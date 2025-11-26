소형 채굴기로 26만5천 달러 BTC 획득 사례 등장… 페페노드 “공평한 기회 필요”

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

해시파워가 거의 없는 소형 채굴기로 비트코인 블록을 단독으로 찾아내는 일은 사실상 불가능에 가깝다. 최근 오래된 ASIC 장비 한 대로 블록을 캐낸 사례가 화제가 되긴 했지만, 대부분의 개인 채굴자에게는 거의 기대하기 어려운 확률이다.

페페노드(PEPENODE)는 이런 현실적 한계를 다른 방식으로 풀어보려는 프로젝트다. 대규모 장비를 갖춘 채굴업체 중심의 구조에서 벗어나, 개인 사용자들도 쉽게 참여할 수 있는 환경을 만들기 위해 ‘가상 채굴 시뮬레이션’ 형태를 도입했다. 이용자는 게임 안에서 자신의 장비를 설정하고 다른 사용자와 경쟁해 보상을 받는다. 비트코인을 직접 채굴하는 모델은 아니지만, 페페(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 등 다양한 밈코인 보상이 제공되며 향후 지원 토큰은 더 늘어날 예정이다.

현재 프리세일에서는 PEPENODE 토큰을 미리 구매할 수 있다. 이 토큰은 게임 내에서 장비를 설치하거나 업그레이드하는 데 사용된다. 가격은 0.0011638달러이며, 다음 단계가 시작되기까지 약 5시간 남아 있어 곧 가격이 인상될 가능성이 높다.

사실상 ‘로또’인 솔로 채굴… 페페노드가 수익 모델로 현실화한다

한 개인 비트코인 채굴자가 업계에서는 사실상 불가능에 가깝다고 여겨지는 일을 해냈다. 해시파워가 6TH/s밖에 되지 않는 오래된 ASIC 장비 한 대로 비트코인 블록을 찾아낸 것이다.

이 정도 규모면 네트워크 점유율은 0.0000007% 수준에 불과하고, 블록 발견 확률은 약 1/1억 8천만이다. 이론적으로는 몇 세기 동안 기다려도 한 번 나오기 어려운 확률이다.

Congratulations to extremely lucky miner 3K99~Ct8M with only SIX TH for solving the 308th solo block at https://t.co/UWgBvLkDqc. A miner of this size has only a a in 180 million chance of solving a block each day! https://t.co/Jx3fTUlaIe pic.twitter.com/F5CKVrEfYt — Dr -ck (@ckpooldev) November 21, 2025

그럼에도 이 채굴자는 모든 우연을 뚫고 3.146 BTC(약 26만 5천 달러 상당)의 보상을 얻었다. 최근 솔로 채굴 사례 가운데서도 손꼽히는 ‘행운의 순간’이다. 하지만 이 일화가 보여주는 현실은 명확하다. 지금의 비트코인 채굴 산업은 대규모 장비와 자본을 갖춘 기업 중심으로 굳어졌고, 개인이 솔로 채굴로 성공할 가능성은 사실상 제로에 가깝다는 점이다.

페페노드(PepeNode)는 이 격차를 다른 방식으로 풀어보려는 프로젝트다. 누구나 노트북이나 스마트폰만으로 가상 채굴 장비를 구성하고, 다른 이용자와 경쟁하며, 실제 암호화폐 보상을 받을 수 있는 시뮬레이션 기반 채굴 시스템을 제공한다. 비싼 장비도, 복잡한 설치도 필요 없고, 일반 사용자도 쉽게 참여할 수 있다는 점이 핵심이다.

페페노드는 채굴을 소수 전문 채굴자만의 영역이 아니라, 누구나 즐길 수 있는 경험으로 다시 확장해보려는 시도를 하고 있다.

페페노드, 실력으로 경쟁하는 새로운 채굴 게임 플랫폼 생태계 조성

페페노드의 가상 채굴 게임은 기존 클릭형 채굴 게임과 달리 전략 설계가 핵심이 되는 시뮬레이션 방식으로 구성돼 있다. 단순히 버튼을 누르는 것이 아니라 채굴 장비를 어떻게 구성하느냐에 따라 보상이 달라지며, 플레이 결과는 실제 채굴 구조를 상당 부분 반영한다.

게임 참여는 법정화폐 또는 암호화폐를 PEPENODE 토큰으로 교환하는 단계에서 시작된다. 이후 이 토큰을 사용해 노드를 구매하고, 장비를 업그레이드하거나 서버룸을 확장해 자신만의 채굴 장비를 구축한다.

어떤 조합을 선택하느냐에 따라 채굴 효율이 크게 달라지기 때문에 자원 배분과 설계 과정이 플레이의 핵심이 된다. 잘 구성된 장비는 주기마다 더 많은 PEPENODE 토큰을 생산하지만, 균형이 맞지 않는 세팅은 상대적으로 낮은 수익을 낳는다.

플레이어의 해시레이트, 네트워크 점유율 등 주요 지표는 실시간으로 공개되므로 실제 채굴 과정에서의 경쟁 구조를 부담 없이 경험할 수 있다. 많은 돈을 들여 장비를 갖춰야만 경쟁할 수 있는 실제 채굴 환경과 달리, 페페노드에서는 전략이 성과를 가르는 핵심 요소가 된다.

게임 내 경쟁을 통해 상위권에 오르면 보상 폭은 더욱 넓어진다. 주요 보상으로는 페페코인, 파트코인 같은 인기 밈코인이 제공되고, 향후 도지코인 등 다른 토큰이 추가될 가능성도 열려 있다. 페페노드는 ‘채굴을 다시 모두에게’라는 콘셉트 아래, 게임성과 웹3 보상을 결합한 새로운 참여형 생태계를 구축해 나가고 있다.

페페노드, 본격 상승 전에 잡아야 할 매수 타이밍?

페페노드는 정식 게임 출시를 앞두고 현재 프리세일을 진행 중이다. ​​프리세일 기간에는 PEPENODE 토큰을 정식 출시가보다 낮은 가격에 미리 확보할 수 있다. 이 토큰은 게임 안에서 채굴 장비를 구축하고 업그레이드하며, 전체 마인 투 언(Mine-to-Earn) 시스템을 이용하는 데 핵심 역할을 한다.

프로젝트의 향후 가치에 영향을 줄 만한 요소도 분명하다. 우선, 커뮤니티 규모가 빠르게 커지면서 주요 거래소 상장 기대가 높아지고 있다. 상장이 현실화되면 신규 자금 유입이 크게 늘어날 가능성이 있다. 또 하나는 토큰 구조다. 장비 업그레이드에 사용된 토큰의 70%가 자동으로 소각되도록 설계돼 시간이 갈수록 유통량이 줄고 희소성이 커진다.

프리세일은 단계별로 일정 시간이 정해져 있으며, 라운드가 넘어가면 가격이 바로 인상된다. 참여 방법은 간단하다. 페페노드 공식 웹사이트에서 지갑을 연결한 후 ETH, BNB, USDT 또는 신용카드로 결제하면 된다.

프로젝트 측은 지갑 연동 시 베스트 월렛 사용을 추천하고 있다. 베스트 월렛은 멀티체인 지원과 사용자 평가가 좋은 편으로, 페페노드는 이미 앱 내 업커밍 토큰(Upcoming Tokens) 메뉴에 등록돼 있다. 덕분에 지갑에서 바로 토큰을 구매하고 관리하며, 클레임까지 한 번에 처리할 수 있다.

또한 토큰 스마트컨트랙트는 코인설트(Coinsult) 감사를 완료해 기본적인 보안성과 안정성도 확인된 상태다.

최신 소식은 X와 텔레그램 커뮤니티에서 받아볼 수 있으며, 자세한 내용은 페페노드 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

페페노드 방문하기

