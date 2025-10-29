380만 달러 모은 맥시 도지($MAXI)… ‘문벤버’ 앞두고 다음 밈코인 후보로 주목

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

밈코인 시장의 새로운 강자로 부상한 맥시 도지(MAXI)가 프리세일에서 380만 달러 이상을 모으며 투자자들의 시선을 끌고 있다. 현재 라운드는 마감까지 약 이틀밖에 남지 않았으며, 이후에는 다음 단계로 넘어가면서 토큰 가격이 인상될 예정이다.

10월, 이른바 ‘업토버(Uptober)’가 0.04%의 미미한 하락으로 마감되며 기대에 못 미쳤지만, 시장은 이미 11월의 강세장을 기대하는 ‘문벰버(Moonvember)’로 시선을 옮기고 있다. 전통적으로 이 시기는 암호화폐 시장이 다시 상승 흐름을 되찾는 구간으로, 투자자들이 밈코인에 다시 관심을 보일 가능성이 높다는 분석이 나온다.

현재 도지코인(DOGE)은 0.20달러의 주요 지지선 위에서 안정세를 유지하고 있다. 일부 트레이더들은 이 구간을 “다음 상승을 준비하는 매집 단계”로 보고 있으며, 시장 전반에 밈코인을 중심으로 한 기대감이 서서히 되살아나고 있다.

그중에서도 맥시 도지(MAXI)는 2024년 밈코인 열풍의 분위기를 가장 강하게 이어받은 프로젝트로 평가된다. 근육질 도지를 모티프로 한 이 토큰은 원조 밈코인이 만들어낸 상승 신화를 현대적으로 재해석하며, 유쾌하면서도 강렬한 콘셉트로 존재감을 키우고 있다.

현재 프리세일 가격은 0.0002655달러로, 이번 라운드가 끝나기 전 참여할 수 있는 마지막 기회다. 다음 단계로 넘어가면 가격이 오를 예정이어서, 투자자들 사이에서는 지금이 사실상 마지막 진입 타이밍으로 꼽히고 있다.

도지코인 반등 움직임 속, 밈코인 맥시 도지가 주목받는 이유

Focus W3b Agency의 CEO 다이애나 산체스(Diana Sánchez)는 누구보다 먼저 시장의 변화를 짚어냈다. 그녀는 최근 트위터에서 현 상황을 “밈코인의 부활”이라 표현하며, 다시 불붙기 시작한 밈코인 열기를 언급했다.

산체스는 올해 도지코인(DOGE)이 40% 넘게 상승하고, 0.20달러 위에서 꾸준히 자리를 지키고 있는 점에 주목했다. 대부분의 투자자들이 시장의 변동성에 관망하던 동안에도 밈코인은 조용히 힘을 비축하고 있었다는 것이다. 그녀는 특히 0.218달러를 중요한 분기점으로 지목하며, DOGE가 이 구간을 거래량을 동반해 돌파할 경우 오랫동안 기다려온 0.5달러대 회복이 현실로 이어질 가능성이 높다고 내다봤다.

🚨 The Resurrection of the Meme Coin $DOGE is up +43% this year, showing strength most are ignoring.

While many altcoins are still asleep, Dogecoin is holding strong above $0.20 a key support zone 🐕 Critical level to watch: $0.218

If it breaks with volume… the half-dollar… pic.twitter.com/ZitUzvFgkA — Diana Sanchez (@DianaSanchez_04) October 27, 2025

이 같은 전망은 최근의 시장 분석들과도 일치한다. 실제로 DOGE가 0.2026달러를 넘어서며 산체스가 말한 초기 매집 구간과 상승 흐름이 확인된 셈이다. 여전히 도지코인은 비트코인과 함께 시장의 방향을 가늠하는 대표 지표로 작용하고 있으며, 이른바 ‘문벰버(Moonvember)’라 불리는 11월 강세장이 다가오면서 밈코인들이 다시 전면에 나설 가능성이 커지고 있다.

오는 10월 29일로 예정된 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하도 시장 분위기를 바꿔놓을 변수로 꼽힌다. 위험자산에 대한 선호가 회복될 조짐이 나타나면서, 이미 일부 투자 세력은 상승 전환에 대비한 움직임을 보이고 있다.

무엇보다 시장이 다시 들썩이기 시작할 때, 그 움직임의 중심에는 언제나 밈코인이 있었다. 이들은 단순히 독창적이고 유머러스한 콘셉트로 주목받는 데 그치지 않고, 커뮤니티의 참여와 열정을 끌어내며 시장을 움직여왔다. 가격을 올리는 자산을 넘어, 사람들의 공감과 재미를 모으는 하나의 상징이 된 셈이다.

그리고 지금, 그 흐름을 잇는 새로운 주자가 등장했다. 바로 맥시 도지다.

맥시 도지, 이번 ‘문멤버’에 눈여겨볼 밈코인

문벰버는 이번 상승장을 이끌 코인을 가를 한 달이 될 가능성이 크다. 지난해 펌프펀을 통해 등장한 팟코인과 피넛 같은 토큰들이 무명에서 단기간에 급등하며 밈코인 시장의 잠재력을 보여줬다. 올해도 비슷한 흐름이 반복될 가능성이 있다.

그 중심에 새롭게 이름을 올린 것이 맥시 도지다. 근육질 도지를 콘셉트로 내세운 이 토큰은 2021년 도지코인이 최고가를 찍던 때의 들뜬 분위기를 다시 불러오고 있다. 그때 시바견 한 장의 밈이 거대한 자금과 관심을 끌어모았던 것처럼, 맥시 도지 역시 밈의 힘으로 시장을 다시 움직이기 시작했다.

이제 도지코인은 ETF 상장과 제도권 편입을 거치며 ‘안정적인 자산’이 됐다. 한때 시장을 들썩이게 했던 투박한 매력은 사라졌고, 그 빈자리를 새 얼굴들이 채우고 있다. 맥시 도지는 그 공백을 정면으로 파고든다. 개인 투자자들이 만들었던 밈코인 특유의 열기와 커뮤니티의 끈을 다시 이어붙이고 있다.

프로젝트의 세부 계획은 아직 공개되지 않았지만 시장은 이미 반응하고 있다. 일부 초기 도지코인 투자자들이 맥시 도지로 갈아타고 있고, 이달 초에는 한 대형 투자자가 단 두 번의 거래로 약 70만 달러어치를 매수했다. 이번 문벰버의 방향이 어디를 향하는지는 굳이 설명할 필요가 없다.

Ain't no pump if there ain't a pump. pic.twitter.com/jv3tFJMp4d — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 18, 2025

다음 불장이 시작되기 전, 맥시 도지 프리세일 참여 방법은?

현재 시장은 다음 큰 움직임을 기다리며 신중한 분위기를 보이고 있다. 하지만 일찍 자리를 잡는 이들이 결국 가장 큰 수익을 얻는 경우가 많다. 맥시 도지는 아직 프리세일 단계에 있지만, 그 기간도 얼마 남지 않았다.

이번 라운드는 이틀 뒤 종료된다. 프로젝트의 거래소 상장은 다음 달로 예정되어 있어, 가격 상승 전 MAXI를 확보할 수 있는 마지막 기회가 될 가능성이 높다.

참여 방법은 간단하다. 공식 맥시 도지 프리세일 사이트에 접속해 베스트 월렛을 연결하면 된다. 결제는 ETH, BNB, USDT, USDC로 교환하거나 은행카드로 직접 결제할 수 있다. 베스트 월렛은 무료로 사용할 수 있으며, 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다.

프리세일에서 구매한 MAXI 토큰은 프로젝트의 자체 프로토콜을 통해 바로 스테이킹할 수 있다. 현재 연 80% 수준의 변동 수익률(APY)을 제공하며, 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SolidProof)의 감사를 통과해 보안 안정성도 확인됐다.

프로젝트와 관련된 최신 업데이트나 커뮤니티 관련 소식은 맥시 도지의 X(트위터)와 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.

맥시 도지 프리세일 방문하기

더보기 – 신규 강아지 밈코인 맥시 도지(MAXI) ICO 구매방법 및 프리세일 참여 방법

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.