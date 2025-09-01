BNB 스테이킹 ETF 신청…바이낸스 코인, 상승 모멘텀 마련

This content is provided by a sponsor

렉스 쉐어스(REX Shares)와 오스프리 펀드(Osprey Funds)가 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 BNB 스테이킹 상장지수펀드(ETF) 출시를 위한 신청서를 제출했다. 이로 인해 바이낸스 코인(BNB)이 다시 투자자들의 관심을 끌고 있다.

이번 신청서는 N-1A 양식으로 제출됐으며, 이는 기관 투자자들의 채택 가능성을 시사한다. 기관 투자자들의 투자가 본격화될 경우, BNB 코인의 가격 변동성 커질 수 있다.

BNB 스테이킹 ETF: 게임 체인저의 등장

신청서에 따르면, 제안된 펀드는 미국 시카고옵션거래소(CBOE) 산하 BZX 거래소에 상장될 예정이며, 기준 자산인 BNB 코인을 스테이킹하는 것을 목표로 한다.

펀드 순자산 중 최대 15%까지만 유동성이 낮은 것으로 간주되지만, 렉스 어드바이저스(REX Advisers)는 현재 7일간의 언본딩(unbonding) 기간으로 인해 상당한 규모의 자산이 최종적으로 스테이킹될 것으로 예상하고 있다.

펀드의 암호화폐 자산은 앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank)가 수탁 업무를 담당하며, 전통 자산은 US 뱅크가 관리할 예정이다.

BNB 코인 가격 전망: 강세 채널로 1,500~2,500달러 돌파 경로 제시

BNB 코인은 현재 857달러(약 119만5천 원) 수준에서 거래되고 있으며, 2024년 초부터 이어진 장기 상승 채널의 상단에 근접하고 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 54.7로 안정세를 보이고 있으며, 건강한 조정 국면과 추가 상승 여력을 시사한다. 이동평균 수렴확산 지표(MACD: Moving Average Convergence Divergence)는 평탄화 조짐을 보이고 있어, 향후 몇 주 내 강세 신호가 발생할 가능성을 나타내고 있다.

BNB 코인 가격이 현재 수준의 가격대를 상향 돌파하며 900~1,000달러(약 125만~139만 원) 구간으로 회복하면, 모멘텀을 빠르게 형성할 수 있다.

다음 주요 목표 가격은 1,500달러(약 209만4천 원)로, 현재 수준 대비 약 75%의 상승세를 시사한다.

해당 구간을 돌파하면, 가격은 2,500달러(약 349만 원)까지 상승할 가능성이 있다. 이는 현재 가격 대비 약 190%의 상승률을 의미한다.

바이낸스(Binance)가 글로벌 확장을 진행하며 BNB 코인 기반 상품 채택이 늘어나고 있는 상황이다. 돌파 시나리오가 현실화된다면 BNB 코인이 이번 사이클에서 주목해야 할 대형 코인이 된다.

BNB 코인으로 대규모 자본 유입 가능성

BNB 코인 스테이킹 ETF 신청은 중요한 전환점이다. 기관 투자자들의 자금이 유입되는 계기가 될 수 있기 때문이다.

신청서가 승인될 경우, BNB 스테이킹 ETF는 BNB 코인의 가격 상승을 유도할 수 있다. 강세 기술적 전망과 맞물려 BNB 코인의 랠리가 시작될 가능성이 있다.

비트코인 하이퍼, 비트코인 레이어 2 혁신

BNB 코인 가격이 새로운 고점에 다가가면서, 신규 비트코인 사전판매가 주목 받고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 는 최초의 비트코인 레이어 2 솔루션으로, 사전 판매를 통해 이미 1,280만 달러(약 178억 6,800만 원) 이상을 모금했다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 기반으로 구축되어, 비트코인 블록체인에서 솔라나(SOL) 수준의 빠른 거래 처리 속도와 낮은 거래 수수료를 구현한다.

비트코인 하이퍼의 기술적 혁신으로 인하여 밈코인, 디파이(DeFi) 토큰, 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token) 등이 비트코인 블록체인 위에서 직접 운용될 수 있게 된다.

더 이상 거래 처리가 확정되기까지 2~3시간을 기다리거나 거래할 때마다 거래 수수료로 20달러(약 2만8천 원) 이상을 지불할 필요가 없다는 뜻이다.

초기 투자자들은 이미 비트코인 하이퍼의 사전 판매에 참여하고 있다. 비트코인 하이퍼 사전 판매는 비트코인의 활용성 확장의 다음 물결에서 중요한 초기 단계의 투자 기회다.

비트코인 하이퍼 토큰을 구매하기 위해서는 공식 웹사이트를 방문하고 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

자세한 구매 방법은 비트코인 하이퍼 구매 방법 가이드를 참고하자.