비트코인 조정에 밈코인 시장 출혈… 유일한 승자는?

밈코인 시장의 시가총액이 지난주 900억 달러에 근접했다가 다시 800억 달러 밑으로 내려앉았다.

월요일 장에서는 AI 테마 밈코인이 12.4% 떨어지며 가장 큰 하락폭을 보였고, 유명 암호화폐 투자자인 무라드 마흐무도프가 주목한 카테고리도 11.8% 하락했다.

상위 10개 밈코인 가운데 솔라나 기반 펌프펀(Pump.fun)의 PUMP가 19.3% 급락하며 가장 큰 낙폭을 기록했고, 퍼지펭귄(Pudgy Penguins, PENGU)도 11.7% 떨어졌다. 반대로 바이낸스 기반 밈코어(MemeCore, M)는 3.2% 오르며 두 달 만에 시가총액 10억 달러를 돌파하는 상승세를 이어갔다

하락세는 밈코인에만 국한되지 않았다. 비트코인이 지난주 11만7천 달러 선을 지키지 못하고 현재 11만2천 달러까지 밀리면서 시장 전반의 투자 심리도 약해졌다.

연준의 금리 인하에도 불구하고 분위기는 여전히 신중한 상태다.

지금 시장은 선택의 기로에 서 있다. 투자자들은 전통적으로 강세장이 펼쳐지는 ‘업토버(Uptober)’와 ‘문벰버(Moonvember)’를 기다리며 조정을 견딜지, 아니면 새로운 기회를 찾아 움직일지 고민해야 한다.

스노터 토큰은 후자를 노리는 투자자를 위한 도구다. 멤풀(Mempool)을 실시간으로 스캔해 잠재적인 밈코인 급등 종목을 찾아내고, 하락장에서도 변동성을 기회로 바꿀 수 있도록 설계됐다.

빠른 성장세 보이는 스노터 토큰, 투자자들이 눈여겨볼 지점은?

스노터 봇의 강점은 대규모 펌핑이 일어나기 전에 밈코인의 움직임을 미리 포착한다는 점이다. 덕분에 개인 투자자들도 ‘엑싯 유동성(고점에서 떠안는 상황)’이 되기 전에 선제적으로 자리를 잡을 수 있다.

첫 번째 방식은 솔라나와 이더리움 멤풀 스캐닝이다. 스노터는 블록에 기록되기 전 단계에서 대기 중인 거래를 추적해 신규 토큰 발행이나 유동성 추가 같은 변화를 즉시 찾아낸다. 거래소나 코인게코 같은 데이터 사이트에 표시되기 훨씬 이전에 신호를 잡아내는 셈이다.

여기에 초단위 이하의 스왑 속도와 MEV(최대 추출 가치) 보호 기능을 결합해 고래보다 빠르게 움직이고, 샌드위치 공격 같은 리스크를 피할 수 있다. 또 유동성 조건, 컨트랙트 검증, 허니팟 탐지 같은 필터를 적용해 불필요한 위험을 걸러낸다.

두 번째 방식은 카피 트레이딩이다. 실적이 검증된 트레이더의 지갑을 그대로 따라가 수익성 있는 거래에 자동으로 동참하는 방식이다. 사용자는 직접 시장을 뒤쫓지 않아도 안정적으로 수익 기회를 확보할 수 있다.

결국 스노터 토큰은 개인 투자자들에게 시장을 앞서갈 기회를 제공해, 다른 이들이 ‘퇴출 유동성’이 되기 전에 이익을 챙길 수 있도록 돕는 도구다.

밈코인 시장에서 많은 투자자들은 FOMO(기회를 놓칠지 모른다는 불안)에 흔들린다. 급등 종목을 뒤늦게 따라잡다 손실을 보고, 매번 자신의 선택을 의심하는 악순환에 빠지기 쉽다. 스노터 토큰은 이러한 불안한 투자 패턴을 완화하고, 개인 투자자가 보다 안정적으로 시장에 대응할 수 있도록 만들어졌다.

이 플랫폼은 자동화된 기능과 다양한 필터를 제공해 사용자가 차트나 커뮤니티 채널을 하루 종일 들여다볼 필요가 없게 한다. 유동성 검증, 컨트랙트 확인, 러그풀 방지 장치 등을 바탕으로 신뢰할 만한 기회를 걸러내고, 이를 즉시 알림으로 제공한다. 시장 분석을 직접 하기 어려운 투자자를 위해서는 카피 트레이딩 기능도 마련되어 있어, 성과가 검증된 트레이더의 움직임을 그대로 따라갈 수 있다.

스노터 토큰 프리세일 구매 방법

스노터 토큰 프리세일은 공식 사이트에서 참여할 수 있으며, 솔라나(SOL), 이더리움(ETH), 바이낸스코인(BNB), 테더(USDT), USD코인(USDC)과 신용카드를 비롯한 다양한 결제 수단이 지원된다.

사전판매 참여에는 월렛커넥트 인증을 받은 베스트 월렛 사용이 권장된다. 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있는 이 지갑은 사용자가 직접 자산을 관리할 수 있는 비수탁형 지갑으로 안전성과 신뢰성이 높다.

프리세일로 확보한 토큰은 베스트 월렛 앱에서 바로 확인할 수 있고, 상장 이후에는 간단한 절차를 거쳐 청구할 수 있다. 또한 앱 내 ‘출시 예정 토큰’ 섹션을 통해 새롭게 출시되는 프로젝트에도 손쉽게 접근할 수 있어 투자 기회를 넓혀준다.

프로젝트와 관련된 최신 업데이트 소식은 X와 인스타그램의 스노터 커뮤니티를 통해 가장 빠르게 확인할 수 있다.

스노터 토큰 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.