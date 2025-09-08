나스닥 상장사 BNB 총 공급량 1% 확보 목표로 매입 – 바이낸스 코인,이더리움 추월 가능할?

This content is provided by a sponsor

미국 나스닥(NASDAQ) 상장사 CEA 인더스트리(CEA Industries)가 3만 8,888개의 바이낸스 코인(BNB)을 추가적으로 매입했다고 밝혔다. 이번 매입 규모는 약 3,300만 달러(약 458억 7,000만 원)에 해당한다.

이번 거래로 CEA 인더스트리의 바이낸스 코인 총 보유량은 38만 8,888개로 늘어났으며, 약 3억 3,000만 달러(약 4,587억 원)로 평가된다. 이로써 CEA 인더스트리는 바이낸스(Binance)의 네이티브 토큰을 가장 많이 보유한 기업으로 자리잡았다.

대담하고 명확한 BNB 투자 전략

CEA 인더스트리의 투자 전략은 2025년 말까지 유통중인 바이낸스 코인의 1%를 확보하는 것이다.

다른 기업들은 다수의 암호화폐에 분산투자하는 것과 달리, CEA 인더스트리는 오직 바이낸스 코인 한 종목에만 집중하는 단일 암호화폐 자산 보유 전략을 채택했다. 사실상 바이낸스 코인에 전적으로 투자하겠다는 입장을 취하고 있다.

🚨BREAKING: CEA INDUSTRIES EXPANDS ITS BNB TREASURY AGAIN The company ( $BNC ) is aggressively pushing toward its goal of holding 1% of $BNB ’s total supply by end of 2025. – They have purchased another 38,888 BNB ($33M), bringing total holdings to 388,888 BNB ($330M) – This… https://t.co/cQgog2Ieoe pic.twitter.com/HSQ9UUexOr — Kapoor Kshitiz (@kshitizkapoor_) September 2, 2025

회사는 이러한 투자 전략이 바이낸스 블록체인 생태계와의 연계성을 강화한다고 설명했다. 또한 네트워크 효과에 대한 노출을 극대화하고, 수익성이 높은 온체인 기회에 접근할 수 있다고 주장했다.

바이낸스 코인 가격 분석: BNB가 이더리움을 추월할 수 있을까?

현재 이더리움 가격은 4,290달러(약 596만 원)로, 시가총액은 5,180억 달러(약 720조 2,000억 원)에 달한다. 바이낸스 코인 가격은 879달러(약 122만 원)로, 시가총액은 1,223억 달러(약 169조 9,900억 원)에 달한다.

시가총액 기준으로 바이낸스 코인이 이더리움을 넘어서려먼, 이더리움의 가격은 정체된 상황에서 바이낸스 코인 가격은 3,800달러(약 528만 원) 이상으로 상승해야 한다. 이는 현재 수준 대비 350% 이상의 상승률을 의미한다.

차트에 따르면 바이낸스 코인은 장기 상승 채널의 상단 저항선에 근접하고 있으며, 상향 돌파하가 발생할 경우 상승 랠리가 이어질 가능성이 있다.

상승 모멘텀이 강화되어 바이낸스가 네이티브 토큰을 직접 매수하고 보유한다면, 바이낸스 코인 가격은 1,500달러(약 208만 원)까지 랠리하고 2,500달러(약 347만 원) 이상으로 상승할 가능성이 있다. 이럴 경우, 이더리움의 가격 영역에 근접할 수 있다.

이를 위해서는 지속적으로 바이낸스가 토큰을 소각하고 생태계를 확장하며, 투자자 심리가 개선되어 스마트 컨트랙트 플랫폼에서 거래소 기반 디파이(DeFi) 인프라로 이동하는 추세가 강화되어야 한다.

바이낸스 코인이 이더리움을 넘어서기 위해서는 암호화폐 시장 구조의 변화가 필요하다. 하지만 바이낸스 코인의 구조적 강점과 토큰 소각으로 공급량을 줄이는 메커니즘은 이러한 시나리오를 현실화할 수 있는 계기가 될 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.