶은 사용자에게 도움이 될 전망이다.

투자 기능도 확대되고 있다. 베스트 월렛은 여러 체인을 분석해 가장 높은 스테이킹 수익처를 찾아주는 애그리게이터를 개발 중이며, 향후 BEST 기반 기능을 통해 수익률을 더욱 높일 수 있게 될 예정이다. 여기에 앱 내 파생상품 거래 기능까지 추가되면 지갑을 넘어 하나의 종합 트레이딩 플랫폼으로 자리 잡게 된다.

무엇보다 이노베이션 존 상장에 결정적인 역할을 한 기능은 업계 최초의 프로젝트 스크리닝 도구인 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’이다. 이 기능은 여러 초기 단계의 프리세일 프로젝트를 조기에 포착해, 실제로 초기 참여자들에게 큰 수익을 가져다준 사례가 이미 여럿 있다.

곧 직불카드 서비스까지 도입될 예정이어서, 베스트 월렛이 오늘날 암호화폐 사용자가 원하는 기능을 단일 생태계 안에서 적극적으로 구현해 가고 있음을 보여준다.

이러한 기능들이 완성될수록 BEST 토큰은 지갑 생태계의 중심 자산으로 자리 잡을 가능성이 크다.

120만 BEST와 4만5천 USDT가 걸린 에어드랍, 참여 방법은?

BEST가 MEXC에서 거래를 시작하면서, 트레이더들은 이번 달 거래소에서 진행되는 가장 큰 에어드랍 캠페인에 참여할 수 있는 짧은 기회를 얻게 됐다.

이번 이벤트는 총 120만 BEST와 4만 5천 USDT가 보상으로 제공되는 대규모 프로그램으로, 11월 27일부터 12월 4일까지 일주일간 진행된다.

참여 방식도 여러 가지다. BEST를 입금하거나 BEST/USDT 거래쌍을 거래해 럭키 드로우에 응모할 수 있고, 추가 USDT 보너스를 지급하는 ‘업적 과제’도 함께 참여할 수 있다. BEST 상장 초기 유동성이 본격적으로 쌓이기 전 미리 포지션을 잡으려는 투자자에게는 강력한 첫 진입 기회가 될 수 있다.

참여를 원한다면 MEXC로 이동해 이벤트 기간 동안 BEST를 입금하거나 거래하면 되고, 준비된 에어드랍 활동을 통해 보상 규모를 더욱 늘릴 수 있다.

프로젝트에 대한 자세한 정보를 알고 싶다면 베스트 월렛 공식 웹사이트를 참고하거나 X, 텔레그램, 디스코드 커뮤니티에 참여하면 된다. 베스트 월렛 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.

