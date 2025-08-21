비트코인 하이퍼, BTC 조정 속 프리세일 1,100만 달러 돌파… ‘업토버’ 기대감

This content is provided by a sponsor

암호화폐 시장의 강세 분기가 다가오지만, 9월은 여전히 조심스러운 시기로 평가된다. 비트코인에게는 역사적으로 가장 약한 달로, 트레이더들이 포지션을 줄여온 시기다. 그러나 올해는 비트코인 하이퍼(HYPER)가 이 흐름을 바꿀 수 있다는 전망이 나온다.

비트코인 하이퍼는 솔라나급 속도를 갖춘 비트코인 레이어2 프로젝트로, 비트코인의 보안을 유지하면서 프로그래머블 기능을 더했다.

4분기를 앞두고 기대감이 커지며 프리세일에서 이미 1,100만 달러 이상을 모금해 주목받고 있다. 현 라운드 종료까지는 약 이틀 정도가 남아 있어 초기 투자자들은 여전히 0.012755달러에 HYPER를 매수할 수 있다.

9월 약세 우려 속, 10월 반등 기대감 확대

비트코인은 최근 12만 4,000달러 고점에서 조정을 받으며 11만 5,000달러 아래로 내려왔다. 이는 미국 금리 정책 불확실성 속에서 인플레이션 지표와 연준의 엇갈린 신호가 위험자산 선호를 약화시키면서 나타난 흐름이다. 투자자들의 관심은 잭슨홀 미팅에서 예정된 제롬 파월 의장의 발언에 쏠려 있다.

금리선물은 여전히 9월 금리 인하 가능성을 반영하고 있다. 실제 인하가 단행될 경우 4분기 비트코인과 암호화폐 시장의 유동성 확대 요인으로 작용할 가능성도 있다.

일부 애널리스트들은 연준의 비둘기파적 신호가 10월 랠리를 앞두고 매수세를 촉발할 수 있다고 내다보며, 톰 리는 비트코인 목표가를 20만 달러 이상으로 제시했다.

TOM LEE: "Bitcoin will easily be worth $1 million." "$200k-$250k by the end of the year." 🚀 pic.twitter.com/FKYaHNaSJV — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 7, 2025

9월의 침체 뒤, 10월 반등… 비트코인 하이퍼가 주도할까?

통계적으로 비트코인은 지난 12년 동안 9월에 8번 하락을 기록했으며, 평균 낙폭은 3.77%에 달했다. 그러나 10월, 이른바 ‘업토버(Uptober)’에 접어들면 흐름이 반전돼 평균 21.89% 상승했다. 11월에는 평균 46%라는 가장 높은 상승률을 보이며 역사적으로 가장 강세를 나타낸 달로 꼽힌다.

비트코인 하이퍼는 이 과도기적 시기에 단순히 시장 흐름을 따르는 데 머무르지 않는다. 오히려 새로운 흐름을 만들어가는 것을 목표로 한다. 비트코인에 부족했던 프로그래머블 기능을 채워 넣어 보안을 지키면서도 빠르고 저렴한 디앱(dApp)을 구축할 수 있는 가능성을 제시한다.

비트코인 하이퍼, 주목받는 진짜 이유는?

비트코인 하이퍼는 비트코인 레이어2 프로젝트 중 처음으로 솔라나 가상 머신(SVM)을 통합했다. 덕분에 비트코인의 보안성을 유지하면서도 솔라나에 버금가는 속도와 저렴한 거래 비용을 제공한다.

구조는 단순하다. 비트코인이 탈중앙화 브리지에 예치되면, 솔라나 가상 머신 환경에서 비트코인 하이퍼 생태계에 맞게 변환된다. 출금 시에는 변환된 자산이 소각되고 원래의 비트코인이 다시 반환된다.

이 방식으로 비트코인은 디파이, 게임, NFT 마켓플레이스 등 다양한 서비스에서 활용될 수 있다. HYPER 토큰은 생태계의 중심 역할을 하며 가스비 지불, 스마트 컨트랙트 실행, 프리미엄 기능 이용, 향후 거버넌스 참여에 쓰인다.

프리세일 마감 임박, 1,100만 달러 돌파 코앞

현재 진행 중인 프리세일 라운드가 곧 마감되면서, 가격 인상 전에 HYPER 토큰을 확보할 수 있는 기회가 얼마 남지 않았다. 투자자는 ETH, SOL, BNB, USDT, USDC뿐 아니라 카드 결제를 통해 간편하게 참여할 수 있다.

HYPER는 베스트 월렛(Best Wallet)의 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에 등록되어 있어, 출시 이후에는 손쉽게 관리하거나 스테이킹 참여도 가능하다.

최신 소식과 커뮤니티 활동은 아래 공식 채널을 통해 확인하면 된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.