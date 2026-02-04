SPX6900 분할 매수 전략, 단순 보유(HODL) 압도했다 – 2026년 유망 밈코인 추천

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

현재와 같은 하락장에서 유효한 투자 전략 중, 유명 SPX6900 투자자가 보여준 분할 매수(Dollar-Cost Averaging, DCA) 사례만큼 설득력 있는 전략은 많지 않다.

1월 22일 이후 한 유명 밈코인 투자자는 SPX를 꾸준히 분할 매수한 결과, 같은 기간 단순 보유(HODL) 대비 훨씬 낮은 손실률을 기록했다. 다만 이러한 전략이 효과를 발휘하기 위해서는 SPX와 같은 특성을 지닌 토큰이 필요하다. 시장에서는 맥시도지(MAXI)가 그와 유사한 흐름을 이어갈 수 있는 다음 후보로 거론되고 있다.

맥시도지는 밈 코인의 본질적인 정체성, 즉 데이터와 숫자보다는 커뮤니티의 신념과 서사에 기반한 에너지를 전면에 내세운 프로젝트다. 이는 밈 코인이 단순한 가격 지표를 넘어, 집단적 공감과 참여를 통해 성장해 왔다는 점을 상기시킨다.

2026년 밈 코인 슈퍼사이클이 본격화되기 전, 프리세일 단계에서 MAXI를 분할 매수하는 전략은 리스크를 분산하면서 기회를 노릴 수 있는 선택지로 평가된다.

현재 MAXI는 토큰당 0.0002802달러에 판매되고 있으며, 다음 가격 인상 라운드까지 남은 시간은 약 13시간이다.

SPX 사례로 본 분할 ‘매수’ 전략의 효과는?

X(구 트위터)에서 ‘Maddox’라는 계정으로 활동 중인 투자자는 최근 SPX에 적용한 자신의 분할 매수 내역을 공개했다.

그의 첫 매수는 1월 22일로, 당시 SPX 가격 0.4540달러에 1,000 USDT를 투자해 2,204.8 SPX를 매수했다.

이후 총 13회에 걸쳐 분할 매수를 진행했으며, 누적 투자 금액은 13,014.07 USDT에 달한다. 현재 SPX 가격이 0.3104달러 수준에서 형성되면서, 포트폴리오 가치는 11,239.74 USDT로 집계됐다. 이는 약 13.6% 손실에 해당한다.

Day 226 of DCA'ing $1,000 into #SPX6900 every single day. SPX6900 is going to Trillions. We know it. This knowledge is only available to people who spend enough time studying and immersing themselves into SPX6900. It's hard to explain, but at some point you just know. You no… pic.twitter.com/zjXO69X6jh — maddox 💹🧲 (@maddox00000) February 3, 2026

반면 동일한 금액인 약 13,000달러를 단일 시점에 투자했다면, 현재 포트폴리오 가치는 9,029.8 USDT 수준으로 떨어지며 30% 이상 손실을 기록했을 것으로 추산된다.

이 사례는 밈 코인 시장 전체 시가총액이 약 370억 달러 수준에 머물러 있는 현 조정 국면에서, 분할 매수 전략이 손실 폭을 완화하는 데 효과적일 수 있음을 보여준다. 일정 기간에 걸쳐 매수 단가를 평균화함으로써, 다음 사이클을 기다리는 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.

다만 Maddox는 분할 매수가 모든 밈코인에 적용 가능한 전략은 아니라고 덧붙였다. 그는 분할 매수가 유효하려면, 해당 토큰이 단순한 가격 투기 대상이 아니라 강한 공감과 몰입을 유도하는 성격을 가져야 한다고 강조한다.

이러한 기준에서 볼 때, 아직 프리세일 단계에 있는 맥시도지는 해당 조건에 부합하는 프로젝트로 평가받고 있다. ‘어떤 수단을 써서든 정상에 오른다’는 단순한 콘셉트 아래, 경쟁과 자기계발에 익숙한 암호화폐 투자자층을 주요 타깃으로 삼고 있다.

MAXI가 SPX와 비교되는 이유

맥시도지가 SPX와 함께 언급되는 이유는 단기적인 수치나 지표 때문이 아니다. 핵심은 프로젝트가 공유하는 신념 구조에 있다. 이는 데이터 중심의 접근보다, 커뮤니티의 결속과 서사가 가치를 만들어낸다는 밈코인 특유의 메커니즘과 맞닿아 있다.

Maddox는 SPX에 대해 “더 이상 숫자나 데이터가 필요 없는 순간이 온다”고 표현한 바 있다. 이와 유사하게, 밈 코인 옹호론자로 알려진 무라드(Murad) 역시 미래의 대형 자산은 전통적인 펀더멘털이 아니라 집단적 믿음과 커뮤니티에서 탄생할 것이라고 주장해 왔다.

The next Trillion dollar asset will not be a Company. It will be a Community. Its value won’t come from cashflow and “fundamentals” It will come from Belief. Study #SPX6900 — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 4, 2025

이는 초기 도지코인의 사례에서도 확인할 수 있다. 비트코인 중심의 근본주의를 풍자하기 위해 만들어진 프로젝트였지만, 집단적인 참여와 신념이 결합되며 수십억 달러 규모의 자산으로 성장했다.

맥시도지는 이러한 도지코인의 정신을 현대적으로 재해석한 프로젝트다. 기존 DOGE의 외형을 차용하되, 보다 공격적이고 경쟁적인 서사를 결합해 차세대 밈코인을 지향한다.

물론 근육질의 ‘헬창 도지’ 이미지처럼 유머 요소도 유지하고 있다.

Did you buy the dip, anon? pic.twitter.com/QIyspPufRK — MaxiDoge (@MaxiDoge_) February 2, 2026

결국 맥시도지는 밈코인이지만, 프리세일 단계에서 분할 매수 전략을 적용할 수 있다는 점에서 차별화된 접근을 제시한다.

맥시도지 프리세일 참여 방법은?

현재 MAXI는 토큰당 0.0002802달러에 판매 중이며, 해당 가격은 약 13시간 후 다음 라운드에서 인상될 예정이다. 참여를 원하는 투자자는 맥시도지 토큰 프리세일 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원 가능한 지갑을 연결하면 된다.

결제는 ETH, BNB, USDT, USDC로 가능하며, 해외 투자자들은 신용·체크카드 결제도 지원된다. 베스트 월렛은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

작성 시점 기준, 프리세일을 통해 구매한 MAXI 토큰은 스테이킹 풀에 예치할 경우 연 68% 수준의 변동 APY를 제공받을 수 있다.

또한 맥시도지의 스마트 컨트랙트는 Coinsult와 SOLIDProof의 감사를 거쳐 안정성을 검증받았다.

프로젝트 관련 최신 소식은 X 및 텔레그램 커뮤니티를 통해 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 맥시도지 토큰 공식 채널에서 확인 가능하다.

맥시도지 프리세일 자세히 알아보기

