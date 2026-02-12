미국 인플레이션 발표 앞두고 비트코인 변동성 확대 가능성

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

투자자들의 시선이 이번 주 금요일로 지연된 1월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표에 쏠리고 있다. 최근 예상보다 강력한 고용 지표로 인해 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 조정된 가운데, 비트코인(Bitcoin)은 기술적 중요 구간인 6만8,000달러 선에서 방향성을 모색하며 변동성 확대에 대비하는 모습이다.

인플레이션 지표가 암호화폐 시장에 미치는 영향

당초 수요일로 예정됐던 1월 CPI 발표는 정부의 부분 셧다운 영향으로 오는 13일(금요일)로 연기됐다. 시장은 이번 지표가 정부 정책 기조와 맞물려 연준의 통화 정책 방향을 가늠할 결정적 변수가 될 것으로 보고 있다. 현재 시장 예상치는 전년 대비 2.5% 상승으로, 전월(2.7%) 대비 둔화될 것으로 전망된다.

크립토 마켓메이킹 업체 칼라단(Caladan)의 데릭 림(Derek Lim) 리서치 헤드는 “고용 데이터보다 인플레이션 지표가 더 중요하다”며 “예상보다 낮은 인플레이션 수치는 연준의 금리 인하 압박을 높여 위험자산에 긍정적일 것”이라고 분석했다. 반면, 예상치를 상회할 경우 ‘고금리 장기화(higher-for-longer)’에 대한 우려가 확산되며 소비자물가지수(CPI) 발표 직후 자산 시장 전반에 하방 압력이 가중될 수 있다.

비트코인 기술적 분석: 주요 지지선과 저항선

현재 비트코인은 지난 2025년 10월 기록한 사상 최고가(126,210달러) 대비 약 45% 조정을 받은 후 6만8,500달러 부근에서 횡보 중이다. 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면, 비트코인은 거시경제 불확실성 속에서 바닥을 다지는 과정에 있는 것으로 해석된다. 기술적 분석 관점에서 단기 지지선인 6만4,000달러 구간을 방어하는 것이 무엇보다 중요하다.

만약 이 지지선이 무너질 경우, 시장 고래들의 매집이 집중되었던 6만 달러 초반까지 추가 하락할 가능성이 열려 있다. 반대로 물가 지표 둔화에 힘입어 7만2,000달러 저항선을 강하게 돌파한다면 단기 추세 반전의 신호탄이 될 수 있다. CME 페드워치 툴에 따르면 현재 금리 동결 확률이 94.6%에 달하는 만큼, 시장 참여자들은 공격적인 베팅보다는 확실한 지표 확인 후 움직이려는 신중한 태도를 보이고 있다.

트레이더가 주목해야 할 핵심 변수

트레이더들은 이번 주말 CPI 발표 전후로 발생할 수 있는 ‘휩소(Whipsaw)’ 장세에 각별히 주의해야 한다. 해시키 그룹(HashKey Group)의 팀 선(Tim Sun) 선임 연구원은 경제 지표의 호조가 오히려 긴축 우려를 자극해 시장에는 악재로 작용할 수 있음을 경고했다. 따라서 레버리지 사용을 자제하고 리스크 관리에 집중할 필요가 있다.

변동성이 부담스러운 투자자라면 비트코인 쏠림 현상에서 벗어나 주요 알트코인으로 포트폴리오를 일부 분산하거나, 현금 비중을 높여 시장의 방향성이 명확해질 때까지 관망하는 전략 또한 유효할 것이다.

비트코인이 거시경제 지표와 정책 기조라는 외부 변수에 묶여 6만 달러 선에서 치열한 눈치싸움을 벌이는 사이, 시장의 스마트 머니는 이미 비트코인의 고질적인 약점을 해결하려는 ‘인프라 혁신’으로 이동하고 있다. 이제 시장은 비트코인의 보안성을 유지하면서도 현대 금융의 속도를 감당할 수 있는 실행 레이어를 갈망하고 있다.

