빙엑스(BingX) 거래소, 신규 가입자에게 6,000 USDT 보너스 이벤트 진행

글로벌 가상자산 거래소 빙엑스(BingX)가 신규 가입자를 대상으로 최대 6,000 USDT 상당의 보너스를 제공하는 프로모션을 시작했다. 회원 가입부터 계정 인증, 입금, 거래까지 몇 가지 간단한 과제를 완료하기만 하면 보상이 지급되어 누구나 쉽게 참여할 수 있다.

이번 프로그램은 신규 투자자와 숙련된 트레이더를 유입시키기 위해 마련됐다. 첫 번째 보상은 회원 가입 시 제공되는 ‘미스터리 박스’로, 최대 30 USDT를 받을 수 있다. 이후 신원 인증 절차(KYC)를 완료하면 최대 500 USDT가 지급되며, 첫 입금과 첫 거래를 각각 마칠 때마다 최대 500 USDT씩 보너스가 추가로 주어진다.

모든 조건을 충족하면 거래 시작과 동시에 최대 1,500 USDT를 확보하게 된다. 각 과제를 완료하면 일반적으로 약 한 시간 내에 계정에 반영돼 즉시 거래 자금으로 활용할 수 있다.

거래량에 따라 더 커지는 보너스 혜택 입금액과 선물 거래량에 따라 최대 5,000 USDT까지 추가 보상을 받을 수 있다. 조건 달성 시 10 USDT부터 20, 50, 120, 200, 800 USDT를 거쳐 최고 5,000 USDT까지 지급된다.

100 USDT 이상을 입금하고 500 USDT 이상의 선물 거래를 하면 10 USDT의 보너스를 받게 된다.

10만 USDT 이상을 입금하고 1,500만 USDT 이상의 선물 거래를 기록하면 최고 보상인 5,000 USDT를 지급받는다. 빙엑스 방문하기

거래량에 비례해 차등 지급되는 보너스 혜택은 단순한 가입 이벤트와 달리 플랫폼 내 적극적인 거래 활동을 유도한다. 특히 레버리지를 활용해 대규모 거래량을 빠르게 달성할 수 있는 숙련된 트레이더들에게 유리하다. 빙엑스는 거래 조건을 비교적 투명하고 간단하게 공개해 이용자가 자신의 계획에 맞춰 전략적으로 보너스를 노릴 수 있도록 했다.

기존 회원도 누릴 수 있는 어드밴스드 존

빙엑스는 신규 가입자뿐만 아니라 기존 사용자도 보상받을 수 있도록 어드밴스드 존을 운영하고 있다. 여기서는 간단한 과제 수행이나 에어드랍 참여를 통해 다양한 혜택을 얻을 수 있다. 예를 들어 200 USDT를 입금하면 2 USDT 바우처를, 누적 현물 거래량 500 USDT를 달성하면 추가로 2 USDT 바우처를 받게 된다. 기간 한정으로 진행되는 에어드랍 이벤트도 마련돼 있어 다양한 암호화폐를 무료로 확보할 기회를 제공한다.

과제와 에어드랍 내용은 주기적으로 변경되기 때문에 회원가입 시 받은 보상 이후에도 꾸준히 새로운 미션을 수행하며 추가 수익을 올릴 수 있다. 이로써 빙엑스 이용자들은 단발성 이벤트에 그치지 않고 장기적으로 이어지는 지속 가능한 보상 구조를 경험하게 된다.

현물과 선물, 간편하게 거래하기

빙엑스는 투자 성향에 따라 다양한 방식으로 시장에 참여할 수 있도록 현물과 선물 거래를 모두 지원한다. 현물 거래에서는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 같은 대표 암호화폐부터 ZORA, FIRE, FET처럼 비교적 잘 알려지지 않은 알트코인까지 1,000종 이상을 직접 거래할 수 있다. 덕분에 장기 보유 전략부터 단기 매매까지 폭넓게 대응이 가능하다.

선물 거래는 보다 적극적인 트레이딩을 원하는 이용자에게 적합하다. 가격 변동에 레버리지를 적용해 포지션을 확대할 수 있으며, 일부 종목은 최대 125배까지 지원된다. 단기간에 큰 수익을 노릴 수 있는 기회이지만, 그만큼 위험도 높아 신중한 접근이 필요하다. 빙엑스는 이런 고위험 거래를 안전하게 운영할 수 있도록 다양한 주문 옵션과 리스크 관리 도구를 함께 제공하고 있다.

카피 트레이딩으로 패시브 인컴 실현

보다 손쉬운 투자 방식을 원하는 이용자라면 카피 트레이딩 기능이 좋은 선택이 될 수 있다. 이 기능을 이용하면 숙련된 트레이더의 매매 전략을 자동으로 복제해 실행할 수 있어 별도의 시장 분석이나 매매 경험이 부족해도 전문가 수준의 거래를 경험할 수 있다.

빙엑스는 각 트레이더별 수익률(ROI), 승률, 거래 스타일 등 세부 데이터를 투명하게 공개해 이용자가 자신의 투자 성향에 맞는 트레이더를 선별할 수 있도록 지원한다. 다만 일부 상위 트레이더가 30일 기준 200% 이상의 수익률을 기록하더라도, 실제 참여 전에는 반드시 해당 전략의 안정성과 위험 수준을 충분히 검토하는 것이 안전하다.

이와 함께 빙엑스는 암호화폐 장기 보유자를 위한 스테이킹 프로그램도 운영하고 있다. 변동 이율과 고정 이율 중 원하는 방식으로 자산을 예치하면 안정적인 이자 수익을 받을 수 있으며, 암호화폐별 보상률은 상이하다. 예를 들어 이더리움은 1.3%에서 최대 10%, 솔라나는 3%에서 최대 20%까지 수익률을 제공한다. 이러한 스테이킹 서비스는 비교적 낮은 위험으로 포트폴리오를 늘릴 수 있는 수단이자 장기 투자 전략을 보완하는 유용한 방법이다.