파이낸셜타임스 비판에도 비트코인 9만3천 달러 반등… 레이어2 성장세 지속

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인(BTC)이 다시 9만 3천 달러에 가까워지며 반등하자, 최근 파이낸셜타임스가 내놓은 비관적 분석과 달리 투자 심리가 쉽게 꺾이지 않고 있다는 점이 확인되고 있다. 이런 가운데 비트코인 하이퍼(HYPER)의 프리세일 참여가 꾸준히 늘어나며 모금액이 2,900만 달러에 근접했다.

비트코인 하이퍼는 솔라나급 처리 속도와 비트코인의 보안 구조를 결합한 방식으로 주목받고 있다. 이 프로젝트가 본격적으로 자리 잡으면 비트코인이 실제 사용되는 영역이 확대될 수 있어, 단순 투자 자산을 넘어 새로운 수요가 생성될 것이라는 기대가 커지고 있다.

FT는 현재 수요만으로는 비트코인이 다시 12만 6천 달러를 넘기기 어렵다고 평가했지만, 다양한 서비스와 프로그램 안에서 비트코인이 직접 쓰이기 시작하면 그 공백을 충분히 채울 수 있다는 시각도 힘을 얻고 있다.

투자자들은 HYPER가 향후 비트코인의 대규모 상승 시기에 직접적인 수혜를 받을 수 있는 선택지라고 보고 빠르게 참여하고 있다. 현재 토큰 가격은 0.013375달러이며, 약 하루 뒤에는 프리세일 가격이 다음 단계로 오를 예정이다.

파이낸셜타임스, 시장 불안 속 비트코인 우려 발언 수위 높여

파이낸셜타임스(FT)는 오래전부터 비트코인에 비판적인 시각을 유지해온 매체다. 최근 시장 조정이 이어지자 이를 계기로 비트코인을 겨냥한 기사를 잇달아 내놓으며 다시 공격 수위를 높이고 있다.

FT는 한 기사에서 비트코인이 “통화로서 기능하기 어렵다”고 지적했다. 가장 큰 이유로는 “공급 탄력성이 없다”는 점을 들었다. 즉, 경기 침체가 오더라도 비트코인은 공급을 조절할 수 없기 때문에 안정적인 교환수단이 되기 어렵다는 주장이다.

또 다른 두 편의 기사에서는 대규모 비트코인을 보유한 기업들, 특히 마이크로스트래티지를 비판했다. 한 기사에서는 이 회사가 부채를 활용해 비트코인을 계속 매수하는 방식에 대해 “기본적인 계산부터 다시 해야 할 전략”이라고 꼬집으며, 레버리지를 동원한 매수 모델 자체가 지속 가능하지 않다고 지적했다. 이어진 후속 기사에서는 이런 방식을 따라가는 다른 디지털 트레저리 기업들 역시 동일한 위험에 노출돼 있다고 비판했다.

수요일 공개된 기사에서는 월요일 발생한 5억 달러 규모의 대량 청산으로 비트코인이 다시 하락하자, 이번에는 “비트코인이 반등할 명확한 동력이 보이지 않는다”고 주장했다. 심지어 사상 최고가였던 12만 6천 달러조차 큰 의미가 없다고 평가했다. FT는 미국 재정 적자 확대와 정치 불확실성이 이어지는 상황에서는 비트코인보다 금이 더 매력적이라며, 최근 몇 달 동안 금이 비트코인보다 더 나은 수익률을 기록했다는 점을 강조했다.

이 매체는 다시 마이크로스트래티지도 도마 위에 올렸다. 주가가 최근 30% 이상 떨어지며 회사가 보유 중인 비트코인 성과를 따라가지 못하고 있고, 비트코인을 계속 매수하기 위해서는 주가가 비트코인 대비 일정 프리미엄을 유지해야 하는데 지금처럼 약세가 지속되면 우선주 발행을 통한 추가 매수도 쉽지 않을 것이라는 분석이다.

결국 FT의 요지는 한 가지로 모인다. 마이크로스트래티지식 트레저리 모델이 유지되려면 비트코인 가격이 꾸준히 올라야 한다는 점이다. 만약 비트코인 가격이 장기간 부진하다면, 비트코인을 대량 보유하는 기업들의 성과가 자산 규모를 따라가지 못하는 상황이 더 자주 발생할 수 있다는 것이 약세론자들의 주장이다.

비트코인 200조 달러 목표 가능성? 세일러 “사용성 부족이 성장 제한”

수요일 비트코인이 다시 9만 3천 달러 선 위로 올라서자, 시장에서는 이를 파이낸셜타임스(FT)의 잇따른 비판에 대한 강세 진영의 일종의 응답으로 보는 시각도 나왔다. 변동성이 큰 자산이라는 점은 누구나 아는 사실이지만, 마이크로스트래티지의 마이클 세일러는 이 변동성을 결함이 아닌 ‘장기 매수의 기회’로 풀이해 왔다.

세일러는 비트코인이 가진 시장 잠재력을 수년간 강조해 온 인물이다. 그는 비트코인의 TAM이 언젠가 200조 달러에 이를 수 있다는 전망을 여러 차례 밝힌 바 있다. 하지만 비트코인이 그 정도 규모의 시장에 다가가기 위해서는 단순히 ‘디지털 금’이라는 가치 저장 수단 역할만으로는 한계가 있다는 점도 분명하다.

진짜 대규모 시장으로 들어가기 위해선 실제로 쓰일 수 있는 기능, 즉 실사용 유틸리티가 뒷받침돼야 한다. 금과 비슷한 희소성만으로는 턱없이 부족하며, 바로 이 ‘유틸리티’야말로 비트코인이 아직 완전히 해결하지 못한 마지막 과제였다.

"Bitcoin is worth $2 Trillion today, it will be worth $200 Trillion in 20 years." 🚀

– Michael Saylor at CPAC pic.twitter.com/Zczxcj2xqf — Swan (@Swan) February 21, 2025

이 공백을 메우겠다고 나선 프로젝트가 비트코인 하이퍼다.

비트코인 하이퍼는 비트코인을 위해 설계된 레이어-2 프로젝트 가운데 가장 빠른 성능을 목표로 하고 있다. 핵심은 비트코인을 그저 보관하는 자산이 아니라, 다양한 서비스와 프로그램 안에서 실제로 쓰일 수 있는 자산으로 바꾸는 데 있다. 비트코인이 앱 안에서 결제나 교환 수단으로 자연스럽게 활용되기 시작하면, 세일러가 상상해온 거대한 시장 규모에 다가갈 수 있는 조건이 하나씩 갖춰지게 된다.

비트코인 실사용 수요, HYPER가 만들 수 있을까?

비트코인 하이퍼는 비트코인을 솔라나 수준의 속도와 비용으로 활용할 수 있는 환경을 구축하고 있다. 이 생태계에서는 애플리케이션이 비트코인을 바로 결제에 사용할 수 있으면서도, 처리 속도나 수수료는 일반적인 솔라나 앱과 크게 다르지 않다.

이런 구조가 가능한 이유는 실행 단계가 솔라나 가상머신(SVM) 기반으로 돌아가면서, 모든 최종 정산은 다시 비트코인 네트워크에 연결되기 때문이다. 쉽게 말해, 실행은 솔라나처럼 빠르게 하고 결산은 비트코인처럼 안전하게 하는 방식이다. 투자자들이 가장 기대하는 부분도 바로 이 조합이다.

생태계 전체는 ‘캐노니컬 브리지’를 중심으로 움직인다. 이 브리지에서 비트코인은 비트코인 L1에 묶이고, 비트코인 하이퍼에서는 해당 BTC가 SVM에서 바로 쓸 수 있는 래핑된 형태로 다시 발행된다. 이렇게 만들어진 자산은 여러 애플리케이션 사이를 자유롭게 움직이면서 결제·거래·서비스 이용 등에 쓰일 수 있다.

이 구조가 중요한 이유는 결국 비트코인의 총주소가능시장(TAM)과 연결되기 때문이다. 단순히 ‘가치 저장 수단(SOV)’ 역할만으로는 세일러가 말한 수십 조 달러 규모의 시장으로 확장하기 어렵다. 비트코인이 더 큰 시장을 열기 위해서는 디파이, 게임, 실물자산 토큰화(RWA), 각종 앱 서비스 등에서 실제로 쓰일 수 있는 수요가 추가로 필요하다. 이 실사용 수요가 장기적인 성장의 핵심 열쇠가 될 가능성이 크다.

그리고 이 새로운 애플리케이션들 중 일부만이라도 수십억 달러 단위의 시장으로 자리 잡게 된다면, 비트코인의 가치는 지금보다 훨씬 높아질 것이라는 점에는 큰 이견이 없다.

HYPER에 올라타는 투자자들

비트코인 하이퍼가 비트코인의 활용 영역을 넓히는 데 중요한 역할을 맡게 될 것이라는 기대가 커지고 있지만, 실제로 이 생태계를 움직이는 중심에는 HYPER 토큰이 있다.

프로젝트가 비트코인 네트워크와 직접 연결돼 있는 만큼, 투자자들 사이에서는 HYPER가 비트코인의 성장과 함께 가치가 확대될 수 있다는 전망도 나온다. 생태계가 커지고 더 많은 서비스가 비트코인을 트랜잭션에 활용하게 되면, 네트워크를 돌리고 수수료를 처리하는 데 필요한 HYPER의 쓰임도 자연스럽게 늘어나기 때문이다.

HYPER는 단순한 가스 토큰 역할을 넘어 스테이킹과 거버넌스 기능도 갖추고 있어 초기 보유자에게는 추가적인 매력으로 작용한다. 토큰은 비트코인 하이퍼 공식 사이트에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 신용카드 등으로 바로 구매할 수 있으며, 제공되는 스테이킹 프로그램을 활용하면 보유량을 즉시 늘릴 수도 있다. 현재는 연 40% 수준의 APY가 적용되고 있다.

프로젝트 팀은 업계에서 평가가 높은 베스트 월렛 사용도 권장하고 있다. HYPER가 이미 베스트 월렛의 ‘업커밍 토큰’ 섹션에 등록돼 있어, 실제 거래소 상장이 시작되면 지갑 안에서 바로 구매, 추적, 클레임이 가능하다.

최신 업데이트 소식은 비트코인 하이퍼 텔레그램과 X 커뮤니티를 통해 빠르게 확인할 수 있으며, 더 자세한 정보는 공식 웹사이트에서 제공된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.