비트코인, 6개월 내 17만 달러 가능성 제기… 하이퍼가 잠재력 끌어올릴 수 있을까?

JP모건의 시장 전략가 니콜라오스 파니기르초글루는 앞으로 6개월에서 1년 사이, 비트코인 가격이 17만 달러에 이를 수 있다고 내다봤다.

이런 전망이 현실화된다면, 레이어2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Hyper, HYPER)가 가장 주목받는 프로젝트 중 하나가 될 가능성이 크다.

비트코인 하이퍼는 현재까지 약 2,600만 달러를 모금했다. 거래 규모로 볼 때 개인 투자자뿐 아니라 기관 자금도 일부 유입된 것으로 보인다.

이 프로젝트의 목표는 명확하다. 비트코인을 더 빠르고 실용적인 자산으로 만드는 것이다. 이를 위해 솔라나 가상 머신(Solana Virtual Machine, SVM)을 도입해 비트코인의 가장 큰 약점으로 꼽히는 속도와 확장성 문제를 해결하려 한다.

또한 비트코인 네트워크 위에 디파이(DeFi) 생태계를 구축해 기존의 이더리움 중심 구조를 보완하고 새로운 시장 기회를 열겠다는 계획도 추진 중이다.

현재 HYPER 토큰은 프리세일 막바지 단계에 있으며, 0.013245달러에 판매되고 있다. 4시간 후에는 가격 인상이 예정돼 있다.

비트코인 하이퍼의 가장 큰 강점은 비트코인의 보안성과 솔라나의 속도를 결합한 기술 구조다. 빠른 거래 처리와 낮은 수수료, 높은 안정성을 동시에 구현하면서 비트코인의 활용성을 한층 확장할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

전문가들은 비트코인 하이퍼를 “비트코인의 한계를 실질적으로 보완하는 프로젝트이자, 차세대 디지털 금융 인프라로 발전할 가능성이 높은 사례”로 평가하고 있다.

지금은 단기 등락이 아니라, 비트코인의 방향성에 주목할 때

시장 전체가 흔들릴 때에도 방향을 읽는 사람들은 있다. 그들에게 지금은 공포의 시기가 아니라, 다음 국면을 준비할 순간이다. HYPER 토큰이 주목받는 이유도 바로 그 지점에 있다.

비트코인은 최근 사상 최고가인 12만 6천 달러를 찍은 뒤 조정을 거듭하며, 한때 10만 달러 아래로 떨어졌다. 레버리지를 활용한 투자자들이 큰 손실을 입었지만, 이런 단기 변동은 비트코인 역사에서 반복되어온 익숙한 흐름이다.

현재의 불안은 암호화폐 시장만의 문제가 아니다. 인공지능(AI) 버블 붕괴 우려와 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라를 지칭하는 ‘매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)’, 즉 기술 대형주의 과열된 가치가 동시에 부담으로 작용하고 있다.

올해 S&P 500 상승분의 약 70%가 이들 7개 종목에서 나왔다는 점을 고려하면, 조정이 시작될 경우 시장 전반의 흔들림은 불가피하다. 실제로 비트코인 ETF와 암호화폐 관련 상장사들 역시 이 영향을 피하지 못하고 있다.

하지만 시장이 불안할수록 새로운 기회는 더 선명해진다. 워런 버핏의 말처럼 남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 탐욕스러져야 한다.

지금 시장이 두려움으로 얼어붙은 만큼, 비트코인 하이퍼 같은 프로젝트를 기회로 바라보는 시각도 늘고 있다. 단기 변동이 아닌 장기 성장의 방향을 보는 투자자들에게, 지금은 오히려 차분히 움직일 때다.

비트코인 약세 전환, 금은 $4,000선 회복하며 반등세

현재 비트코인 가격은 100,666달러다. 미국 증시 개장을 앞두고 선물 시장이 약세를 보이는 가운데, 비트코인이 17만 달러까지 상승할 것이라는 전망은 다소 비현실적으로 들릴 수 있다. 그러나 니콜라오스 파니기르초글루의 분석은 단순한 낙관론이 아니라 시장 구조를 기반으로 한 합리적인 추정이다.

비트코인은 최근 고점 대비 약 20% 하락하며 조정 국면에 들어섰다. 이는 과도한 레버리지 포지션이 정리되면서 나타난 자연스러운 현상으로, 단기 약세라기보다는 다음 상승을 위한 ‘숨 고르기’ 단계로 볼 수 있다.

기술적으로도 비트코인은 여전히 저평가된 상태다. 변동성을 고려하면, 최근 4,000달러까지 올랐다가 조정을 겪은 금보다 오히려 낮은 수준에 머물러 있다. 결국 시장의 불안한 움직임 속에서도 비트코인은 다시 상승할 여지를 충분히 남겨두고 있는 셈이다.

평균 연간 수익률

지수 지난 1년 지난 5년 지난 10년 비트코인 69.5% 60.2% 81.6% 금 현물 가격 28.6% 11.7% 11.1%

파니기르초글루는 최근 보고서에서, 10월 11일 도널드 트럼프가 중국산 제품에 100% 관세를 부과하겠다고 위협한 직후 발생한 대규모 청산 사태를 지적했다. 당시 약 190억 달러 규모의 무기한 선물 포지션이 한꺼번에 정리되며 시장이 큰 충격을 받았다. 결과적으로 트럼프의 발언은 정치적 과장에 불과했지만, 그 여파는 이미 시장 전반에 깊은 상처를 남겼다.

그는 또한 시장 심리를 악화시킨 또 다른 요인으로 밸런서(Balancer)에서 발생한 디파이(DeFi) 프로토콜 해킹 사건을 언급했다. 약 1억 2,800만 달러 규모의 피해를 낸 이번 해킹은 기술적 문제 이상의 의미를 지녔으며, 투자자들의 불안 심리를 키웠다는 분석이다.

이번 ‘디레버리징(deleveraging)’ 사태는 JP모건이 사용하는 핵심 지표, 무기한 선물 미결제약정(open interest) 대비 비트코인 시가총액 비율에서도 뚜렷하게 나타난다. 이 비율은 최근 2024년 1월 수준으로 되돌아와 과열된 시장이 상당 부분 정리된 상태임을 시사했다.

JP모건의 글로벌 마켓 전략팀은 보고서를 통해 “이러한 기계적 조정은 향후 6~12개월 동안 비트코인이 크게 상승할 가능성을 보여준다”고 평가했다. 즉, 단기적인 충격에도 불구하고 시장은 다시 균형을 되찾고 있으며, 새로운 상승 사이클로 진입할 준비를 하고 있다는 것이다.

비트코인 조정 구간… 비트코인 하이퍼 전환 시그널 포착

암호화폐 시장의 전체 시가총액은 정점이었던 4조 4천억 달러에서 약 23% 감소하며 현재 3조 3,500억 달러 수준으로 내려왔다. 특히 최근 AI 관련 주식의 급등세가 급격히 꺾이면서 위험 자산 전반의 조정 가능성이 커지고 있다.

그럼에도 불구하고, 10월 초 이후 이어진 비관적인 시장 분위기 속에서 비트코인 하이퍼는 오히려 ‘안정적인 피난처’로 주목받고 있다. 최근 몇 주 사이 약 600만 달러 규모의 자금이 유입되었으며, 이 흐름은 단기 투기보다는 중장기 성장성에 대한 신뢰를 반영한다.

특히 고래 투자자들의 움직임이 눈에 띈다. 한 투자자는 6,220만 개의 HYPER 토큰을 약 83만 달러에 매입했고, 또 다른 투자자는 2,460만 개(약 32만 7천 달러 상당)를 추가로 확보했다. 이외에도 2,565만 개(33만 3천 달러), 1천만 개(13만 5천 달러) 규모의 매수가 이어지며 대규모 자금이 꾸준히 유입되고 있다.

현재 프리세일은 158일째 진행 중으로, 곧 종료가 예상된다. 투자자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 또는 신용카드로 참여할 수 있다. HYPER 보유자는 구매 즉시 스테이킹을 시작할 수 있으며, 최대 44%의 변동 연이율(APY)을 받을 수 있다.

팀은 자산 보관 및 구매 수단으로 베스트 월렛(Best Wallet) 사용을 권장하고 있다. 현재 가장 신뢰받는 멀티체인 지갑 중 하나인 베스트 월렛은 앱 내 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에 HYPER 토큰을 등록해, 사용자가 손쉽게 구매하고 추적하며 상장 후 수령할 수 있도록 지원한다.

최신 업데이트 소식은 텔레그램과 X(트위터) 내 비트코인 하이퍼 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다. 보다 자세한 정보는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

