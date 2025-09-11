도지코인 ETF 출시 예정… DOGE 가격에 호재로 작용할까?

This content is provided by a sponsor

도지코인(DOGE) 가격은 지난 한 주 동안 11% 상승했다. 투자자들은 목요일에 공식적으로 출시되는 도지코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 주목하고 있다.

도지코인 현물 ETF 발행은 밈코인 시장에서 중요한 전환점이다. 이를 통해 투자자들은 도지코인이라는 암호화폐에 보다 쉽게 접근할 수 있고, 규제된 환경에서 거래할 수 있다.

애널리스트들은 이번 도지코인 ETF 출시로 기관 투자자들의 투자가 늘 것으로 예상하고 있다. 이는 비트코인(BTC) 현물 ETF가 출시되면서 주류 자산으로 자리잡은 과정과 비슷하다.

트레이더들, 강세 기대감 확신

크립토위저드(CryptoWizardd)는 도지코인이 반복적으로 도전했던 0.25~0.26달러(약 347~361원)의 저항선을 돌파하지 못했다고 지적했다. 다만 이번에 강한 상승세가 동반될 경우 0.35~0.40달러(약 486~555원) 구간까지 상승할 것으로 전망했다.

또한, 모어 크립토 온라인(More Crypto Online)은 가격이 과열되지 않는 범위 내에서 0.277달러(약 384원)까지 도지코인 강세 흐름이 이어질 것으로 예상했다.

트레이더 유니픽스(Trader Unipcs)는 이번 도지코인의 가격 흐름을 강세장이라고 평가했으며, ETF 승인 등 여러 요인이 복합적으로 영향을 미쳤다고 분석했다.

도지코인 가격 분석: 상승과 하락 시나리오

도지코인은 현재 0.2505달러(약 347원) 수준에서 거래되고 있으며, 상승 쐐기형 패턴의 상단을 시험하고 있다.

0.25~0.26달러(약 347~361원) 구간을 상향 돌파할 경우 상승 모멘텀이 확인되며, 다음 저항 구간은 0.35~0.40달러(약 486~555원) 구간이다.

반대로 0.22달러(약 305원) 부근의 쐐기형 지지선을 유지하지 못하면 0.19~0.20달러(약 263~277원)의 지지 구간까지 가격이 하락할 수 있다. 조정이 더 길게 이어질 경우, 도지코인 가격은 0.13~0.15달러(약 180~208원)까지 하락할 가능성이 있다.

해당 구간에서 가격이 하락할 경우, 단기적인 강세 모멘텀은 무효화되어, ETF 출시로 인한 상승 흐름도 꺾일 수 있다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 도지코인이 과매수 구간에 접어들지 않고 강세 흐름을 이어가고 있다고 나타낸다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 약한 강세 교차 신호를 나타내고 있다.

도지코인, 현실적으로 10달러 도달 가능할까?

차트상으로는 도지코인 가격이 4,000% 상승하여 10달러(약 13,890원)에 도달하는 포물선형 강세 경로가 제시되었다. 이러한 움직임은 지속적으로 ETF에 자금이 유입되고, 대규모 디지털 자산 트레저리 전략(DAT: Digital Asset Treasury), 그리고 밈코인 열풍 등의 복합적인 요인들이 동시에 작용해야 한다.

단기적으로 트레이더들은 도지코인 가격이 1달러에 도달하기 위한 첫 주요 목표가격으로 0.35~0.40달러(약 486~555원) 구간을 주목하고 있다.

도지코인 현물 ETF 출시로 가격 상승 기대 속, 밈코인 맥시 도지 코인 사전 판매 202만 달러 모금 성공

도지코인은 사상 최고가를 갱신하기 위한 상승세를 이어가고 있다. 동시에 에너지가 넘치는 밈코인 맥시 도지(MAXI) 코인이 사전 판매를 통해 202만 달러(약 28억 578만 원) 넘게 모금했다.

맥시 도지 코인은 고래 투자자들 대비 불리한 개인 투자자들에게 힘을 실어주는 것을 목표로 한다.

맥시 도지는 도지코인과 유사한 강아지 밈코인으로, “헬창” 문화와 고레버리지 거래를 테마로 한 순수 밈코인이다. 사전 판매인 만큼 가장 저렴한 가격에 토큰이 제공되고, 도지코인 그리고 밈코인 시장이 상승하면 상장 이후 시가총액이 크게 오를 수 있다. 투자자는 단기로 상장 효과를 노려 차익을 실현하거나, 장기 투자를 통해 더 많은 수익률을 노릴 수 있다.

MAXI는 프리세일이 종료되면 바로 DEX 거래소에 상장되고, 프로젝트가 성공하면 바이낸스, 업비트 등 메이저 거래소에 상장될 가능성도 있다.

현재 MAXI는 투자자들을 유치하기 위해 맥시 도지 코인은 157%의 스테이킹 수익률을 제공한다.

맥시 도지 코인을 구매하기 위해서는 공식 웹사이트를 방문하여, 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결해야 한다.

맥시도지는 암호화폐로 구매 가능하며, 자세한 구매 방법은 MAXI 구매 방법 가이드를 참고하자.

