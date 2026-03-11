인터넷 컴퓨터 ICP 코인, 업비트 상장 – 여전히 신중한 접근 필요

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인이 7만 달러를 회복했지만 시장에 불확실성이 여전히 만연한 가운데, 인터넷 컴퓨터 코인이 업비트 상장을 달성하여 적지 않은 관심이 몰리고 있다.

업비트 상장이 해외 플랫폼 가격 상승에도 기여하는 만큼, 다양한 해외 매체들도 이번 상장 소식을 다뤘다. 업비트는 3월 11일 오후 5시부터 원화, 비트코인, 테더 마켓에서 ICP 코인 거래지원을 개시했다.

업비트 상장빔이 어느 코인에나 작용하는 만큼, ICP 코인은 상장 직후 하루 동안 25% 가까운 급등을 기록하고 조정됐다. 다만 일각에서는 이번 상장이 이루어진 시점에 대해 의문을 제기하는 목소리도 나오고 있다.

ICP 코인이란? 혁신적인 탈중앙화 클라우드 블록체인

인터넷 컴퓨터(ICP 코인)는 탈중앙화 클라우드 블록체인으로, 네이티브 클라우드 컴퓨팅 기능을 제공하는 것을 목표로 하는 프로젝트다.

보통 블록체인의 주된 역할은 거래를 기록하는 장부 역할을 하는 것에 머물러 있다. 하지만 인터넷 컴퓨터는 웹 애플리케이션, 데이터베이스, API, 백엔드 서비스 등을 온체인에서 실행할 수 있는 탈중앙화 환경 구축을 지향한다. 궁극적으로는 기존 클라우드 서비스에 의존하지 않는 자율적인 인터넷 생태계를 만드는 것이 목표다.

프로젝트는 2021년 출시 이후 꾸준히 기능을 확장해 왔다. 최근에는 카페인 AI를 공개해 인공지능 트렌드에 맞춘 발전을 보여주기도 했다. 이 기능은 인공지능과의 대화를 통해 애플리케이션을 개발할 수 있도록 돕는 도구로, 생태계 개발자 진입 장벽을 낮추는 역할을 한다.

인터넷 컴퓨터는 캐니스터라는 독자적인 스마트 계약 기능을 지원하며, 이는 중앙화 중개자 없이 다른 체인에 직접 트랜잭션을 기록할 수 있도록 한다. 이런 설계에 따라, 분산형 비트코인 디파이 및 멀티체인 디파이 구현이 가능해진다.

플랫폼은 개발자 편의성을 높이기 위해 브라우저 기반 개발 환경인 ICP 닌자도 제공한다. 이를 통해 개발자는 캐니스터를 ICP 네트워크에 쉽게 배포할 수 있다.

업비트 상장빔 효과 – 하루 25% 가량 급등 후 조정

ICP 코인의 전체 가격 흐름을 보면 전반적으로 장기 하락 추세를 보이고 있다. 코인은 출시 직후인 2021년 5월 750달러 사상최고가를 기록했지만, 현재는 99% 가량 하락하여 2.60달러 수준에서 거래되고 있다.

인터넷 컴퓨터 코인은 암호화폐 시장 전체의 약세 흐름의 영향을 받고 있으며, 지난 달에는 2달러 수준까지 내려가기도 했다.

이번 업비트 상장 소식이 전해지면서, ICP 코인은 단기적인 반등을 보였다. 상장 직후 가격은 2.87달러까지 상승했으며, 이후 조정을 거쳐 2.65달러 부근에서 거래되고 있다.

해외 커뮤니티에서는 이번 급등을 업비트 상장 효과로 보는 시각이 지배적이다. 일각에서는 새로운 채택 소식이 급등을 부추겼다는 이야기도 목격됐지만, 팩트체크 결과 소문인 것으로 확인됐다.

한편 이번 업비트 상장을 바라보는 시각은 엇갈린다. ICP 코인은 이미 2021년 글로벌 주요 거래소에 상장된 프로젝트이며, 국내에서도 2024년 빗썸 상장을 거친 상태다. 일각에서는 물려있는 해외 투자자에게 유동성을 제공하는 것이 아니냐는 우려도 제기되고 있다.

실제로 업비트 상장 코인 대부분이 곧바로 주간 상승률 상위권에 진입하는 것과 달리, ICP 코인은 아직 랭킹 상단에 모습을 보이지 않고 있다.

혁신적인 레이어2 솔루션, 비트코인 하이퍼에 쏠리는 관심

이번 ICP 코인 가격 상승은 전반적으로 업비트 상장에 기인한 것으로 풀이되며, 그 외에 특별한 호재는 없는 것으로 진단된다. 또한 최근 파생상품 미결제약정이 44% 가량 증가해, 이번 현물 거래량 급증과 함께 단기 상승을 뒷받침한 것으로 분석된다.

다만 시장 전반은 여전히 약세 국면이 이어지고 있어, 여전히 신중한 접근이 필요하다. 그에 따라 일부 투자자들은 또 다른 인프라 프로젝트인 비트코인 하이퍼를 주목하고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)는 혁신적인 비트코인 레이어2 프로젝트로, 기존 비트코인의 강력한 보안성을 유지하면서도 더 빠르고 저렴한 거래 환경을 제공한다. 프로젝트는 솔라나 가상머신을 도입해 높은 처리 성능을 확보하고, 동시에 다양한 유틸리티 기능을 지원한다. 이를 테면, 비트코인 보유자는 레이어2 네트워크에서 디파이, 탈중앙화 거래소, P2E 게임, NFT 등 다양한 서비스를 이용할 수 있다.

그에 따라, 그 동안 지갑 안에 방치된 비트코인에 새로운 활용처를 제시할 것으로 전망된다.

비트코인 하이퍼는 캐노니컬 브리지를 제공하여, 이런 활용사례를 가능하게 한다. 사용자는 브리지를 통해 레이어2 네트워크에서 래핑된 토큰을 발행받고, 해당 토큰을 활용해 초고속 거래와 다양한 디파이 활동에 참여할 수 있다. 비트코인은 메인넷에 잠금되며, 사용자가 원할 때 언제든지 인출할 수 있다.

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일을 진행 중이며, 네이티브 토큰 HYPER를 판매하고 있다. HYPER 토큰은 생태계 거래 수수료 결제, 스테이킹 참여, 거버넌스 목적으로 사용된다.

프로젝트는 이미 3192만 달러 이상을 모금했으며, 현재 토큰 가격은 0.0136768달러로 매우 저렴한 상태다. HYPER 프리세일은 단계적으로 상승하는 구조이기 때문에, 초기 참여자는 비교적 높은 할인가를 누릴 수 있다.

구매자는 구매 직후 스테이킹 참여도 가능하며, 무려 37%에 달하는 연간수익률을 받을 수 있다. 스테이킹 보상 또한 참여율 증가에 따라 감소하니, 서두를수록 유리하다.

