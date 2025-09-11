베스트 월렛 V2.11 출시… 솔라나 지원 및 거래 도구 강화

This content is provided by a sponsor

다중 체인을 지원하는 비수탁형 암호화폐 지갑인 베스트 월렛(Best Wallet)이 V2.11을 공식적으로 출시했다. 이번 업데이트는 iOS와 안드로이드 앱 스토어에서 모두 사용할 수 있다.

이번 업데이트는 고급 가스비 조절 기능, 프랑스어와 이탈리아어를 통합을 포함한 현지화, 업커밍 토큰(Upcoming Tokens)에서 솔라나(SOL) 코인 지원, 그리고 전반적인 리워드 탭 개선이 포함되어 있다.

베스트 월렛의 지속적인 발전과 사용자 중심 기능이 자가 수탁 솔루션 시장에서 해당 지갑이 꾸준히 주목받는 이유다.

베스트 월렛 V2.11 업데이트의 주요 내용

고급 가스비 조절 기능을 도입하여 사용자들은 이제 대기 중인 거래를 강제 진행하거나 취소할 수 있어, 지연되고 있는 클레임 거래를 처리하는 데 유용하다. 해당 기능은 다중 체인 암호화폐 지갑 내 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine) 체인에서만 지원된다.

앱은 현지화 옵션도 확장하여 이탈리아어와 프랑스어를 새롭게 지원한다. 스페인어와 포르투갈어는 향후 업데이트에서 제공될 예정이다.

이번 버전은 솔라나 기능도 확장하여, 사용자들은 업커밍 토큰 메뉴에서 솔라나 혹은 USDC 토큰으로 결제할 수 있다.

🔥 Best Wallet v2.11 is live 🔥 More tools. More languages. Best Wallet just got upgraded. ✅ $SOL (Solana) and $USDC now accepted in Upcoming Tokens

✅ Speed up or cancel pending transactions

✅ Use Best Wallet in Italian and French Trade, transfer, and swap with more control… pic.twitter.com/Go9PHEWNkw — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 10, 2025

베스트 월렛은 리워드 탭의 디자인을 새롭게 개편했다. 또한, 7일 연속으로 참여 시 보상을 추가하여 암호화폐 커뮤니티의 지속적인 참여를 장려한다.

V2.11은 이달 초에 출시된 V2.10 업데이트의 성과를 기반으로 개발됐다. V2.10 업데이트에서는 솔라나 블록체인을 완전히 지원하게 되었다. 사용자들은 솔라나 지갑을 생성하고 가져올 수 있으며, 토큰을 스왑, 송금, 수신하고, 솔라나 코인 또는 솔라나 기반 토큰을 구매할 수 있게 됐다.

해당 업데이트에서는 다중 체인 지갑에서 비트코인 크로스체인 스왑 기능을 추가했다. 또한, 사용자들의 앱 참여를 장려하는 게임화 기능과 일본어 및 한국어 지원을 도입했다. 그리고 온램퍼(Onramper) 결제 게이트웨이 서비스를 사용할 수 없는 지역에서는 워트(Wert)라는 대체 결제 및 구매 서비스를 통합해, 사용자들이 암호화폐를 쉽게 구매할 수 있는 기능을 확장했다.

베스트 월렛 토큰의 상승세

앱이 지속적으로 개발되면서, 베스트 월렛 토큰(BEST)은 사전 판매에서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 현재 판매 가격은 0.025625달러(약 35원)이며, 사전 판매는 2025년 12월 31일에 종료될 예정이다. 이후 거래소에 상장할 예정이며, 현재까지는 1,572만 달러(약 218억 3,388만 원) 넘게 모금했다.

베스트 월렛 토큰은 베스트 월렛 생태계의 유틸리티 토큰으로, 사용자들에게 거래 수수료 할인, 스테이킹 보상, 신규 암호화폐 사전 판매 우선 참여 기회를 제공한다.

베스트 월렛은 업커밍 토큰과 이자 농사(Yield Farming) 기능을 갖추고 있어, 다른 암호화폐 지갑들과 차별화된다. 사용자 중심 기능으로도 유명하다. 업커밍 토큰 탭은 유망한 신규 프로젝트가 거래소에 상장하기 전에 베스트 월렛 사용자들에게 소개하며, 투자 과정을 간소화한다.

베스트 월렛은 1,000개 이상의 디지털 자산을 지원하고, 파이어블록(Fireblocks)의 MPC-CMP 기반 고급 암호화 기술을 갖추고 있다. 베스트 월렛은 안전성과 성장 가능성을 모두 갖춘 프로젝트로, 투자자들에게 안전하게 다양한 기능을 제공한다.

베스트 월렛은 iOS와 안드로이드 모두에서 사용할 수 있으며, 디지털 자산을 관리하기 위한 최상의 플랫폼으로 발전하고 있다.

베스트 월렛 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 텔레그램에서 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.