도지코인, 고래 매집 속 반등 시도… DOGE 1달러 향한 상승 랠리 가능성

도지코인(DOGE)은 최근 조정 받은 이후 다시 강세 신호를 보이고 있으며, 온체인 지표에 따르면 고래 투자자들의 매수세가 뚜렷하게 증가하고 있다.

애널리스트들은 고래 투자자들의 관심 증가가 대규모 상승 랠리의 신호일 수 있으며, 도지코인 가격이 1달러(약 1,396원)를 향해 가파르게 상승할 준비 가능성이 있다고 분석했다.

고래 투자자들의 매집에도 시장 혼조

도지코인은 8월 24일 0.245달러(약 342원) 고점에서 16% 하락한 이후, 월요일에 한때 0.205달러(약 286원)까지 하락했다. 이후 다시 0.211~0.22달러(약 294~307원) 구간으로 반등했다.

전체 암호화폐 시장은 조정을 받으면서 도지코인 가격도 하락했다. 하지만 그 와중에 고래 투자자들은 도지코인을 추가 매집하면서 보유량을 늘렸다.

시장조사기관 센티먼트(Santiment) 데이터에 따르면, 최근 50일 동안 하루 평균 10만 달러(약 1억 3,900만 원) 이상 도지코인이 거래되는 횟수가 최근 5개월 중 가장 많았다.

또한 8월 한 달 동안 100만~1,000만 개의 도지코인을 보유한 암호화폐 지갑 수가 33% 증가하여 총 4,288개에 달했다.

이러한 도지코인에 대한 투자 심리 회복은 도널드 트럼프(Donald Trump) 일가가 최근 도지코인 채굴 회사를 인수한 것에 관여한 사실과 관련이 있을 것으로 추정된다.

도지코인 전망: DOGE, 돌파 패턴 형성

현재 도지코인은 상승 쐐기형(Rising Wedge) 패턴을 형성하고 있으며, 0.24~0.26달러(약 335~363원) 사이의 주요 저항 구간 바로 밑에서 거래되고 있다.

해당 구간을 상향 돌파할 경우, 도지코인의 대규모 상승장이 시작될 가능성이 있다.

도지코인의 첫 번째 목표 가격은 0.55달러(약 768원)다. 0.90~1.20달러(약 1,256~1,675원) 구간은 심리적 저항선으로 작용하며 피보나치(Fibonacci) 확장 지점이 일치하는 구간이다.

해당 구간을 넘어설 경우, 도지코인은 3.00~5.50달러(약 4,188~7,678원) 구간까지 가파른 상승 랠리를 이어갈 가능성이 있다.

도지코인, 1달러 달성할 가능성

모멘텀 지표는 도지코인의 강세 가능성을 뒷받침하고 있다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 약 49 수준이며, 이동평균 수렴확산 지표(MACD: Moving Average Convergence Divergence)는 강세 추세 전환을 준비하고 있다.

만약 도지코인이 주요 저항선인 0.25달러(약 349원)를 거래량을 동반한 상태로 상향 돌파하면, 도지코인 가격은 1달러(약 1,396원)를 향한 가파른 상승 랠리가 시작될 수 있다.

