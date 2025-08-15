에이다 전망 – 고래 투자자, 카르다노(ADA) 2억개 매수

This content is provided by a sponsor

카르다노(ADA)에 대한 시장의 관심이 다시금 뜨거워지고 있다. 그 중심에는 고래 투자자들의 활발한 매집이 있다. 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 48시간 동안 1억 개에서 10억 개 사이의 ADA를 보유한 대형 지갑들이 무려 2억 개 이상의 ADA를 새롭게 확보했다고 밝혔다.

현재 시세 기준으로 해당 규모는 약 1억 5,700만 달러, 한화로 약 2,100억 원에 달하는 수준이다. 이는 단기간에 이루어진 매우 공격적인 누적 매수이며, 향후 가격 반등의 강력한 신호로 해석되고 있다.

Over 200 million Cardano $ADA bought by whales in the last 48 hours! pic.twitter.com/FCgCX15P3b — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

ADA, 고래 투자자들에게 꾸준한 인기… 유통량 10% 이상 장악

이 고래 투자자들이 보유한 ADA 물량은 총 37억 2천만 개로, 이는 카르다노 전체 유통량의 약 10.3%를 차지한다. 이처럼 유통 가능한 ADA 물량이 고래들의 손에 집중되면 시장에 남은 매도 물량이 줄어들게 되어 공급 압박이 완화되고, 가격 상승 압력이 자연스럽게 커진다.

고래들의 움직임은 종종 일반 투자자들에게도 영향을 준다. 이들이 대량 매수에 나설 경우, 일반 투자자들도 따라붙는 경향이 있어 시장 전체의 매수세가 강화되는 결과를 낳는다.

실제로 이번 매집 이후 ADA는 하루 만에 약 13% 급등하며 0.8739달러 부근에서 거래되었다. 이는 단기 상승의 시작일 뿐이며, 더 큰 랠리가 도래할 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다.

카르다노 기술적 분석: 저항 돌파 여부가 향후 방향성 결정

현재 카르다노(ADA)는 약 0.88달러 부근의 강력한 저항 구간에 근접해 있다. 이 가격대는 장기 하락 추세선을 비롯해 수개월간 가격 상승을 제한해온 수평 공급 구간이 겹쳐 있는 지점이다.

이 지점을 돌파하는 것은 단순한 기술적 돌파를 넘어선 심리적 장벽의 돌파를 의미한다.

해당 저항선을 뚫게 되면, ADA는 첫 번째 목표선인 1.30달러를 향한 움직임을 보일 가능성이 높다. 더 나아가 장기적으로는 3달러, 5달러, 심지어 10달러까지의 상승 가능성도 점쳐지고 있다. 물론 이 같은 전망은 시장 전반의 회복세와 알트코인에 대한 신뢰 회복이 동반되어야 한다.

현재 상대강도지수(RSI)는 65.52로 여전히 과열 구간에 진입하지 않았으며, 이동평균 수렴 확산 지표(MACD) 또한 상승 흐름을 유지하고 있어, 추가 상승 여력이 충분하다는 평가다.

매수세가 유지된다면, ADA는 장기 흐름을 바꿀 수 있는 대규모 돌파 직전에 놓여 있다.

ETF 기대감과 함께 ADA 상승 가능성 주목

카르다노의 상승세를 뒷받침하는 또 다른 요소는 미국 최초의 카르다노 현물 ETF 승인이 추진 중이라는 점이다. 그레이스케일(Grayscale)이 제안한 ADA ETF는 아직 승인되지 않았지만, 실현 가능성이 점차 커지고 있다.

현물 ETF가 승인되면, 투자자들은 직접 ADA를 구매하거나 지갑에 보관하지 않고도 카르다노에 투자할 수 있는 길이 열리게 된다. 이는 기관 투자자와 보수적인 일반 투자자들에게 특히 매력적인 옵션이 될 수 있다.

이처럼 고래 매집, 기술적 상승 신호, ETF 기대감이라는 세 가지 요인이 동시에 작용하고 있어, 카르다노는 단기적으로뿐 아니라 중강기적으로도 중요한 분기점에 서 있다고 볼 수 있다.

카르다노 상승세 속 주목 받는 비트코인 기반 프로젝트

카르다노가 1달러 돌파를 눈앞에 두고 있는 가운데, 시장에서는 또 하나의 유망 프로젝트가 조용히 관심을 모으고 있다. 바로 비트코인 하이퍼 ($HYPER) 다.

현재 이 프로젝트는 사전 판매에서 900만 달러 이상을 모금하며 강한 흥행세를 보이고 있다. 비트코인 하이퍼는 기존의 알트코인들과 달리, 비트코인 전용 풀스택 레이어2 생태계를 구축하겠다는 목표를 갖고 있다. 이를 통해 밈, 디파이(DeFi), NFT 등을 비트코인 네트워크 위에서 직접 구현하고자 한다.

이러한 구조는 이더리움이나 솔라나 같은 외부 체인에 의존하지 않고도, 비트코인의 보안성과 신뢰성을 그대로 활용하면서 다양한 웹3 기능을 사용할 수 있게 해준다는 점에서 주목받고 있다.

HYPER 토큰은 해당 생태계에서 거래 수수료 지불, 보상, 투표, 앱 접근 등 네트워크 내 모든 활동에 사용되며, 현재 토큰당 0.012725달러에 구매 가능하다. 조기 구매자는 최대 연 119%의 스테이킹 보상을 받을 수 있어, 수익형 알트코인을 찾는 투자자들에게도 매력적이다.

HYPER 구매를 원한다면, 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 접속하여, 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 지갑을 연결한 후, 카드나 암호화폐로 간편하게 결제하면 된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.