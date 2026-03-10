플로우 코인 93% 급등, 상장폐지 위험 극복하나? 덩달아 주목받는 리퀴드체인

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

암호화폐 시장은 여전히 혼란스러운 흐름을 이어가고 있다. 이란 갈등 속에서 67000달러까지 하락했던 비트코인은 다시 7만 달러선을 회복하며 새로운 지지선 구축을 시도하는 모습이다.

미국 트럼프 대통령이 친암호화폐 법안을 지지한다는 입장을 밝히면서 시장 분위기도 다소 개선되고 있다. 기관 자금 또한 다시 암호화폐 시장으로 유입되는 조짐을 보이고 있지만, 당분간 약세장이 지속될 것이란 의견이 아직 지배적이다.

이런 상황에서 다음 주 상장폐지를 앞두고 있던 플로우(FLOW) 코인이 갑자기 급등하며 시장의 관심이 집중됐다.

플로우 코인은 작년 말 시장 하락세와 함께 0.034달러 수준까지 하락했지만, 갑작스러운 반등이 나타나며 일주일 기준 약 93% 상승한 0.067달러 부근에서 거래되고 있다.

이런 상황은 복잡한 시장 환경에서 항상 잠재적 기회가 존재한다는 사실을 새삼 부각했으며, 그에 따라 3대 네트워크 유동성을 통합하는 리퀴드체인에도 관심이 쏠리기 시작했다.

플로우, 블록체인 트릴레마를 해결하는 네트워크

플로우는 게임 개발자와 NFT 제작자 사이에서 인기가 높은 레이어1 블록체인이다. 크립토키티로 유명한 대퍼랩스가 개발했으며, 디지털 수집형 게임 NBA 탑샷을 출시하며 큰 성공을 거둔 바 있다. 오늘날 플로우 생태계는 디즈니, NFL, 구글 클라우드 파트너십으로 대표적인 레이어1 솔루션으로 자리매김한 상태다.

대퍼랩스의 대표 프로젝트인 크립토키티는 원래 이더리움 기반으로 시작됐지만, 높은 수수료와 낮은 처리 속도 등 확장성 문제가 발생하면서 새로운 블록체인 개발 필요성이 제기됐고, 그 결과 플로우 블록체인의 탄생으로까지 이어질 수 있었던 것이다.

플로우는 처음부터 블록체인 트릴레마 해결을 목표로 설계되었으며, 네이티브 토큰 FLOW는 스테이킹 보상, 가스비, 거래 수단으로 사용된다.

상장폐지 변수 소식으로 가격 급등

이번 플로우 급등에는 국내 주요 거래소의 상장폐지 이슈가 크게 작용한 것으로 보인다. 국내 거래소 업비트와 빗썸 등은 진작에 3월 16일 FLOW 코인의 거래 지원을 종료한다고 공지한 바 있었는데, 오늘 여기에 변수가 발생한 것이다.

상장폐지 배경에는 지난해 12월 말 발생한 해킹 사건이 있다. 당시 약 390만 달러 규모의 자산이 탈취됐고, 이후 FLOW 코인은 거래 유의 종목으로 지정됐다. 거래소 측은 이후에도 문제가 충분히 해소되지 않았다고 판단해 거래지원 종료 결정을 내린 것이다.

하지만 오늘, 플로우 재단 측이 법원에 거래지원 종료를 막아달라는 가처분 신청을 제기하면서 상장폐지가 취소될 것이란 기대감이 조성되기 시작했다. 이처럼 규제 명확성에 대한 기대감이 고조되면서, 가격이 단기간에 크게 상승한 것으로 분석된다.

리퀴드체인에 쏠리는 관심

플로우가 하루 만에 90% 이상 급등한 가운데, 또 다른 인프라 프로젝트도 시장의 관심을 끌기 시작했다. 바로 리퀴드체인이다.

리퀴드체인(LIQUID)은 비트코인, 이더리움, 솔라나 간 유동성을 통합하도록 설계된 레이어3 결제 프로토콜로, 크로스체인 가상 머신을 통해 단일 실행 레이어에서 여러 블록체인 간 거래를 조정하고 처리할 수 있도록 지원한다.

최근 기관 자금이 적극적으로 암호화폐 시장으로 유입되는 가운데, 여러 블록체인 간 자본 이동을 효율적으로 만드는 기술의 중요성도 더욱 부각되고 있다. 리퀴드체인은 이러한 자본 효율성 문제를 해결하려는 프로젝트로 주목받고 있으며, 특히 프리세일 단계에 있어 관심이 적극적으로 몰리는 추세다.

현재 판매되고 있는 LIQUID 신규 코인은 크로스체인 거래 수수료와 스테이킹 보상 목적으로 활용된다. 또한 생태계 인센티브 역할을 맡아, 개발자들의 적극적인 생태계 참여를 장려할 전망이다. 특히 이 기술은 개발자들이 한번의 디앱 개발로 모든 생태계 유동성 접근을 허용하여 높은 편의성을 자랑한다.

프리세일은 지금까지 59만 달러 이상을 모금했으며, 구매자는 즉시 스테이킹에 참여해 최대 1785% 수준의 APY를 받을 수 있다. 다만 이러한 보상률은 참여자가 늘어날수록 점차 감소하는 구조이며, 프리세일 가격도 단계적으로 인상된다. 따라서 점점 복잡해지는 가상화폐 시장에서 유동성 통합 프로젝트를 통해 수혜를 누리고 싶다면, 서둘러 참여하는 것이 유리할 것이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.