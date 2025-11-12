도지코인 ETF 거래량 주춤, 투자자 시선은 차세대 밈코인으로

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

이번달 또 하나의 도지코인(DOGE) ETF가 출시를 앞두고 있다. 하지만 이전 ETF가 1,700만 달러 수준의 거래량에 그친 점을 감안하면 시장의 반응은 기대보다는 신중함에 가깝다.

밈코인 시장의 열기가 한풀 꺾인 지금, 이런 정체된 흐름 속에서 새롭게 주목받고 있는 프로젝트가 맥시 도지(MAXI DOGE)다. 단순히 과거의 유행을 되풀이하기보다는 도지코인의 상징적 유머와 문화를 오늘의 시장 감각에 맞게 새롭게 해석하려는 시도다.

맥시 도지는 프리세일 단계에서 이미 400만 달러에 가까운 자금을 모으며 시장의 관심을 끌고 있다. 프로젝트는 기존 도지코인의 유쾌한 정체성을 유지하면서도, 보다 뚜렷한 방향성과 실질적인 실행력을 갖춘 커뮤니티 주도형 밈 코인을 목표로 한다. 투기적 유행을 좇기보다, 사용자 참여와 상호 작용을 통해 커뮤니티가 스스로 가치를 확장해 나가는 생태계를 구축한다.

현재 맥시 도지는 명확한 토크노믹스와 사용자 참여형 보상 시스템을 기반으로, 밈 코인도 충분히 지속 가능한 구조를 가질 수 있음을 보여주고 있다. ‘재미’, ‘참여’, 그리고 ‘기능’을 결합해 밈 코인의 다음 단계를 실험하는 셈이다.

프리세일에서는 토큰당 0.0002675달러로 판매가 진행되고 있으며, 가격 인상까지는 단 하루도 채 남지 않았다. 시장이 점차 회복세를 보이는 가운데, 맥시 도지가 밈코인 시장의 새로운 흐름을 주도할 수 있을지 주목된다.

첫 도지코인 ETF, 기대치에 미치지 못하고 ‘평범한 시작’

비트와이즈(Bitwise)의 도지코인 ETF는 미국 증권거래위원회(SEC)가 별다른 이의를 제기하지 않을 경우, 며칠 내로 거래를 시작할 수 있을 것으로 보인다.

블룸버그에 따르면 2024년 이후 지금까지 150건이 넘는 암호화폐 ETF가 새로 접수됐다. 비트코인과 이더리움 ETF가 잇따라 성공을 거두면서 시장의 관심이 빠르게 확산된 결과다. 현재 두 자산의 ETF는 각각 약 1,500억 달러와 200억 달러 규모로 운용되고 있다.

세부 데이터를 보면 시장의 쏠림이 뚜렷하다. 비트코인 관련 ETF가 23건으로 가장 많고, 솔라나와 리플이 그 뒤를 잇는다. 반면 도지코인은 네 건뿐이다.

이 중 첫 번째 ETF는 지난 9월 렉스 셰어스(Rex Shares)와 오스프리 펀드(Osprey Funds)가 선보였지만, 누적 거래량은 1,700만 달러에 불과하다. 밈 코인의 전성기를 생각하면 초라한 성적이다. 실제로 DOGE는 ETF 출시 후 한 달 동안 6% 이상 하락했고, 올해 들어서는 40% 넘게 떨어졌다.

이런 상황에서 맥시 도지(MAXI DOGE)가 새로운 대안으로 떠오르고 있다. 과거 도지코인이 밈 코인의 문을 열었다면, 맥시 도지는 그 문 너머의 방향을 제시하려 한다. 단순한 유행이 아니라, 커뮤니티가 스스로 가치를 만들어가는 새로운 모델에 더 가깝다.

시장 분위기가 다시 살아날 조짐을 보이는 지금, 다음 밈 코인의 주인공이 누가 될지 관심이 쏠리고 있다.

맥시 도지, 프리세일 막바지에 400만 달러 돌파… 상장 기대감 확대

맥시 도지는 아직 거래소에 상장되지 않았지만, 이미 프리세일만으로 400만 달러 이상을 모았다. 이는 DOGE ETF 전체 거래량의 약 4분의 1에 해당하는 규모로, 순전히 커뮤니티의 참여와 초기 열기만으로 만들어낸 결과다.

단순히 금액의 크기보다 중요한 건 ‘누가 움직였는가’다. DOGE ETF를 운용하는 렉스 셰어스(Rex Shares)와 오스프리 펀드(Osprey Funds)가 각각 10억 달러, 2억 달러 규모의 자산을 굴리면서도 1,700만 달러 거래량에 그친 것을 감안하면, 맥시 도지의 초반 성장은 분명 이례적이다.

그 배경에는 명확한 토크노믹스가 있다. 전체 물량의 65%가 마케팅과 시장 유동성 확보를 위해 배분되어, 자연스럽게 가격 상승 모멘텀을 만들고 있다.

또한 JRCRYPTEX, Crypto Series 같은 주요 암호화폐 인플루언서들이 ‘다음 세대의 톱 도지 토큰’으로 언급하면서 인지도 역시 빠르게 확산되고 있다.

아직 정식 거래소 상장도 이루어지지 않았지만, 이미 시장이 반응하고 있다는 점만으로도 맥시 도지가 받은 관심은 결코 과장이라 보기 어렵다.

‘제2의 도지코인’을 찾는 투자자라면, 지금 알아야 할 포인트

이제 시장이 원하는 건 또 하나의 DOGE ETF가 아니다. 투자자들은 도지코인의 익숙한 유머와 상징은 유지하면서도, 지금의 시장에 맞는 새로운 에너지와 실행력을 가진 프로젝트를 찾고 있다. 그런 흐름 속에서 맥시 도지가 부상하고 있다.

맥시 도지는 누구나 손쉽게 참여할 수 있도록 설계됐다. 공식 웹사이트를 통해 ETH, BNB, USDT, USDC로 토큰을 교환할 수 있으며, 카드 결제도 지원된다. 베스트 월렛(Best Wallet)을 이용하면 이 과정을 간단히 진행할 수 있고, 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.

프리세일 참여자는 구매 즉시 토큰을 스테이킹할 수 있으며, 현재 77%의 변동 연이율(APY)을 제공받는다. 프로젝트의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SOLIDProof) 두 기관의 감사를 통과해 보안성과 신뢰성을 확보했다.

공식 X(트위터)와 텔레그램 커뮤니티에서는 이미 많은 투자자들이 모여 맥시 도지의 향후 행보를 논의하고 있다. 밈코인의 새로운 국면이 시작되는 지금, 시장의 변화를 직접 확인해볼 만한 시점이다.

