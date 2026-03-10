돌아온 강아지 테마 밈코인… 차기 주자는 맥시 도지?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

최근 밈코인 시장의 조정 국면 속에서도 활동을 이어온 투자자들 사이에서 익숙한 패턴이 나타나고 있다. 암호화폐 시장 전반의 반등세에 앞서 강아지 테마 토큰들이 먼저 급등하는 양상이다.

도지코인, 봉크, 시바이누, 플로키 등 주요 강아지 테마 밈코인들은 지난 24시간 동안 4~7%대의 상승률을 기록했으며 거래량도 증가세를 보이고 있다. 이는 매수자들이 또 다른 급등 장세를 준비하며 포지션을 확보하고 있기 때문으로 분석된다.

이러한 시장 분위기 속에서 새로운 강아지 테마 프로젝트인 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)가 주목받고 있다. 꾸준히 성장 동력을 쌓아가고 있는 맥시 도지는 현재까지 총 466만 달러의 자금을 조달하며 목표액 500만 달러에 근접하고 있다.

밈코인 부문 전체가 하루 만에 8.6% 상승하며 시가총액 304억 7천만 달러를 기록하는 등 활기를 띠는 가운데 1분기 남은 기간 동안 맥시 도지가 더 큰 규모의 매수세를 유입시킬 수 있을지 관심이 쏠린다.

이란 분쟁 우려 속에서도 밈코인 시장은 상승세

최근 이란 관련 지정학적 긴장으로 전통 금융 시장이 큰 변동성을 겪은 것과 대조적으로 암호화폐 시장은 예상 밖의 견조한 흐름을 보이고 있다.

전체 암호화폐 시장의 시가총액은 전일 대비 3.75% 증가한 2조 4,100억 달러로 집계됐다. 특히 밈코인 분야는 하루 만에 8.6% 오르며 더욱 강한 상승세를 나타냈다.

주요 강아지 테마 코인의 움직임을 살펴보면, 도지코인(DOGE)은 24시간 동안 4.62%, 지난 한 주간 5.88% 상승했다. 시바이누코인(SHIB)은 같은 기간 각각 7%, 8.12% 올랐다. 봉크(BONK) 역시 일일 4.98%, 주간 4.38%의 상승률을 기록했으며, 플로키(FLOKI)도 지난 24시간 동안 3.87%, 주간으로는 7.09% 상승했다.

암호화폐 분석가 크립톨리카(Cryptollica)는 도지코인/DXY 페어 기반의 주기 차트를 공유하며, 현재 과매도 상태임을 지적하고 조만간 ‘도지 시즌’이 도래할 것이라고 전망했다. 그는 목표가로 1.50달러를 제시했는데, 이는 2021년 5월에 기록한 역대 최고가인 0.7376달러를 훨씬 웃도는 수치다. 일론 머스크의 X 머니 프로젝트를 둘러싼 기대감 또한 현재 수요를 견인하는 요인으로 작용하고 있다.

이러한 상황에서 투자자들은 여러 강아지 테마 코인에 분산 투자하거나 더 높은 수익률을 기대하며 사전 판매 단계에 있는 프로젝트로 관심을 돌리고 있다. 맥시 도지는 잘 설계된 사용 사례를 바탕으로 이번 주 스마트 머니 투자자들 사이에서 주목받고 있다.

맥시 도지, 사전 판매 500만 달러 돌파 임박… 차세대 주자 될까

맥시 도지는 기존의 ‘강아지 밈’ 개념에 새로운 요소를 결합한 프로젝트다. 보디빌딩을 하는 근육질 헬창 시바견 마스코트를 내세우고 최대 1000배 레버리지를 활용한 MAXI 거래쌍 생성 및 다양한 커뮤니티 이벤트를 계획하고 있다.

$MAXI 토큰을 보유하는 것은 맥시 도지 커뮤니티의 다른 구성원들과 함께 트레이딩 대회, 토너먼트 등 각종 활동에 참여할 수 있는 유일한 방법이 된다. 프로젝트 측은 선물 거래 플랫폼과의 파트너십도 추진 중이며 이를 통해 $MAXI 토큰 수요를 늘리고 투자자들이 24시간 레버리지를 활용해 암호화폐를 거래할 수 있도록 지원할 예정이다.

$MAXI 보유자는 자신의 토큰을 스테이킹하여 연 67%의 동적 이자율에 기반한 보상을 받을 수도 있다. 사전 판매는 빠르게 진행되어 현재 466만 달러를 모금했으며 500만 달러 달성을 눈앞에 두고 있다.

$MAXI의 현재 가격은 0.0002808달러지만 사전 판매 일정에 따라 이틀 내에 가격이 인상될 예정이다. 이번 주 강아지 테마 코인이 암호화폐 시장에서 가장 뜨거운 분야 중 하나인 만큼 현재 진행 중인 판매 단계가 조기에 마감될 수도 있다.

맥시 도지 사전 판매, 두 가지 참여 방법

맥시 도지 팀은 프로젝트 참여 절차를 간소화했다. 첫 번째 방법은 공식 사전 판매 사이트를 방문하여 웹3 지갑을 투자 위젯에 연결하는 것이다. 이후 이더리움(ETH), 바이낸스코인(BNB), 테더(USDT), USD코인(USDC)을 사용해 원하는 만큼의 $MAXI 토큰으로 교환할 수 있다.

신용카드나 체크카드를 이용한 구매 옵션도 제공된다. 또한, 모바일 앱 베스트 월렛(Best Wallet)에 내장된 ‘출시 예정 토큰’ 런치패드를 통해서도 MAXI를 구매할 수 있다. 베스트 월렛은 애플 앱스토어 또는 구글 플레이에서 다운로드할 수 있으며, 앱 내에서 $MAXI 구매, 자산 관리, 스테이킹 활성화까지 가능하다.

어떤 방법을 선택하든 0.0002808달러라는 현재 MAXI 토큰 가격과 67%에 이르는 스테이킹 연이율은 동일하게 적용된다. 프로젝트 개발 진행 상황, 주요 거래소 상장 및 커뮤니티 이벤트에 대한 실시간 정보는 공식 X와 텔레그램 그룹을 통해 확인할 수 있다.

