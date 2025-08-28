월스트리트 페페 NFT 민팅, 폭발적 수요 속 1,700개 발행… 17억 WEPE 토큰 소각

This content is provided by a sponsor

암호화폐 시장에서 밈코인과 NFT의 결합이 다시 한번 큰 화제를 모으고 있다. 8월 22일 공개된 월스트리트 페페(Wall Street Pepe, WEPE)의 첫 NFT 컬렉션은 출시 직후 커뮤니티 참여자들의 관심을 집중시키며 큰 반향을 일으켰다. 이른바 “WEPE 아미(WEPE Army)”로 불리는 투자자와 팬들의 열기가 프로젝트 공식 페이지의 트래픽을 단숨에 끌어올렸다.

단 며칠 만에 1,700개가 넘는 NFT가 화이트리스트에 선정된 사용자들을 중심으로 발행됐다. 이는 초기 민팅 단계에서 이미 상당한 수요가 존재한다는 것을 보여준다.

NFT 민팅 열기와 맞물려 토큰 측면에서도 주목할 만한 움직임이 이어졌다. 8월 19일부터 이더리움 네트워크에서 17억 개 이상의 WEPE 토큰이 소각됐다. 이는 프로젝트의 듀얼 체인 설계에 따른 것으로, 솔라나 네트워크에 신규 토큰이 배분될 때마다 이더리움의 기존 물량이 영구적으로 제거되는 구조다.

불과 일주일도 되지 않아 전체 공급량의 약 1%가 사라진 셈이며, 그 결과는 시장 가격에도 즉각 반영됐다. 토큰 소각이 시작되고 NFT 민팅이 본격화된 이후 WEPE 가격은 약 42.7% 급등했다. 공급 감소와 수요 확대가 동시에 맞물리며 희소성과 기대감을 자극한 것이다.

희소성과 수요가 맞물린 완벽한 상황 속에서, 월스트리트 페페는 늘 증명해낸다. 가난해질 수도, 부자가 될 수도 있지만, 이 개구리는 매번 부자가 되는 길을 선택하고 있는 것이다.

차기 화이트리스트 라운드… WEPE, PEPE, 블루칩 NFT 보유자 포함

월스트리트 페페는 8월 22일 NFT 컬렉션을 공식 출시하며, 2,500개의 화이트리스트 슬롯을 배정했다. 초기 기회는 알파 채팅(Alpha Chat) 멤버와 커뮤니티 기여자들에게 돌아갔고, 반응은 폭발적이었다. 단숨에 1,700개 이상의 NFT가 발행되면서, 프로젝트의 잠재력이 단순한 관심을 넘어 실제 참여로 이어졌다.

이제 해당 단계가 마무리됨에 따라, 다음 라운드 기회는 커뮤니티의 핵심 지지자와 협력 프로젝트 보유자들에게 확대된다.

이더리움에서 WEPE를 꾸준히 보유해온 상위 2,000명의 투자자와, 밈코인의 뿌리라 할 수 있는 페페(PEPE) 토큰 상위 5,000명의 보유자가 우선적으로 포함됐다. 또한 베스트 월렛(Best Wallet, BEST) 사용자 500명도 명단에 들어가며 파트너십의 범위를 확장했다.

이번 화이트리스트 범위는 블루칩 NFT 영역까지 확장된다. 퍼지 펭귄(Pudgy Penguins), 아즈키(Azuki), BAYC, 문버즈(Moonbirds), 침퍼스(Chimpers) 등 대표적인 NFT 프로젝트 보유자들도 모두 참여 자격을 확보하게 된다.

민팅은 선착순 방식으로 진행돼 경쟁적 요소를 유지하면서도, 충성도 높은 보유자들과 협력 프로젝트 전반으로 분산될 예정이다.

결국 이번 단계별 라운드는 단순히 NFT를 발행하는 데 그치지 않는다. 새로운 참여자들을 월스트리트 페페 커뮤니티, 즉 WEPE 아미에 합류시키고 동시에 밈 문화와 거래 커뮤니티 전반에서 입지를 넓히려는 전략적 행보다. 이는 NFT와 토큰 발행을 넘어, 다양한 커뮤니티와의 연계와 문화적 확산을 통해 프로젝트의 장기적 기반을 강화하는 과정이라 할 수 있다.

17억 개 이상 WEPE 소각… 월스트리트 페페, 솔라나로 본격 도약

월스트리트 페페는 지난주 솔라나 네트워크로의 본격적인 이전을 시작했다. 이용자들은 프로젝트 공식 웹사이트를 통해 신규 SOL WEPE 토큰을 확보할 수 있었으며, 이 과정에서 앞서 언급했듯 이더리움 네트워크 상에만 17억 개 이상의 WEPE가 소각됐다. 이는 전체 발행량 2천억 개 가운데 약 1%에 해당하는 규모다.

SOL WEPE가 발행될 때마다 이더리움 측에서 동일한 규모의 토큰이 소각되는 구조는 단순한 이전이 아니라 공급 균형을 맞추는 메커니즘이다. 이더리움의 유통량을 줄이는 동시에 유동성과 활동성을 솔라나로 이전해, 더 빠르고 저렴한 네트워크 환경을 활용하겠다는 전략이다.

장기적으로 프로젝트는 솔라나를 기반으로 완전히 정착할 계획이다. 속도와 거래 효율성이 중요한 밈코인 시장에서, 솔라나는 이미 활발한 생태계를 구축한 만큼, WEPE가 성장하기에 적합한 무대라는 평가가 나온다.

토큰 생성 이벤트(TGE)가 끝난 이후에도 소각 메커니즘은 유지되며, 기존 이더리움 기반 WEPE 보유자는 아무런 비용 없이 1:1 비율로 SOL WEPE로 스왑할 수 있다.

소각이 반복될수록 시장에 전달되는 메시지는 분명하다. 공급은 줄고, 네트워크는 빨라지며, WEPE는 한층 강력한 존재로 자리매김하는 것이다.

화이트리스트와 커뮤니티 참여, 어떻게 진행되나

토큰 소각이 수십억 단위로 이뤄지고, NFT 민팅이 빠르게 소진되는 가운데, 월스트리트 페페는 단순한 밈 프로젝트가 아닌 문화적 흐름을 만들어내고 있다. 커뮤니티 참여와 동시에 보유자들에게 가치를 환원하는 구조가 점차 확실해지고 있다는 평가다.

앞으로도 추가 화이트리스트 라운드가 예정돼 있으며, 솔라나 이전 작업도 가속화되고 있다. WEPE 아미는 결속력을 강화하며 세를 넓히는 중이다.

민팅 단계와 개인별 할당량은 디스코드(Discord)와 텔레그램(Telegram)을 통해 공개된 전용 문서인 월렛-체커(Wallet-Checker)에서 확인할 수 있다. 발행된 모든 NFT는 오픈씨(OpenSea)에서 거래할 수 있다.

솔라나 기반 WEPE 물량 확보를 원하는 이용자는 공식 월스트리트 페페 웹사이트를 통해 참여할 수 있다.

또한 보다 원활한 사용 경험을 위해 프로젝트 측은 업계에서 가장 대표적인 암호화폐 지갑 중 하나인 베스트 월렛(Best Wallet) 사용을 권장하고 있다.

베스트 월렛은 구글 플레이(Google Play) 및 애플 앱스토어(Apple App Store)에서 다운로드할 수 있다.

커뮤니티 참여를 원하는 이들은 X, 텔레그램, 디스코드 채널을 통해 WEPE 아미에 합류할 수 있다.

월스트리트 페페 웹사이트 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.