비트코인, 13만 달러 사상 최고가 눈앞… 하이퍼(HYPER), 850만 달러 돌파하며 상승 기대감

This content is provided by a sponsor

비트코인이 12만 달러를 회복하며 사상 최고가 경신을 향해 나아가고 있다. 시장의 강세론자들은 우호적인 정책과 견조한 거시경제 흐름을 바탕으로 13만 달러 돌파를 기대하고 있다.

이러한 비트코인 강세 흐름을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 선택지로는 최근 급부상한 프로젝트 비트코인 하이퍼(HYPER)가 꼽힌다.

세계에서 가장 빠른 비트코인 레이어2를 구축 중인 비트코인 하이퍼는 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있으며, 현재 ICO 모금액이 825만 달러를 넘어 850만 달러를 향해 속도를 내고 있다. 암호화폐 시장이 다시 활기를 띠면서 모금액 1,000만 달러 달성도 시간문제라는 평가가 나온다.

미국에서 스테이블코인 규제를 완화한 지니어스 법안(Genius Act)에 이어, 트럼프 대통령이 지난주 암호화폐를 포함한 대체 자산을 401(k) 은퇴 연금에 편입할 수 있도록 허용하는 행정명령에 서명하면서 시장이 크게 들썩이고 있다. 이는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)에 매우 긍정적인 소식으로 작용하고 있다.

비트코인은 이미 암호화폐 업계에서 부동의 가치 저장 수단으로 자리 잡았지만, HYPER 레이어2의 등장으로 활용 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

HYPER는 솔라나 가상머신(Solana Virtual Machine)을 기반으로 비트코인 거래 속도를 획기적으로 향상시키며, ‘디지털 금’이라는 기존의 가치 저장 기능에 더해 본래 목표였던 ‘디지털 현금’의 역할도 가능하게 만들고 있다. 그동안 느린 거래 속도가 발목을 잡아왔지만, 이제는 그 한계가 사라지고 있다.

비트코인 하이퍼, 비트코인을 미래로 이끄는 열쇠

비트코인 하이퍼는 비트코인 베이스 레이어와 자체 레이어 2 솔루션을 잇는 브리지를 통해 솔라나의 속도를 활용하는 프로젝트이다. 이 브리지에서 한쪽에 BTC를 잠그면, 생태계의 발행 메커니즘을 거쳐 반대편에서 래핑된(wrapped) 비트코인이 발행된다.

이렇게 발행된 래핑 BTC는 비트코인 하이퍼 기반 애플리케이션에서 활용되며, 솔라나 dApp 이용자들이 익숙하게 경험한 높은 비용 효율성과 빠른 속도를 그대로 제공한다. 원본 BTC로의 교환 과정도 간단하다. 래핑된 BTC를 소각하면 메인 네트워크 베이스 레이어에서 잠겨 있던 BTC가 즉시 해제된다.

레이어 2 솔루션 개발이 예정보다 빠르게 진행되고 있다는 사실은 HYPER 투자자들에게 반가운 소식이다.

최신 업데이트에서 개발팀은 비트코인 하이퍼가 현재 롤업 아키텍처에서 솔라나 프로그램을 네이티브로 실행하고 있다고 전하며, 기술적 완성도가 예상보다 빠르게 진전되고 있음을 시사했다.

“개발자는 비트코인 실행 레이어에 최적화된 맞춤형 SVM 런타임을 기반으로, 표준 솔라나 CLI를 활용해 스마트 계약을 작성, 배포 및 실행할 수 있다. 이는 단순한 테스트 환경이나 임시 호환 기능이 아니라, 비트코인에 앵커링된 롤업에서 실제 SVM이 본격적으로 구동되는 구조다.”

비트코인과 HYPER, 1조 2천억 달러 유동성 확대로 폭발적 상승 기대

트럼프 대통령이 서명한 401(k) 연금 플랜 관련 행정명령은 투자 자산 전반에서 암호화폐 채택을 크게 앞당길 수 있는 호재다. 미국 401(k) 연금 시장은 약 12조 2천억 달러 규모로, 그중 단 10%만 암호화폐에 배분돼도 현재 약 4조 달러 수준의 암호화폐 시가총액에 1조 2천억 달러가 추가되는 효과를 가져올 수 있다.

여기에 비트코인 현물 ETF의 사상 최대 규모 출시, 수십억 달러어치 비트코인을 자산으로 편입하는 트레저리 기업들의 투자, 국가 및 기관 차원의 비공개 매집이 더해지면서 전례 없는 수준의 수요 폭발이 일어날 수 있다. 이런 흐름이 이어진다면 올해 말 비트코인이 25만 달러에 도달하는 것도 충분히 현실적인 전망이다.

이러한 시장 환경에서 비트코인 하이퍼처럼 비트코인 생태계에 깊이 자리 잡은 프로젝트는 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높다.

이는 단순한 정책 호재에 그치지 않고, 비트코인이 ‘디지털 금’으로서 지닌 분산 투자 가치가 거시경제와 지정학적 흐름 속에서 더욱 부각되고 있기 때문이다. 여기에 가치가 급락하는 현지 법정화폐로 인해 발생하는 채택 수요 증가 역시 중요한 동력으로 작용한다.

스테이블코인은 불안정한 통화 환경에서 하나의 대안이 될 수 있지만, 달러 등 기초 자산에 1:1로 고정되어 있어 추가적인 가치 상승을 기대하기 어렵다. 반면 비트코인은 이러한 한계에서 자유롭다.

물론 비트코인과 다른 암호화폐 보유에는 변동성이라는 리스크가 존재하지만, 최근 비트코인의 변동성은 점진적으로 낮아지고 있으며, 장기적으로 가격은 상승세를 이어가고 있다.

볼리비아의 시장 변화, 비트코인 하이퍼 dApp 성장 기회로 연결

볼리비아는 현재 암호화폐 채택 속도가 가장 빠른 국가 중 하나로 꼽힌다. 연간 25%에 달하는 높은 인플레이션이 법정화폐 가치를 급격히 떨어뜨리면서, 기업과 개인 모두 새로운 가치 저장 수단과 결제 방식을 찾고 있다.

1년 전 암호화폐가 합법화된 이후 달러는 암시장에서만 구할 수 있게 되었고, 이로 인해 달러 연동 스테이블코인의 수요가 폭발적으로 증가했다.

볼리비아에서는 테더(USDT) 같은 스테이블코인은 물론, 비트코인으로 대형 거래부터 일상 소액 결제까지 이루어지고 있다.

현지 수입업자들은 변동성 위험에도 불구하고 비트코인을 선호하며, 카페, 미용실, 헬스장 등 일반 소상공인들도 비트코인 결제를 받기 시작했다. 한 커피숍 사장은 “저축 가치를 지키고, 관료주의에 맞서기 위한 방법”이라며 비트코인 결제의 의미를 설명했다.

이처럼 실질적인 수요가 채택을 빠르게 확산시키는 만큼, 비트코인 하이퍼가 출시되면 볼리비아와 같은 국가에서 폭넓은 도입이 이뤄질 가능성이 높다. 나아가, 나이지리아, 인도네시아, 이란, 레바논 등 통화 가치 하락을 겪는 국가들까지 합하면 비트코인 하이퍼의 잠재 시장 규모는 훨씬 더 커질 것이다.

고래가 11만 달러 규모의 HYPER를 매수한 이유

사흘 전, 한 고래 투자자가 25.73 ETH, 약 11만 달러에 해당하는 HYPER 토큰을 매수하며 비트코인 하이퍼가 차세대 급성장 코인으로 부상할 가능성을 강하게 시사했다.

프리세일 단계에서 토큰을 확보하는 전략은 상장 이후 가격 상승을 선점할 수 있는 효과적인 방법으로 잘 알려져 있다. 특히 시장 정보가 아직 널리 퍼지지 않은 시점에 선제적으로 진입하면, 대중보다 훨씬 높은 수익률을 거둘 가능성이 크다.

더구나 HYPER처럼 강력한 활용성과 탄탄한 기술적 기반을 갖춘 프로젝트는 단발성 밈코인과 달리 장기적인 가치 재평가 가능성이 높아 투자 매력이 크다.

실제로 유명 유튜버 에이든 크립토(Aiden Crypto)는 33만 7천 명의 구독자들에게 HYPER의 혁신적인 확장성 솔루션을 높이 평가하며 장기적으로 큰 폭의 성장 잠재력을 지니고 있다고 강조했다. 그의 설명대로라면, 소규모 투자로도 상당한 잠재 수익을 기대할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일, 수익을 극대화할 수 있는 방법

높은 평가를 받고 있는 웹3 비수탁형 지갑 베스트 월렛(Best Wallet)이 최근 월렛커넥트(WalletConnect) 인증을 획득하며 사용 편의성, 보안성, 그리고 기술력을 공식적으로 인정받았다.

현재 베스트 월렛(BEST) 앱의 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에는 HYPER가 등록되어 있다. 사용자는 베스트 월렛에서 직접 구매해 간편하게 토큰을 청구하고 관리할 수 있으며, 프리세일 종료 후 진행되는 토큰 생성 이벤트(TGE) 후에 토큰을 청구할 수 있다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

사전판매 참여를 위한 또 다른 방법으로는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 암호화폐 지갑을 연결해 프리세일에 참여하는 것이다. 공식 사이트 내 결제 수단은 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 그리고 은행 카드가 지원된다.

비트코인 하이퍼 프로젝트와 관련된 최신 업데이트 소식은 텔레그램과 X를 통해 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.