암호화폐 겨울 돌아오나… 차세대 비트코인 레이어2가 ‘안전한 대안’으로 떠오르는 이유

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인(BTC)이 8만 4천 달러까지 미끄러지면서 시장 전반이 흔들렸다. 과거 긴 암호화폐 겨울을 앞두고 나타났던 약세 기술 신호들도 다시 하나둘 포착되고 있다.

하지만 시장이 불안정해지는 상황에서도 비트코인 하이퍼(HYPER)는 관심을 유지하고 있는 프로젝트 중 하나로 꼽힌다. 일부 투자자들은 이 레이어-2가 비트코인의 활용 범위를 넓히는 시도라는 점에서 향후 시장 흐름에 일정한 영향을 줄 수 있다고 보고 있다.

비트코인 하이퍼의 지지자들은 이 프로젝트가 지금까지 비트코인에 부족했던 ‘실사용 유틸리티’를 확장해 준다는 점에 주목한다. 이런 구조는 JP모건과 일부 시장 모델이 제시한, 올해 안에 비트코인이 최대 19만 달러까지 갈 수 있다는 전망을 뒷받침하는 요소가 될 수 있다는 평가도 나온다.

현재 HYPER 프리세일 가격은 앞으로 8시간 동안 토큰당 0.013395달러로 유지되며, 다음 단계로 가격이 오르기 전 초기 투자자에게 드문 진입 기회를 제공하고 있다.

글래스노드, 암호화폐 겨울 가능성 경고… K33 “시장 과도하게 비관적”

비트코인이 8만 달러 중반대로 내려가면서 시장 전반의 불안이 커지고 있다. 글래스노드(Glassnode)의 최근 데이터에 따르면 현재 구조는 2022년 암호화폐 겨울 초입과 유사한 양상으로 흘러가고 있다.

BTC 공급량의 25% 이상이 손실 구간에 들어갔고, 가격은 핵심 지표인 0.75 분위(cost-basis quantile) 밴드 아래로 떨어졌다. 이는 과거 더 깊은 약세가 이어졌던 시점에서 반복적으로 나타난 패턴이다.

글래스노드는 현재 약 710만 개의 BTC가 손실 상태에 있으며, 이는 2022년 하락 직전과 비슷한 수준의 스트레스를 의미한다고 분석했다. 보유자들 사이에서 미실현 손실이 크게 늘어난 상황이라는 것이다.

수요 신호도 약화되고 있다. ETF 자금 흐름은 음전환했고, 현물 매수 압력(CVD)은 둔화됐으며, 선물 미결제약정 역시 줄고 있다. 이는 투자자들이 위험 노출을 줄이고 있다는 해석이 가능하다. 옵션 시장에서도 변동성 축소와 함께 상방 베팅이 늘기보다 오히려 매도 쪽으로 기울고 있다.

종합적으로, 보고서는 비트코인이 주요 비용 기반 지표 위를 회복하지 못할 경우 추가 하락이 나올 수 있는 취약한 환경에 놓여 있다고 진단한다.

하지만 모든 분석이 비관적인 것은 아니다. K33 리서치 애널리스트들은 최근 조정이 펀더멘털보다는 공포 심리에 의해 과도하게 확대된 측면이 있다고 본다. 구조적 위험은 여전히 먼 미래의 문제이며, 단기적으로는 역사적 지지 구간과 비교적 안정적인 선물 포지션 같은 지표들이 12월 반등 가능성을 뒷받침하고 있다는 것이다.

이들은 시장이 장기 리스크에는 과도하게 반응하고, 단기 정책 요인이나 유동성 개선 가능성은 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적한다. 따라서 2022년과 같은 급격한 폭락보다는 반등 가능성이 더 높다는 분석이다.

이와 같은 관점에서 일부 투자자들은 향후 반등 국면에서 역할을 할 수 있는 비트코인 관련 인프라나 기술 프로젝트에도 관심을 보이고 있다. 비트코인 하이퍼 같은 레이어-2 프로젝트가 언급되는 것도 이런 맥락에서다. 다만 이는 어디까지나 시장 참여자들의 한 시각일 뿐, 현재 단계에서 확정적 결론을 내리기는 어렵다.

“비트코인의 미래는 보유가 아니라 실사용” 투자자 인식 변화

비트코인 하이퍼는 비트코인 위에서 가장 빠른 실행 환경을 구축해 BTC의 활용 영역을 넓히는 것을 목표로 한 레이어-2 프로젝트다. 프리세일 모금액은 이미 2,920만 달러를 넘어섰고, 시장에서는 이 프로젝트가 비트코인을 단순한 저장 자산에서 실제로 사용 가능한 자산으로 확장할 수 있을지 주목하고 있다.

비트코인 하이퍼의 구조적 특징은 솔라나 가상머신(SVM)을 그대로 활용한다는 점이다. 이 시스템을 통해 분산형 애플리케이션들이 BTC를 기본 교환 수단으로 채택할 수 있으며, 거래 처리 속도는 솔라나 수준을 유지한다. 반면 정산은 모두 비트코인 네트워크에서 이뤄져 안정성을 확보한다.

플랫폼 내부에서 쓰이는 래핑된 BTC는 비트코인 L1에 실제 BTC가 1:1 비율로 잠겨 있는 형태로 지원된다. 캐노니컬 브리지를 통해 래핑된 자산을 회수하려면 반드시 해당 토큰을 소각해야 한다는 규칙이 적용돼, 생태계 내 모든 경제 활동이 자연스럽게 비트코인 본 체인과 연결되는 구조가 완성된다.

이 방식은 비트코인 L1이 처리 속도 한계로 구현하지 못했던 영역을 보완한다. 금이 다양한 수요 채널을 기반으로 가치를 유지해 왔듯, 비트코인도 새로운 실사용 수요가 추가되면 단일 기능에 머물렀던 기존 구조에서 벗어나 보다 탄탄한 장기 기반을 구축할 수 있다.

애플리케이션들이 BTC를 내장 통화로 채택할수록 비트코인이 생태계 안에서 순환하는 규모는 커지고, 이로 인한 실사용 수요 확대는 장기 가격 구조에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

프리세일 가격에 BTC 유틸리티까지… 초기 투자자가 주목해야 할 조합

투자자들이 HYPER에 관심을 보이는 이유는 단순히 약세장 속에서 방어적으로 움직이기 때문만은 아니다. 비트코인과 직접 연결된 구조라는 점 때문에, 초기 단계에서의 성장이 비트코인이 초창기 두 자릿수·세 자릿수 가격대에 머물던 시절의 기회와 어느 정도 닮아 있다는 평가도 나온다.

현재 프리세일 단계의 HYPER는 상대적으로 낮은 평가 수준에 놓여 있어 향후 거래소 상장 시 가격이 빠르게 재평가될 여지가 남아 있다. 그 배경에는 생태계 특유의 구조가 있다. 비트코인 하이퍼 내에서 BTC를 활용한 트랜잭션은 가스 비용을 HYPER로 지불하도록 설계돼 있어, 애플리케이션 사용량이 늘어날수록 토큰 수요도 자연스럽게 증가하는 구조가 형성된다.

비트코인이 다양한 서비스와 애플리케이션에서 직접 사용되는 사례가 많아질수록, HYPER는 해당 경제권을 움직이는 필수 요소로 자리 잡게 되고, 이는 장기적인 수요 확대 요인이 될 수 있다는 분석도 나온다.

또 하나의 변수는 거래소 상장이다. 이미 2,900만 달러 이상이 모금된 만큼 주요 거래소들이 상장을 검토할 가능성이 높다는 관측이 있다. 상장이 현실화되면 유동성과 접근성이 동시에 커져 가격 발견 과정도 보다 활발해질 수 있다.

HYPER 토큰 구매 방법은?

프로젝트가 정식 출시되고 주요 거래소에 상장되기 전에 HYPER를 확보하려면, 비트코인 하이퍼 프리세일 웹사이트에서 지갑을 연결한 후 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 또는 신용카드로 구매하면 된다.

비트코인 하이퍼 측은 암호화폐 지갑 가운데서도 높은 평가를 받고 있는 베스트 월렛 사용을 권장하고 있다. HYPER는 이미 베스트 월렛의 업커밍 토큰 섹션에 등록되어 있어, 토큰이 활성화되면 앱 안에서 매수, 추적, 클레임을 간편하게 처리할 수 있다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

프로젝트 관련 최신 소식은 텔레그램과 X 공식 계정을 통해 받아볼 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 방문하기

더보기 – 신규 비트코인 프리세일, 비트코인 하이퍼(HYPER) 구매방법

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.