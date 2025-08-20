월스트리트페페, 솔라나 확장 통해 밈 트레이딩 업그레이드

This content is provided by a sponsor

프리세일에서 7,000만 달러 이상을 모금하며 주목받은 개구리 밈코인 월스트리트페페(WEPE)가 최근 솔라나 체인으로 확장했다. 확장 이후 빠른 거래 속도와 낮은 수수료가 가능해졌고, 커뮤니티 주도형 새로운 활용성도 제공된다. WEPE는 이를 기반으로 급변하는 밈코인 시장에서 입지를 넓히며 대규모 NFT와 앱 통합을 준비하고 있다.

이번 확장은 솔라나 지원을 시작한 베스트 월렛(Best Wallet)의 참여로 이루어졌다. 베스트 월렛은 체인 간 WEPE를 관리할 수 있는 올인원 플랫폼을 제공한다. 멀티체인으로 업데이트된 WEPE는 이제 커뮤니티를 위한 더 큰 계획을 준비하고 있다.

WEPE, 공급 안정성 유지하며 멀티체인 확장

WEPE의 솔라나 확장은 추가적인 인플레이션을 일으키지 않는다. 총 2000억 개로 고정된 공급량이 이더리움과 솔라나에 공유되어 토큰의 가치가 유지된다.

작동 방식은 간단하다.

가격 연동(Price Peg)을 통해 이더리움 기반 WEPE와 솔라나 기반 WEPE의 가치는 동일하게 맞춰진다.

새로운 솔라나 WEPE가 발행될 때마다 같은 수량이 이더리움에서 소각된다.

이 구조 덕분에 체인 확장이 진행되더라도 전체 공급량은 변하지 않는다.

토큰 생성 이벤트(TGE)에서는 솔라나 토큰이 얼리 액세스 참여자들에게 에어드랍되고 동일한 수량이 이더리움 공급에서 영구적으로 소각된다.

솔라나가 WEPE에 적합한 이유

솔라나의 밈코인 시장은 초고속 거래와 활발한 커뮤니티 참여로 빠르게 성장하고 있다. 펌프펀(Pump.fun) 같은 런치패드가 급등락이 잦은 시장의 중심지로 떠오르면서, WEPE도 그 흐름에 동참했다.

이번 확장은 WEPE 군대에게도 여러 혜택을 제공한다:

더 빠른 거래 속도

낮은 가스 수수료

8월 22일 공개 예정인 5,000 NFT 컬렉션과의 원활한 연동

토큰 게이팅 기반 디앱(dApp)과 커뮤니티 경험에서 강화된 활용성

Make NFTs great again. 🐸⚔️ 5k generative official Wepe NFT drop.

30 day quest campaign starts today.

$50 daily in prizes. Everything you need to know: Complete quests + hold wepe = stack points for free NFT whitelist. Connect wallet. Stack points. Earn your NFT PFP for… pic.twitter.com/wlvu53vi64 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) May 9, 2025

아울러 이번 업그레이드와 함께 새로운 월스트리트페페 공식 웹사이트가 공개됐다. 여기에는 로드맵 세부 내용과 솔라나 호환성 관련 정보가 포함되어 있다.

베스트 월렛, WEPE를 위한 크로스체인 지갑

베스트 월렛이 솔라나 네이티브 지원을 추가하며 WEPE 보유자들의 활용성이 확대됐다. 이를 통해 사용자는 솔라나 지갑을 생성, 관리하고 ETH와 SOL 토큰을 교환할 수 있으며, 향후 예정된 에어드롭과 스테이킹에도 참여할 수 있다.

WEPE가 새로운 제품 출시를 앞둔 가운데, 베스트 월렛은 월렛커넥트(WalletConnect) 연동과 모바일 친화적 기능을 통해 이더리움과 솔라나 네트워크를 손쉽게 관리할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

NFT 출시와 커뮤니티 기능 확대 예정

월스트리트페페는 향후 커뮤니티 참여 확대와 실용성 강화를 주요 목표로 삼고 있다. 로드맵에는 게임화된 트레이딩 대회, 토큰 보유자 전용 챌린지, 잠금 해제 콘텐츠가 포함된 테마형 NFT, 주요 거래소 상장, WEPE 아미 어워즈(WEPE Army Awards) 프로그램 등이 포함돼 있다.

이더리움 기반 WEPE 거래는 계속 유지되며, 솔라나에서 발행되는 신규 토큰은 소각-발행(burn-and-mint) 메커니즘을 따른다. 이 구조 덕분에 전체 공급량은 고정되고, 가치 분배는 균형 있게 유지된다.

월스트리트페페 구매 방법

현재 얼리 액세스 단계가 진행 중이다. 참여자는 ETH, SOL, USDT, USDC 또는 카드로 솔라나 네트워크에서 WEPE를 구매할 수 있고, TGE 이후 이더리움 기반 WEPE를 솔라나 기반 토큰으로 1:1 스왑할 수 있다.

더 자세한 내용이나 프로젝트와 관련된 최신 업데이트 소식은 X(트위터)와 텔레그램 커뮤니티, 공식 웹사이트에서 알아볼 수 있다.

