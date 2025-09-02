JP모건 ‘비트코인 저평가’ 분석…BTC 하이퍼의 향후 역할 주목

This content is provided by a sponsor

JP모건(JP Morgan) 애널리스트들은 비트코인(BTC) 가격이 저평가되어 있다고 분석했다. 이들은 비트코인을 금과 비교했을 때 상대적으로 저렴하게 거래되고 있다고 지적했다.

연말 전망에 따르면 비트코인 가격은 올해 말까지 12만6천 달러(약 1억 7,600만 원)까지 상승할 것으로 기대된다. 역사적으로 봤을 때, 10월과 11월은 암호화폐 시장이 가장 강세를 보이는 시기로, 상승세가 충분히 나타날 수 있는 기간이다. 또한, 이번 상승 시기에는 곧 출시 예정인 비트코인 블록체인 최초의 레이어 2 솔루션인 비트코인 하이퍼(HYPER) 프로젝트도 가격 상승에 기여할 수 있다.

비트코인 하이퍼는 비트코인 블록체인의 보안성과 솔라나(SOL) 블록체인의 빠른 거래 처리 속도와 낮은 거래 수수료를 결합한 차세대 생태계를 구축한다. 이를 통해 개발자들은 안정성과 확장성을 모두 요구하는 하이브리드 애플리케이션을 구현할 수 있게 된다. 실제로 해당 솔루션을 통해 빠르고 안정한 디앱(dApp)을 출시할 수 있으며, 암호화폐 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

현재까지 투자자들은 비트코인 하이퍼 프로젝트에 1,340만 달러(약 187억 원) 넘게 투자했고, 비트코인 하이퍼는 2025년 최대 프리세일 코인으로 자리잡고 있다.

토큰 가격은 현재 0.012845달러(약 18원)이며, 가격 인상 전까지 1일 10시간 남았다.

JP모건, 비트코인을 가치 저장 수단으로 평가… 다음 상승 요인은 유틸리티에 달렸다

JP모건이 비트코인을 금과 비교한 것은 비트코인의 가격 변동성이 둔화되고 있는 현상에 근간한다. 수년간 높은 변동성을 보여왔던 비트코인은 역사적으로 보기 드문 안정세를 보이고 있다. 이에 따라 JP모건 애널리스트들은 비트코인이 금에 비해 저평가되어 있으며, 연말까지 12만6천 달러(약 1억 7,600만 원)까지 상승할 여지가 있다고 판단했다.

이러한 전망은 비트코인이 가치 저장 수단으로 자리 잡고 있다는 것에 기반한다. 기업들이 비트코인 보유량을 늘리고 있으며, 지수 편입으로 안정적으로 자금이 유입되고 있다. 두 가지 요인으로 시장 내 비트코인 공급량이 줄어들고 있다.

BREAKING: JPMORGAN ($3.6T) says #Bitcoin is ‘undervalued’ versus gold. We are still early. pic.twitter.com/TFz1kEAQgK — Conor Kenny (@conorfkenny) August 28, 2025

비트코인의 금 대비 변동성 비율은 2.0으로 사상 최저치를 기록하며, 두 자산 간 리스크 조정 격차는 좁아졌다.

비트코인이 투자 포트폴리오 내에서 금과 경쟁하기 위해서는 시가총액이 약 13% 증가해야 하며, 이는 비트코인의 적정 가격이 12만6천 달러(약 1억 7,600만 원)임을 의미한다.

그러나 이러한 가치 평가 방식은 여전히 비트코인을 단순히 ‘디지털 금’으로만 바라보는 것에 근간한다. 물론 이 자체만으로도 비트코인의 가격 상승을 견인할 수 있지만 실제로 가격 상승을 이끄는 요인은 비트코인이 단순한 가치 저장 수단이 아니라 실질적인 활용 가치를 갖춘 자산으로 평가될 때 나타난다. 이 경우 비트코인 가격이 12만6천 달러(약 1억 7,600만 원)를 넘어, 일부 애널리스트들이 제시하는 20만 달러(약 2억 7,900만 원) 수준의 목표 가격까지 상승할 가능성이 있다.

바로 이 점에서 비트코인 하이퍼가 의미를 가진다. 비트코인 하이퍼는 레이어 2 솔루션으로, 비트코인의 가치 상승을 가속시키고 새로운 활용 사례를 확장할 수 있다.

비트코인 하이퍼, 비트코인의 실질적 유틸리티를 확장하다

비트코인 하이퍼 프로젝트는 단순히 투자하여 보유하고 있는 자산으로 인지되던 비트코인을 적극적으로 활용할 수 있는 자산으로 전환하고 있다. 비트코인 하이퍼는 캐노니컬 브릿지를 통해 이를 달성한다.

비트코인 하이퍼는 캐노니컬 브릿지(Canonical Bridge)를 통해 사용자들이 레이어 1에서 원래의 비트코인을 예치하고, 비트코인 하이퍼 생태계 내에서 래핑된 비트코인을 발행할 수 있다.

래핑된 비트코인은 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 통해 빠르게 이동된다. 동시에 최종 확정성은 비트코인 기본 블록체인에 상태 커밋을 앵커링함으로써 확보된다. 이는 비트코인의 작업증명(POW: Proof-Of-Work)으로 보호되는 변경 불가능한 감사 기록을 생성한다.

해당 접근 방식은 비트코인의 신뢰 계층을 유지하면서, 기본 블록체인이 지원할 수 없는 규모로 즉각적인 스마트 컨트랙트 실행을 가능하게 한다.

그 결과, 비트코인은 단순히 기업들이 보유하고 있는 자산이 아니라, 디파이(DeFi) 프로토콜, 고속 결제, 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token) 플랫폼, 게임 디앱, 소비자용 애플리케이션 등 다양한 분야에서 활용되는 경제 생태계를 형성하게 된다.

모든 상호작용은 비트코인 네트워크로 수요를 집중시킨다. 비트코인 하이퍼 토큰은 가스 수수료 지불, 스테이킹 프로토콜 참여, 네트워크 거버넌스 참여, 생태계 성장 등에 사용된다.

사용자들이 원래의 비트코인을 다시 회수하고자 할 때는, 래핑된 비트코인을 소각하고 비트코인을 원래의 블록체인에서 해제하면 된다.

투자자들, 비트코인 하이퍼 프로젝트를 비트코인 초기 시절과 유사하다고 평가

비트코인 하이퍼가 불러일으키는 변화로 인해, 다수의 암호화폐 업계 관계자들은 해당 프로젝트를 차세대 핵심 프로젝트로 평가하고 있다. 일부는 그 잠재력을 비트코인이 초기에는 소액으로 거래되던 시기와 비교하기도 한다.

앞서 언급했듯, 비트코인 하이퍼는 사전 판매를 통해 1,340만 달러(약 187억 원) 넘게 모금했다. 초기 투자자들은 비트코인 하이퍼 토큰이 거래소에 상장하고 본격적으로 주목을 받기 시작하기 전에 포지션을 구축했다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 비트코인의 실질적 활용성을 이끄는 새로운 동력이 될 가능성이 높다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 레이어 2 기술 개발 및 출시에 필요한 목표 모금액을 달성하면 종료될 예정이므로, 사전 판매에 참여할 수 있는 기회가 길게 남아 있지 않다.

비트코인은 과거 1달러(약 1,396원) 이하로 거래된 시기도 있었다. 비트코인 하이퍼 토큰도 당시와 유사한 초기 단계로 평가되며, 시장에서는 매력적인 투자 기회로 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 참여 방법 안내

비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매에 참여하려면 공식 웹사이트에 접속해야 한다.

투자자는 솔라나, 이더리움(ETH), 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB) 또는 신용카드를 결제 수단으로 활용할 수 있다.

비트코인 하이퍼 팀은 원활한 사용자 경험을 위해 월렛커넥트(WalletConnect) 인증 지갑 사용을 권장하고 있다.

이 가운데 베스트 월렛(Best Wallet)은 업계 최고 수준의 보안성과 편의성을 갖춘 지갑으로 평가된다. 베스트 월렛을 통해 투자자는 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 기능에서 비트코인 하이퍼 토큰을 직접 확인하고, 구매 및 추적은 물론 청구까지 한 번에 진행할 수 있다.

비트코인 하이퍼 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 텔레그램을 통해 확인할 수 있다.

