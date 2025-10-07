비트코인 신고점 12만 5천 달러 돌파… ‘비트코인 하이퍼’ 누적 투자액 2,200만 달러 근접

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인(BTC) 가격이 8월 중순에 기록했던 사상 최고가를 다시 경신하며, 업토버(Uptober)의 시작과 함께 12만 5,506달러(약 1억 7,645만 원)까지 치솟았다. 이는 역사적으로 강세를 보여온 4분기에 진입하면서 상승세가 이어지고 있다는 신호로 해석된다.

동시에 비트코인의 레이어 2 네트워크 중 가장 빠른 프로젝트로 꼽히는 비트코인 하이퍼(HYPER)에도 대규모 자금이 유입이 가속화되고 있다. 특히, 고래 투자자들의 매수세가 눈에 띄게 늘고 있다.

해당 프로젝트는 지난 금요일에만 2,040만 달러(약 286억 7,724만 원)를 모금한 데 이어, 추가로 120만 달러(약 16억 8,720만 원)를 확보했다. 사전 판매 모금금액은 2,200만 달러(약 309억 3,200만 원)를 넘은 상황이다.

비트코인이 가격 상승 구간에 들어선 시점에서, 비트코인 하이퍼는 단순한 투기적 수요가 아닌 실사용 기반의 수요를 목표로 하는 기술적 기반을 구축하고 있다.

비트코인과 비트코인 하이퍼 모두 주말과 월요일까지 상승세를 이어가고 있으며, 비트코인 하이퍼의 현재 사전 판매 라운드는 약 1일 6시간 뒤에 종료될 예정이다. 현재 토큰 가격은 개당 0.013075달러(약 18.38원)다.

비트코인, 시장 역풍 속에서도 강세 유지… 투자자들은 추가 금리 인하 기대

10월 들어 비트코인 가격은 8.62% 상승하며, 이번 달 하루도 빠짐없이 상승 마감했다. 현재는 12만 4,000달러(약 1억 7,434만 원) 수준에 거래되고 있다.

비트코인 가격이 12만 5,000달러(약 1억 7,575만 원)를 돌파한 것은 미국 정부가 2주째 셧다운에 들어간 상황에서 일어난 것이다. 일반적으로 이런 상황은 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용한다.

그러나 암호화폐 시장은 오히려 반대로 움직였다. 주식과 암호화폐 모두 상승세를 보였으며, 투자자들은 이번 정치적 교착 상태를 연방준비제도(Fed)가 향후 추가 금리 인하를 단행할 수 있다는 신호로 해석했다.

비트코인 랠리는 비트코인 상장지수펀드(ETF)로 유입된 자금에 의해 더욱 강화됐다. 최근 보고서에 따르면, 지난주 비트코인 ETF 순유입 규모는 32억 4,000만 달러(약 4조 5,530억 원)에 달했다. 재정 정책 불확실성, 경제 지표 발표 지연, 정치적 교착 등의 요인들이 맞물리면서, 투자자들은 금과 마찬가지로 비트코인을 통화 불안정성에 대한 헷지 자산으로 다시 주목하고 있다.

이러한 흐름은 주요 은행과 리서치 기관들의 전망과도 일치한다. 암호화폐 애널리스트 비존크립토(Beejorn.crypto)가 공유한 자료에 따르면, 8개 기관 중 7개가 비트코인 가격이 연말까지 12만 5,000달러(약 1억 7,575만 원)를 넘어설 것으로 예상했다. 이 중 투자은행 맥심(Maxim)은 가장 낙관적으로 21만 달러(약 2억 9,526만 원)를 목표가격으로 제시했다.

반면, 영국의 바클레이즈(Barclays)는 소폭의 조정이 있을 것으로 보고 11만 6,000달러(약 1억 6,218만 원)를 제시했다. 전체 기관들의 평균 목표가격은 약 15만 6,000달러(약 2억 1,933만 원) 수준으로 집계됐다.

Bitcoin price prediction for year-end or the next 100 days pic.twitter.com/MLwrTHbo4V — Beejorn.crypto (@beejorn) October 3, 2025

이 같은 전망은 특히 10월부터 12월까지 비트코인의 역사적 강세 구간이라는 점을 고려할 때 더욱 현실성이 높다. 그러나 모든 예측이 공통적으로 말하는 것은 하나다. 현재 비트코인의 가격 흐름은 그저 가치 저장 수단으로서의 강점을 반영하고 있다는 점이다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 여기에 새로운 수요 층을 더하려 한다. 단순히 가치를 저장하는 수단을 넘어, 비트코인의 가치를 빠른 레이어 2 생태계 내의 다양한 애플리케이션에서 실제로 활용할 수 있도록 만드는 것이다.

비트코인 하이퍼, 곧 출시… 비트코인 실사용 수요 확대 목표

비트코인 하이퍼 프로젝트의 출시는 개발자들에게 완전히 새로운 환경을 제공한다. 솔라나(SOL) 수준의 성능으로 애플리케이션을 구동하면서도, 비트코인 블록체인의 보안성을 유지하고 결제와 정산이 가능한 구조를 갖추고 있다.

이처럼 속도와 보안을 결합한 구조는 비트코인의 잠재력을 가치 저장 수단이나 투기 수단을 넘어, 실사용 영역으로 확장할 수 있는 중요한 전환점이 될 수 있다. 개발자들은 이를 통해 디파이(DeFi) 플랫폼, 게임 프로토콜, 실물자산(RWA: Real-World Assets) 기반 애플리케이션 등 대규모로 운영되는 서비스를 구축할 수 있다. 현재 실물자산 시장 가치는 약 334억 달러(약 46조 9,544억 원)에 달하며, 통계기관 스태티스타(Statista)는 올해 디파이 시장 규모가 이미 140억 달러(약 19조 6,840억 원)에 이를 것으로 전망하고 있다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가성 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 통합함으로 이러한 전환을 현실화하고 있다. 개발자들은 러스트(Rust) 기반의 익숙한 개발 도구와 검증된 프레임워크를 활용하여, 기준 비트코인 레이어 2 프로젝트들이 겪었던 복잡한 절차 없이 고속 애플리케이션을 쉽게 배포할 수 있다. 설정 과정을 단순하고 개발자 친화적으로 유지한 덕분에, 비트코인 하이퍼는 온체인 프로젝트의 빠른 성장세를 끌어낼 것으로 기대된다.

이 생태계 안에서 비트코인은 보다 역동적이 역할을 맡는다. 사용자가 자신의 비트코인을 하이퍼의 공식 브릿지에 예치하면, 해당 자산은 네트워크 내에서 거래 화폐로 사용되는 래핑된(wrapped) 비트코인 형태로 발행된다. 이 래핑된 비트코인은 생태계 내 모든 애플리케이션과 서비스의 구동에 활용된다.

비트코인 전체 공급량 중 일부만 이 구조에 유입되더라도, 이는 수십억 달러 규모의 잠금 자산 가치를 형성할 수 있다. 장기적으로 이러한 지속적인 유동성은 단순한 투기 수요가 아닌, 실질적인 온체인 활용을 기반으로 한 새로운 비트코인 수요층을 만들어낼 가능성이 있다.

고래 투자자들, 비트코인 하이퍼 토큰 매수세 멈추지 않아

비트코인 하이퍼 프로젝트는 이러한 성장 잠재력 덕분에 상당한 자금 유입을 이어가고 있다. 초기 투자자들은 비트코인이 새로운 수요를 창출할 수 있는 혁신적 구조로 평가하며 적극적으로 참여하고 있다.

10월 3일 사전 판매 모금금액이 2,000만 달러(약 280억 1,200만 원)를 돌파했을 당시, 대형 매수 거래들이 상승세를 이끌었다. 10월 2일에는 두 명의 고래 투자자가 총 2,565만 개의 비트코인 하이퍼 토큰을 매수했으며, 이 중 한 명은 1,081만 개를 14만 달러(약 1억 9,684만 원)에, 다른 한 명은 1,484만 개를 19만 3,000달러(약 2억 7,105만 원)에 매입했다.

그보다 앞선 9월 29일에는 한 명의 투자자가 세 차례에 걸쳐 총 2,460만 개의 비트코인 하이퍼 토큰을 32만 7,000달러(약 4억 5,910만 원)에 매수했다. 최근 주말에는 또 다른 신규 투자자가 등장하며 56만 달러(약 7억 8,736만 원) 이상으로 대규모 매수를 진행했다. 1,360만 개의 토큰을 18만 2,000달러(약 2억 5,594만 원)에, 2,860만 개의 토큰을 38만 2,000달러(약 5억 3,697만 원)에 각각 매입했다.

이처럼 집중적인 매수 움직임은 주요 투자자들의 사전 판매 종료 전에 포지션을 확보하기 위해 서두르고 있다는 것을 의미한다. 일반적으로 이 정도 규모의 고래 투자자는 개인이든 기관이든 신생 암호화폐 인프라 프로젝트에 대한 심층 연구와 정보를 활용할 수 있다. 이들의 매수 패턴은 소액 투자자들이 시장 전반의 흐름에 앞서 전략을 세우는 초기 신호 역할을 하기도 한다.

정확한 동기는 공개되지 않았지만, 이러한 흐름을 한 가지를 시사한다. 사전 판매가 곧 종료될 가능성이 높으며, 초기 진입이 프로젝트의 잠재적 수익을 극대화하는 핵심 요소로 인식되고 있다.

고래 투자자들의 흐름에 합류, 사전 판매 라운드 종료 전 참여하기

고래 투자자들과 함께 비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매에 참여하고 싶다면 공식 웹사이트를 방문하면 된다. 솔라나, 이더리움(ETH), 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB) 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

또한 비트코인 하이퍼 프로젝트의 자체 프로토콜을 통해 스테이킹할 수 있다. 현재 스테이킹 보상률은 53%다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 암호화폐 시장에서 긍정적으로 평가받고 있는 암호화폐 지갑인 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 권장한다. 해당 지갑의 업커밍 토큰(Upcoming Tokens) 섹션에는 이미 비트코인 하이퍼 토큰이 등록되어 있으며, 상장 후 손쉽게 구매, 추적, 그리고 클레임이 가능하다.

비트코인 하이퍼 관련 최신 소식은 텔레그램 및 X(구 트위터)에서 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.