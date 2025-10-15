비트코인 하이퍼 프리세일 2,350만 달러 돌파… ‘스마트 머니’의 다음 선택지는?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

최근 암호화폐 급락장을 정확히 예측했던 한 트레이더가 비트코인(BTC)에 대해 더 큰 규모로 공매도 포지션을 새로 잡았다. 이에 따라 암호화폐 시장에서는 추가적인 가격 변동에 대한 우려가 제기되고 있다.

현재 비트코인 가격은 11만 2,528달러(약 1억 6,000만 원)로 하락했으며, 주요 자금이 암호화폐 시장에서 유출되고 있다. 일부 스마트 머니(smart money) 투자자들은 빠르게 성장하고 있는 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)에 투자하고 있다.

비트코인 하이퍼 코인은 현재까지 사전 판매를 통해 2,369만 달러(약 336억 원)를 모금했으며, 최근 2주 동안 약 450만 달러(약 64억 원)가 새로 유입됐다. 다수의 투자자들은 비트코인 하이퍼 코인이 비트코인보다 높은 상승 여력을 가진 디지털 자산으로 보고 투자하고 있는 것으로 보인다.

비트코인 하이퍼 프로젝트에 대한 투자자들의 관심은 비트코인에 대한 수요를 새롭게 창출할 수 있다. 해당 프로젝트는 유동성을 비트코인으로 다시 흘려보내는 생태계를 구축하여, 약세장에서도 비트코인의 활용도를 확장하는 역할을 하고 있다.

현재 사전 판매를 진행하고 있으며, 빠른 자금 유입속도를 고려하면 곧 종료될 가능성이 높다. 이번 펀딩 라운드는 약 8시간 후에 마감되며, 비트코인 하이퍼 토큰의 현재 사전 판매 가격은 0.013115달러(약 18.64원)다.

시장 변동성이 심화되면서 비트코인 하이퍼 프로젝트로 투자자들의 자금 유입 지속

10월 10일, 암호화폐 시장은 예기치 못한 상태에서 급락했다. 비트코인은 몇 분 만에 약 12만 2,000달러(약 1억 7,346만 원)에서 10만 4,000달러(약 1억 4,778만 원) 수준까지 급락한 뒤 소폭 반등했다. 해당 현상은 10월의 플래스 크래시(flash crash)로 불리고 있다.

급격한 가격 변동성으로 인해 주요 암호화폐 거래소들은 시스템 과부하를 겪었고, 하루도 채 되지 않아 청산 규모가 190억 달러(약 27조 원)를 넘었다. 이는 3월 이후 가장 큰 일일 가격 변동폭이다.

온체인 애널리스트들에 의하면, 해당 급락 직전에 암호화폐 파생상품 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 대규모 공매도 포지션을 잡은 트레이더가 있었다. 해당 트레이더는 이번 하락장에서 약 1억 9,100만 달러(약 2,716억 원)의 수익을 기록한 것으로 알려졌다.

최근에는 동일한 암호화폐 지갑 주소에서 무려 3억 9,200만 달러(약 5,568억 원) 규모의 비트코인 공매도 포지션을 잡은 것으로 확인됐다. 로드오브알트(LordOfAlts)의 X(구 트위터) 계정에 따르면, 이는 암호화폐 시장에서 가장 정보력이 좋은 투자자의 포지션일 수 있지만, 사상 최대 규모의 숏 스퀴즈(short squeeze)로 이어질 가능성도 있다.

72 hours before the biggest dump of the year, a trump insider loaded shorts on hyperliquid. After some minutes , Trump tweeted tariffs on China. Result, he made $191M profit. Now, the same entity is back with a $392M short on Bitcoin. This isn’t a coincidence, i think. This… pic.twitter.com/8R5Ibsx50u — Henry (@LordOfAlts) October 14, 2025

이번 포지션으로 인해 비트코인의 향후 대규모 가격 변동 가능성에 대한 암호화폐 시장의 추측에 대한 논란이 불붙고 있다. 그러나 주목할 점은, 고래 투자자들이 단기적으로 비트코인 가격이 하락할 것이라고 믿는 반면, 비트코인 기반의 장기 혁신을 지향하는 프로젝트인 비트코인 하이퍼로 자금이 유입되고 있다는 점이다.

이처럼 공매도 세력과 신규 프로젝트 간의 자금 흐름이 엇갈리면서, 비트코인 하이퍼 프로젝트는 이번 사이클의 방향성을 결정하는 중요한 요인으로 작용할 가능성이 있다.

비트코인 하이퍼, 다음 비트코인 사이클의 핵심 프로젝트로 주목받아

앞서 언급했듯, 지난 2주 동안 비트코인 하이퍼 프로젝트에 약 450만 달러(약 64억 원) 규모의 신규 자금이 추가로 유입됐다. 수천만 개의 비트코인 하이퍼 토큰을 구매했으며, 자금력이 큰 고래 투자자들이 상당수 참여한 것으로 보인다.

특히 한 고래 투자자가 공매도 포지션을 잡는 대신 약 83만 3,000달러(약 11억 8,369만 원) 규모로 비트코인 하이퍼 코인을 매수한 거래가 눈에 띄었다. 비트코인 하이퍼 프로젝트의 장기적인 성장에 투자한 것이다.

이어 개인 투자자들의 자금도 유입됐다. 지난주 금요일까지 약 100만 달러(약 14억 원)가 추가로 유입됐으며, 주말과 월요일 사이에는 50만 달러(약 7억 원)가 추가로 유입됐다.

비트코인 하이퍼로 자금이 몰리는 이유는 해당 프로젝트가 제시하는 비트코인 수요 구조의 변화 때문이다. 해당 프로젝트는 비트코인에 대한 새로운 수요를 창출할 수 있는 구조적 변화를 추구하고 있다.

최근의 가격 변동성에서 드러난 것처럼, 비트코인은 여전히 가치 저장 수단과 위험 자산이라는 두 가지 성격을 동시에 지니고 있다. 따라서 달러 강세 정책이나 연초 고점을 기록한 이후의 대규모 차익 실현 물량, 혹은 4월 관세 전쟁 우려 재점화 등 거시경제 변화에 따라 가격이 민감하게 반응하고 있다.

투기보다는 실사용 가치에서 비롯된 새로운 형태의 수요층이 형성된다면, 비트코인을 둘러싼 대중의 인식이 달라질 수 있다. 비트코인 하이퍼 프로젝트는 이러한 변화를 이끌어내는 것을 목표로 하고 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트가 본격적으로 가동되면, 비트코인 하이퍼 네트워크는 솔라나(SOL) 블록체인의 거래 처리 속도와 비트코인 블록체인의 보안성을 결합한 하이브리드 애플리케이션 생태계가 구축된다. 해당 생태계에서는 디파이(DeFi), 게임, 실물 기반 서비스 등 다양한 분야의 애플리케이션이 구축될 수 있다. 비트코인 유통량의 일부만 비트코인 하이퍼 네트워크로 흘러들어가도 비트코인 가치에 영향을 미칠 수 있다.

고래 투자자들의 움직임, 비트코인 하이퍼의 주요 업데이트 시사

이처럼 시장 흐름과는 반대로 비트코인 하이퍼 코인에 대한 고래 투자자들의 매수세가 이어지면서, 향후 대규모 구조적 변화를 시사하고 있다.

고래 투자자들은 개인 투자자들이 접근하기 어려운 시장 정보나 프로젝트 내부 데이터에 대한 접근 권한을 가지는 경우가 많다. 이들은 고액 자산가이거나 기관 투자자로서, 시장 동향을 더 깊이 분석할 수 있는 인사이트도 가지고 있다.

따라서 이들이 비트코인 포지션을 줄이면서 비트코인 하이퍼 보유량을 늘리고 있다는 것은, 장기적인 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 것을 의미한다.

비트코인 하이퍼 프로젝트에 대한 투자자들의 신뢰도는 스테이킹 참여율을 통해서도 드러난다. 현재 10억 개 이상의 비트코인 하이퍼 토큰이 스테이킹되어 있으며, 이는 투자자들이 단기적인 차익 실현보다 장기적인 수익에 집중하고 있다는 것을 시사한다. 참가자들은 최대 50%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있다.

이처럼 스테이킹을 통해 드러난 투자자들의 신뢰는 비트코인 하이퍼 토큰에 대한 강세 전망이 이어지는 이유다.

대표적인 암호화폐 미디어 99비트코인(99Bitcoins)과 인기 인플루언서 보르크 크립토(Borch Crypto), 크립토게인즈(Crypto Gains) 등은 비트코인 생태계 내에서 새롭게 활용성과 수요를 창출하는 비트코인 프로젝트의 특성을 강조하며, 향후 성장 가능성을 언급했다.

사전 판매 종료 전, 고래 투자자들의 흐름에 합류할 기회

암호화폐 시장의 흐름을 실제로 만들어가는 이들은, 진정한 투자 기회를 시장의 잡음 속에서 구분할 수 있는 사람들이다. 다행히 암호화폐 시장은 자금의 흐름이 흔적을 남기며, 이를 추적하면 스마트 머니가 어디로 이동하는지 명확하게 알 수 있다.

이러한 흐름에 동참하고 싶다면, 비트코인 하이퍼 사전 판매에 참여할 수 있다. 비트코인 하이퍼 코인을 구매하기 위해 솔라나, 이더리움(ETH), 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB) 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트 팀은 최적의 사용자 경험을 위해 베스트 월렛(Best Wallet)을 사용하기를 권장하고 있다. 베스트 월렛은 암호화폐 및 비트코인 지갑 중 하나로, ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에 비트코인 하이퍼 프로젝트가 등록되어 있다. 해당 앱을 통해 손쉽게 비트코인 하이퍼 토큰을 구매, 추적, 클레임할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트의 최신 소식은 텔레그램과 X를 통해 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.