비트코인 약세에도 HYPER 선방… 2,900만 달러 돌파 초읽기

비트코인이 약세 흐름을 보이는 가운데, 가장 빠른 비트코인 레이어-2 프로젝트로 손꼽히는 비트코인 하이퍼($HYPER)는 오히려 반대 움직임을 이어가고 있다. 현재 ICO 모집액은 2,900만 달러에 거의 근접했고, 분위기로 보아 머지않아 이 수준을 넘어설 가능성이 크다. 지난주 비트코인이 9만 1천 달러를 회복했다가 다시 8만 5천 달러로 밀리며 불안정한 흐름을 보였다는 점을 생각하면 더욱 눈에 띄는 결과다.

이번 비트코인 하락은 아시아 장 초반 터진 대규모 청산이 결정적이었다. 약 6억 4,600만 달러 규모의 레버리지 포지션이 한꺼번에 정리되면서 이미 흔들리던 시장 분위기가 더 악화됐다.

그럼에도 HYPER에 힘이 실리는 이유는 명확하다. 이 프로젝트가 비트코인을 단순 보유 자산이 아니라 실제로 쓰일 수 있는 생태계로 확장할 가능성이 크다는 기대 때문이다. 투자자들은 HYPER가 비트코인의 활용도를 넓혀 장기적으로는 금과 유사한 가치 저장 자산으로서의 위치를 더욱 공고히 만드는 데 기여할 수 있다고 보고 있다.

현재 HYPER는 토큰당 0.013365달러에 판매되고 있으며, 약 하루 뒤에는 프리세일 가격이 다음 단계로 오를 예정이라 서두르는 투자자들이 늘고 있다.

비트코인, 위험 신호 확대… 중요 구간 진입

비트코인이 월요일 장중 8만 달러대로 급락한 직접적인 계기는 아시아 장 초반 발생한 대규모 강제 청산이었다. 몇 시간 사이 6억 4,600만 달러가 넘는 레버리지 포지션이 한꺼번에 정리되면서 하락 폭이 더 커졌고, 지난주 9만 1천 달러 부근에서 겨우 안정을 찾아가던 투자 심리도 다시 흔들렸다.

급락 여파로 펀딩비는 음수로 돌아섰고, 파생상품 트레이더들은 서둘러 포지션을 줄여야 했다. 이 과정에서 일중 변동성이 크게 확대됐다. 여기에 일본의 금리 인상 가능성이 커지고 글로벌 위험 회피 분위기가 강화되면서, 트레이더들이 고위험 자산에서 벗어나 안전 자산으로 옮겨가는 흐름도 하락 압력을 더했다.

불안감을 키운 또 다른 요소는 기술적 지표였다. 노스스타 차트가 공개한 데이터에 따르면 비트코인의 월간 MACD가 방금 ‘베어 크로스’를 확정했다. 이 패턴은 과거 큰 하락장이 시작되기 직전에 반복적으로 나타났던 신호다. 실제로 2018년과 2022년에도 같은 형태의 MACD 크로스 이후 비트코인은 수개월에 걸친 긴 약세를 겪은 바 있다. 이번 신호 또한 과거와 상당히 흡사해, 강력한 매수세가 유입되지 않는다면 비트코인이 아직 조정을 끝내지 못했을 가능성이 커 보인다.

물론 MACD가 항상 미래를 그대로 예측하는 것은 아니지만, 장기 모멘텀이 둔화되고 있다는 점을 분명히 보여주며, 이번 신호가 나온 시점은 청산 증가, ETF 자금 이탈, 매크로 위험 선호 약화와도 절묘하게 겹친다.’

그런데 전체 시장이 약세로 기울어지는 상황에서도 반대로 움직이는 프로젝트가 있다. 비트코인 레이어-2 중 가장 빠른 확장 솔루션으로 개발 중인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)는 장기 성장성에 대한 신뢰를 바탕으로 자금이 꾸준히 유입되며, 이제 2,900만 달러 모금 돌파를 눈앞에 두고 있다.

비트코인이 풀지 못한 앱 생태계 문제, 비트코인 하이퍼가 제시한 해답

비트코인 하이퍼가 만들어내려는 수요는 지금까지 비트코인이 한 번도 경험하지 못한 영역에서 출발한다. 비트코인이 단순히 ‘보유하는 자산’이 아니라 실제로 통화처럼 쓰일 수 있는 환경을 여는 것이다.

비트코인의 베이스 레이어는 애초부터 이런 용도에 맞지 않게 설계돼 있다. 스크립트 언어가 튜링 불완전한 구조라 복잡한 애플리케이션을 돌릴 수 없고, 이는 사토시가 의도적으로 선택한 트레이드오프다. 공격 지점을 줄이고, 합의를 단순하게 유지하며, 네트워크 전체를 흔들 수 있는 치명적 취약점을 최소화하기 위한 결정이었다.

이 덕분에 비트코인은 지금도 가장 안전한 결제·정산 레이어로 평가받지만, 반대로 고성능 애플리케이션이나 대규모 경제 활동을 뒷받침하기엔 한계가 있었다.

반면 솔라나는 디파이, 게임, 결제, 소셜 서비스 같은 현대적 애플리케이션을 빠른 속도와 낮은 비용으로 처리할 수 있다. 다만 최근 기준 약 865개 수준의 활성 검증자를 고려하면, 비트코인만큼의 분산성이나 정산 안정성에서 동일한 신뢰를 부여하기는 어렵다.

비트코인 하이퍼는 이 두 세계를 연결하는 역할을 한다. 애플리케이션은 솔라나 가상머신(SVM) 환경에서 구동되고, 최종 정산과 파이널리티는 다시 비트코인으로 돌아가는 구조다. 공식 브리지를 통해 비트코인은 L1에서 락업되고, 하이퍼 환경에서는 이 BTC가 래핑된 형태로 발행되어 SVM 기반 앱들 사이를 자유롭게 이동한다.

결과적으로 지금까지는 이동성이 거의 없던 BTC가, 다양한 애플리케이션 안에서 기본 통화처럼 순환할 수 있는 생태계가 열리게 된다.

최근 발표된 벤치마크 결과에서도 비트코인 하이퍼는 실시간 애플리케이션 성능을 유지하면서도 비트코인 L1을 확실한 기반으로 삼을 수 있음을 보여줬다. 만약 이 구조가 본격적으로 자리 잡는다면, 비트코인 공급량의 일부만 이쪽으로 흘러와도 단숨에 수십억 달러 규모의 실사용 기반 BTC 경제가 형성될 수 있다. 비트코인이 등장한 이후 16년 동안 없었던 변화다.

바로 이런 가능성이 투자자들이 비트코인 하이퍼에 눈을 돌리고 있는 핵심 이유다.

대형 투자 자금, 실질적 상승 여력 가진 HYPER로 이동

현재 이 프로젝트로 향하는 자금 흐름은 말 그대로 폭발적이다. 프리세일이 시작된 이후 단 한 번도 동력이 꺾인 적이 없고, 두 달 연속으로 고래 투자자들이 큰 규모로 매수를 이어가며 상당한 물량을 가져갔다. 10월에는 한 고래가 83만 3천 달러어치를 매수했으며, 지난달에는 또 다른 고래가 약 50만 달러를 추가로 매입했다.

이런 움직임은 단순 투기와 거리가 있다. 이들의 판단에는 HYPER가 생태계에서 맡게 될 역할이 명확히 자리 잡고 있다. 이더리움 환경에서 ETH가 가스 비용 지불과 트랜잭션 실행이라는 핵심 기능을 맡듯, HYPER는 SVM 기반 환경에서 수수료 처리, 트랜잭션 구동, 스테이킹을 통한 네트워크 방어까지 책임지는 중심 토큰이다.

따라서 비트코인 하이퍼 생태계가 커질수록, 그리고 더 많은 애플리케이션이 실제 경제 활동에 래핑된 BTC를 활용하기 시작할수록 HYPER 수요 역시 자연스럽게 커질 수밖에 없다.

투자자들이 이 프로젝트에서 바라보는 건 ‘이중 성장 구조’다. 비트코인은 새로운 실사용 시장을 얻고, HYPER는 그 시장을 움직이는 필수 연료로 자리 잡는다. 하나는 교환 수단이 되고, 다른 하나는 전체 경제를 구동하는 엔진이 되는 셈이다.

HYPER 프리세일 참여 방법

HYPER를 미리 확보하고 싶다면, 비트코인 하이퍼 프리세일 페이지에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 또는 신용카드로 바로 구매할 수 있다.

비트코인 하이퍼 팀은 프리세일 참여를 위해 베스트 월렛 사용을 권장하고 있다. 베스트 월렛은 업계에서 신뢰도가 높은 암호화폐 지갑으로 평가받고 있으며, ‘업커밍 토큰’ 섹션에 HYPER가 이미 등록돼 있어 출시 후에도 매수, 추적, 클레임을 한곳에서 쉽게 처리할 수 있다. 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 바로 내려받을 수 있다.

최신 업데이트 소식이나 진행 상황을 빠르게 알고 싶다면 비트코인 하이퍼 텔레그램과 X 커뮤니티에 참여하면 된다. 프로젝트에 대한 더 자세한 정보는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

