기관, ETF 대신 이더리움 직접 매수…‘이더리움 1만 달러’ 전망

비트코인(BTC)은 오랫동안 기업 재무 자산에서 절대적인 비중을 차지했으나, 최근 이더리움(ETH)이 빠르게 그 격차를 좁히고 있다.

샤프링크 게이밍(SharpLink Gaming)과 비트마인 이머전 테크놀로지(BitMine Immersion Technologies)와 같은 기업들이 꾸준히 이더리움 보유량을 늘리며, 해당 암호화폐를 전략적 자산으로 보유하고 있다.

왜 기업들은 이더리움 ETF 대신 이더리움 코인을 직접 매입하는가?

스탠다드차타드(Standard Chartered)의 디지털자산리서치 글로벌 총괄 제프리 켄드릭(Geoffrey Kendrick)에 따르면, 이더리움을 보유한 기업들의 시장가치는 순자산가치(NAV: Net Asset Value) 배수가 1.0 이상으로 정상화되면서 안정세를 보이고 있다.

이는 투자자들이 해당 기업들의 가치를 보유한 이더리움 규모와 거의 유사한 수준으로 평가하고 있다는 것을 의미한다. 켄드릭은 아비트라지(arbitrage) 기회로 인해 이러한 추세가 지속될 것으로 보고 있다.

쉽게 설명하면, 이더리움을 보유하고 있는 상장사들은 자산을 스테이킹하고 디파이(DeFi) 프로토콜에 참여함으로써 암호화폐의 가격 상승과 더불어 추가적인 수익을 창출할 수 있다. 그러나 미국의 현물 상장지수펀드(ETF)는 규제로 인하여 추가적인 수익을 창출할 수 없다.

6월 이후 이더리움을 보유하고 있는 기업들은 미국의 이더리움 ETF 전체 매수량과 맞먹는 규모로 이더리움을 직접 매수했다. 이로써 기업들이 보유하고 있는 이더리움은 전체 유통 물량의 1.6%에 달하게 됐다.

이더리움 가격 분석: 돌파세 속 만불 가시권

이더리움의 상승 추세는 점차 모멘텀을 얻고 있다. 이더리움 가격은 3,000달러(약 405만 원) 지지 구간에서 반등한 이후 강세 깃발형 패턴을 돌파하며 4,700달러를 넘었다. 그리고 다음 상승 구간을 준비하고 있다.

단기 저항선은 약 4,800달러 부근에 형성되어 있으며, 첫 번째 주요 목표 가격은 5,000달러(약 675만 원)다.

이더리움 가격이 일간 및 주간 종가 기준으로 4,200달러(약 567만 원) 이상을 유지한다면, 기술적 지표에 따라 단기적으로 5,000달러(약 675만 원)를 돌파할 수 있을 것으로 분석된다.

해당 가격대를 넘어설 경우, 상승 주기의 최종 목표로 꼽히는 1만 달러(1,350만 원)까지 강한 상승세를 이어갈 수 있다.

전체 암호화폐 시장이 과열되면서 온체인 활동이 강화되고 있다. 이더리움이 여전히 알트코인 시장을 주도하고 있으며, 대규모 상승 돌파를 위한 여건이 갖춰져 있다.

이번 흐름이 향수 강세장의 구간을 결정짓는 전환점이 될 가능성도 있다.

이더리움 4,000달러선 유지, 비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매는 주요 이정표 달성

이더리움 가격이 사상 최고가에 근접하며 상승세를 이어가자, 다른 주요 블록체인 생태계에서 차세대 성장 흐름을 촉발할 수 있는 프로젝트에도 관심이 쏠리고 있다.

현재 가장 주목 받는 프로젝트는 비트코인 하이퍼(HYPER) 토큰이다. 비트코인 하이퍼는 비트코인 레이어 2 블록체인을 기반으로 하며, 사전 판매를 통해 930만 달러(약 125억 5,500만 원) 넘게 모금했다.

비트코인 하이퍼는 비트코인 네트워크 최초의 레이어 2 생태계를 제공한다. 이를 통해 다른 네트워크에 의존하지 않고, 가장 안전한 블록체인 위에 밈코인, 디파이 토큰, 대체 불가능 토큰(NFT: Non Fungible Token)을 직접 생성할 수 있도록 한다.

비트코인 하이퍼 토큰은 비트코인 하이퍼 생태계의 핵심이다. 거래 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 참여, 디앱(dApp) 이용에 사용된다. 초기 스테이팅 예상 보상률은 116%로 높은 수준이며, 사전 판매 투자자들의 적극적인 참여를 유도하고 있다.

올해 4분기에 비트코인 가격이 강세 흐름으로 전환할 경우, 비트코인 하이퍼 토큰은 비트코인의 가격 상승과 레이어 2 시장 확대라는 두 가지 성장 기회를 동시에 누릴 수 있을 것이다.

비트코인 하이퍼 토큰을 구매하기 위해서는 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다. 지갑을 연결한 후에 현재 가격인 0.0127달러(약 17.15원)에 구매할 수 있으며 1일 9시간 뒤에 가격은 인상될 예정이다.

자세한 구매 방법이 필요하면, 비트코인 하이퍼 구매방법 가이드에서 확인 가능하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.