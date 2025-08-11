블랙록 리플 ETF 신청 임박… XRP, 추가 상승 시 목표가는 어디까지?

This content is provided by a sponsor

노바디우스 웰스 매니지먼트(NovaDius Wealth Management)의 대표 네이트 게라시(Nate Geraci)는 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)이 곧 리플(XRP) 현물 상장지수펀드(ETF)를 신청할 것으로 예상하고 있다. 그는 블랙록이 솔라나(SOL) ETF도 함께 신청할 가능성이 있다고 전망했다.

게라시는 토니 에드워드(Tony Edward)가 진행하는 띵킹크립토(Thinking Crypto) 팟캐스트에서 최근 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 암호화폐 ETF 관련 조치에 대해 언급했다. 암호화폐 ETP에 대한 현물 교환 방식의 환매 승인과 그레이스케일(Grayscale) 및 비트와이즈(Bitwise)의 특정 바스켓 ETF 상품 승인 등에 대해서도 발언했다.

2024년 자산운용사들이 관심을 보인 이후, SEC는 리플 ETF과 솔라나 ETF 신청에 대한 결정을 여러 차례 연기해왔다. 하지만 SEC의 리플 ETF에 대한 최종 결정 시한은 2025년 4분기다.

게라시가 리플 ETF 신청을 예상하는 이유

게라시가 SEC가 리플 ETF를 승인할 것이라고 믿는 이유는 블랙록이 S&P 500과 같은 지수 기반 투자 전략에 집중하고 있기 때문이다. 그는 블랙록이 궁극적으로 여러 암호화폐를 바스켓 형태로 추종하는 암호화폐 지수형 ETF를 출시할 것으로 예상하고 있다. 특히 리플의 기반 네트워크인 XRP 레저는 빠른 결제 처리와 낮은 수수료로 기관 투자자 활용 가능성이 높아, ETF 기초 자산으로서의 매력도 크다고 평가했다.

Final SEC deadline this week on Grayscale Digital Large Cap ETF (GDLC)… Holds btc, eth, xrp, sol, & ada. Think *high likelihood* this is approved. Would then be followed later by approval for individual spot ETFs on xrp, sol, ada, etc. — Nate Geraci (@NateGeraci) June 29, 2025

게라시는 투자 전략 측면 외에도 방어 전략도 중요하다고 주장한다. 블랙록은 이미 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 상품을 출시하여 암호화폐 ETF 시장 내 점유율이 높다. 그러나 리플과 같은 주요 암호화폐를 제외할 경우 경쟁 자산운용사에게 시장 지배율을 내줄 위험이 있다고 판단했다.

리플 가격 분석: 상향 돌파 시 목표 가격은 10달러

리플은 현재 3.22달러(약 4,280원)에 거래되고 있다. 가격은 상승 채널에서 움직이고 있으며, 3.80~4.20달러(약 5,050~5,590원) 사이의 주요 저항 구간에 근접하고 있다. 해당 구간을 명확히 돌파할 경우, 다음 주요 저항선인 5.00달러(약 6,650원)에 도달할 가능성이 있다.

단기적인 목표 가격은 4.00~4.20달러(약 5,320~5,590원) 사이로 설정되어 있다. 중기적인 목표 가격은 5.00달러(약 6,650원)다. 상승 모멘텀이 가속화되고 ETF 수요가 증가할 경우, 장기적으로 9.50~10.00달러(약 12,635~13,300원)까지 상승할 가능성이 있다. 이는 최근 기록했던 저점 대비 약 500% 상승한 수치다.

만약 블랙록이 SEC의 2025년 4월 내로 예정된 결정 시한 전에 리플 ETF 신청을 발표한다면, 암호화폐 시장 내 유동성이 증가하고 투자 심리도 개선될 가능성이 있다. 그렇게 될 경우 리플 가격은 급등할 수 있다.

