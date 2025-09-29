비트코인 채굴 비용 부담? 페페노드, 전략적 게임형 대안 제시

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인(BTC) 채굴 난이도가 사상 최고치로 치솟으며 채굴 비용이 증가했다. 이로 인해 신규 채굴자가 시장에 진입하기 그 어느 때보다 어려워졌다.

이런 상황에서 신규 밈코인 프로젝트 페페노드(PEPENODE)는 고성능의 채굴 장비가 필요하지 않고 전기료 부담이 적은 채굴 방식을 제공한다. 기존 채굴 방식을 게임화된 가상 체험으로 전환하는 것이다.

간단히 말해, 페페노드 프로젝트는 밈코인 채굴 과정을 전략 게임처럼 바꿔, 플레이어가 가상 장비를 구축하고, 노드를 조합하며, 채굴함으로써 보상을 극대화할 수 있도록 한다.

해당 프로젝트는 아직 사전 판매 초기 단계로, 공정한 토큰 판매로 조달한 자금을 게임 개발에 투입할 예정이다. 현재까지 페페노드 프로젝트는 140만 달러(약 19억 7,820만 원) 넘게 모금했다.

현재 페페노드 토큰의 사전 판매 가격은 0.0010745달러(약 1.5186원)로, 거래소 상장 후에는 가격이 상승할 것으로 전망된다. 1일 9시간 뒤에는 사전 판매 가격이 인상될 예정이다.

비트코인 채굴이 밈코인 채굴보다 훨씬 어렵다

비트코인 채굴 난이도는 목요일 기준 142.34 T를 기록했다. 이 수치는 채굴자가 자신의 해시값으로 달성해야 하는 ‘목표 기준치(target threshold)’를 의미한다.

해당 수치가 높을수록 유효한 블록을 찾기 어려워지고, 채굴 경쟁은 더욱 치열해진다.

현재 수준에서는 기업 수준의 채굴 장비와 저렴한 전기료 없이는 비트코인을 채굴하는 것이 사실상 불가능에 가깝다. 채굴 난이도가 높아지면 네트워크 보안성은 강화되지만, 하드웨어를 구축할 수 있는 대기업만 남게 되어 중앙화 리스크가 커진다. 노트북으로 비트코인을 채굴하던 시절은 이미 오래전 이야기다.

이러한 현실 때문에 새로운 채굴 방식이 주목받고 있다. 페페노드 프로젝트는 채굴을 장비와 전기료의 경쟁이 아닌, 게임으로 재구성했다.

페페노드 프로젝트는 비트코인을 대상으로 하지 않고 밈코인으로 대상으로 설계됐다. 초기 채굴 가능 토큰은 페페노드 토큰에 국한되지만, 이후 페페코인(PEPE)과 파트코인(FARTCOIN) 등 주요 밈코인으로 확장될 예정이다.

페페노드 프로젝트는 채굴 과정을 게임화한다. 사용자들은 가상 노드를 전략적으로 조합하여 최대 채굴 수익을 얻을 수 있다.

플레이어는 하드웨어와 전기료에 자본을 낭비하지 않고, 더 효율적인 장비 구성을 고민하며 채굴을 전략적 도전과 실제로 보상을 받는 방식으로 경험할 수 있다.

페페노드 구조와 운영 방식은?

모든 페페노드 플레이어는 기본 가상 공간에서 시작하며, 이를 확장하여 채굴 운영 장소로 발전시킬 수 있다.

수익을 창출하기 위해서 플레이어는 디지털 노드를 획득할 수 있으며, 각 노드는 고유 특성과 생산량을 가지고 있다. 노드의 생산성을 향상시키기 위해 강화할 수 있으며, 나중에는 페페노드 토큰으로 회수하여 채굴 전략을 자유롭게 조정할 수 있다.

페페노드 프로젝트는 실험과 개선을 중심으로 설계됐다. 최적의 장비 구성으로 높은 보상을 받고, 페페코인이나 파트코인 등 주요 밈코인을 토큰 보상으로 받을 수 있게 될 것이다. 반대로 비효율적인 조합은 성과를 저하시킬 수 있다. 노드를 언제든 강화, 조정, 현금화할 수 있는 유연한 시스템 덕분에 경쟁심을 자극한다.

이러한 비즈니스 모델을 가능하게 만드는 핵심은 토크노믹스에 있다. 노드를 업그레이드할 때 사용한 페페노드 토큰의 70%는 영구적으로 소각되어 공급량을 줄인다.

플레이어들이 늘어나고 가상 환경을 확장할수록, 이러한 디플레이션 구조는 개인의 수익을 증가시키면서 페페노드 프로젝트의 장기적인 성장을 뒷받침한다.

밈코인 채굴, 여전히 투자 가치가 있을까?

물론 밈코인을 채굴하는 것은 비트코인을 채굴하는 것과 다르다. 비트코인은 여전히 암호화폐 시장 가치의 절반 이상을 차지하고 있다. 비트코인의 채굴 과정은 보안성과 탈중앙화의 핵심으로 작용하며, 변함없는 공급 구조 덕분에 암호화폐 시장에서 가장 가치가 높다.

하지만 밈코인도 비슷한 기회를 제공할 수 있다. 페페코인이나 파트코인과 같은 밈코인들이 이를 증명했다. 페페코인은 10개월 전에 최고가를 기록했지만, 초기 투자자들은 2년 전 가격 대비 여전히 17,000% 이상의 수익률을 기록하고 있을 것이다.

당시의 페페코인의 가격은 너무 가파르게 상승했기 때문에, 초기에 단 27달러(약 3만 8,151원)를 투자했던 투자자의 자산이 5,200만 달러(약 734억 7,600만 원)로 상승한 사례가 보고됐을 정도다.

파트코인도 비슷한 상승세 흐름을 겪었다. 지난해 최저가를 기록한 이후 현재까지 약 2,900%의 상승률을 시현하고 있다.

이러한 상승률이 페페노드 프로젝트에서 밈코인을 채굴하는 것을 흥미롭게 만든다. 플레이어들이 획득하는 토큰으로 인생 역전의 기회를 잡을 가능성이 있으며, 전략적으로 가상 서버룸을 구축하고 운영하는 것만으로도 참여할 수 있다.

페페노드 토큰의 역할

그렇다면 지금 페페노드 토큰을 구매해야 하는 이유는 무엇일까?

답은 명확하다. 페페노드 토큰은 가상 채굴 게임의 핵심 토큰으로, 노드를 구매하고 업그레이드하는데 사용된다.

페페노드 토큰은 생태계 내 주요 보상 수단으로 활용되며, 프로젝트의 디플레이션 모델 덕분에 장기적으로 가격이 우상향할 수 있다. 토큰을 사용하여 노드를 업그레이드할 때마다 70%가 영구히 소각되며, 이는 게임이 확장될수록 공급량이 줄어든다는 것을 의미한다.

즉, 플레이어들은 단순히 페페코인이나 파트코인과 같은 보너스 밈코인을 모으는 것이 아니다. 오히려 잠재적으로 가치가 상승할 수 있는 토큰을 축적하는 셈이다.

사전 판매 초기 단계에서도 페페노드 토큰은 이미 유틸리티를 갖추고 있다. 보유자들은 프로젝트의 스테이킹 프로토콜에 참여하여 915%의 패시브 인컴을 얻을 수 있다. 즉, 정식 게임 출시 전부터 보상을 확보할 수 있는 것이다.

페페노드 사전 판매 참여 방법

페페노드 토큰을 구매하기 위해서는 공식 웹사이트에 접속하면 된다. 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT, ERC-20 혹은 BRC-20) 또는 신용카드로 결제할 수 있다.

구매자들은 현재 인기 암호화폐 지갑인 베스트 월렛(Best Wallet)을 페페노드 프로젝트에 연결할 수 있다. 페페노드 프로젝트는 베스트 월렛의 맞춤형 프로젝트 스크리닝 도구인 업커밍 토큰(Upcoming Tokens)에 등록되어 있어, 프로젝트 출시 이후 토큰을 구매, 추적, 클레임할 수 있다.

페페노드 프로젝트의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)의 감사를 받아 코드상 오류가 없으며 안정성을 보장받았다.

페페노드 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터) 혹은 텔레그램에서 확인할 수 있다.

