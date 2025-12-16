페페노드, 프리세일 막바지 진입… 초기 매수 기회 23일 남았다

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

암호화폐 최초로 마인투언(Mine-to-Earn) 방식을 도입한 밈코인 게임 페페노드(PepeNode, PEPENODE)가 프리세일 종료까지 23일을 남겨두고 있다. 지금까지 235만 달러 이상이 모이면서, 프로젝트는 채굴형 게임을 구현할 초기 자금을 충분히 마련한 상태다. 팀은 과거 게임파이(GameFi) 프로젝트들이 무너졌던 문제들을 장기간 버틸 수 있는 구조로 보완하는 데 집중하고 있다.

페페노드가 눈길을 끄는 이유는 단순히 ‘채굴을 게임화했다’는 아이디어 때문만은 아니다. 토크노믹스 설계 자체가 장기 운영을 염두에 두고 구성돼 있어, 시간이 지나도 시스템이 유지될 수 있는 기반을 갖추고 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 이러한 특징 덕분에 시장에서는 페페노드를 차세대 게임파이 유망주로 보는 시각도 늘고 있다.

프리세일이 후반부로 접어들면서 초기 가격에 PEPENODE를 확보할 수 있는 기간은 점점 짧아지고 있다. 현재 토큰 가격은 0.0011968달러이며, 프리세일 종료 후 거래소 상장이 이루어지면 더 넓은 유동성이 유입되면서 이 수준의 가격을 다시 보기 어렵다는 전망도 나온다.

페페노드가 게임이면서도 채굴 장비 관리 같은 느낌을 주는 이유

페페노드를 처음 접하는 사람들을 위해 설명하자면, 이 프로젝트의 프리세일은 채굴을 단순한 장식 요소가 아닌 ‘게임의 중심 메커니즘’으로 구현하는 데 필요한 개발 자금을 모으는 단계다.

이 게임에서 플레이어는 버튼을 반복적으로 누르며 토큰을 얻는 방식이 아니다. 대신 실제 채굴과 비슷하게 작동하는 가상 채굴 시설을 만들어 운영한다. 어떤 장비를 들이고, 어떻게 배치하며, 언제 업그레이드를 할지에 따라 수익이 달라지는 구조다.

게임의 핵심은 선택과 조합이다. 플레이어는 PEPENODE 토큰으로 노드를 구입하고, 시설을 확장하거나 효율을 높이게 된다. 노드마다 성능과 특징이 다르기 때문에 구성에 따라 결과가 크게 달라진다. 잘못 짜인 조합은 채굴 속도를 떨어뜨리고, 최적의 조합을 찾으면 수익이 빠르게 늘어난다. 정답이 정해진 퍼즐보다는 운영 전략에 따라 성과가 갈리는 시뮬레이션에 가깝다.

실제 채굴을 연상시키는 데이터도 제공된다. 자신의 해시레이트, 네트워크 점유율, 다음 반감기까지의 블록 진행 상황, 다른 플레이어와의 비교 등을 게임 안에서 확인할 수 있다. 단순 반복형 플레이가 아니라 시스템을 실제로 ‘운영한다’는 느낌에 가깝도록 설계된 것이다.

향후 업데이트에서는 열 관리·안정성·전력 효율 등 실제 채굴에서 중요한 요소가 점차 도입될 예정이라고 한다. 높은 장비 비용이나 전력 부담 없이 채굴 환경을 가상으로 체험할 수 있게 만드는 것이 목표다.

이런 구성은 과거의 롤러코인(RollerCoin) 같은 게임과 확실한 차이를 보여준다. 롤러코인이 실제 채굴과는 거리가 있는 미니게임 방식이었다면, 페페노드(PepeNode)는 채굴이라는 활동 전체를 그대로 게임 안으로 옮겨 놓았다.

게임 구조는 팩토리오(Factorio)처럼 설비를 짓고 효율을 높여 나가는 재미를 떠올리게 하지만, 이 과정에서 얻게 되는 보상이 실제 암호화폐라는 점에서 기존 게임파이(GameFi)와는 또 다른 방향을 보여준다.

플레이어 부담 없이 토큰 소각으로 균형 맞추기

게임이 아무리 재미있어도, P2E가 오래 살아남을 수 있는지는 결국 토크노믹스가 결정한다. 많은 초기 프로젝트들이 이 부분에서 무너졌고, 페페노드(PepeNode)는 이 문제를 정면으로 보고 구조를 짜고 있다.

페페노드에서는 대부분의 중요한 행동이 PEPENODE 토큰을 통해 이루어진다. 노드를 사거나 시설을 업그레이드하고, 운영 규모를 넓히는 데에도 토큰이 필요하다. 앞으로 추가될 유지 관리 기능도 마찬가지다. 그런데 여기에는 한 가지 특징이 있다. 이렇게 사용된 토큰의 70%가 영구적으로 소각된다는 점이다. 게임이 활성화될수록 토큰 공급이 줄어드는 구조다.

이 방식은 기존 P2E에서 흔히 문제로 지적됐던 ‘과도한 토큰 공급’을 완전히 뒤집은 셈이다. 플레이어가 더 많이 설치하고, 최적화하고, 경쟁할수록 PEPENODE는 점점 희소해진다.

보상 체계도 단순하지 않다. 효율적인 세팅을 갖추면 페페(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 같은 인기 밈코인 보상도 열리기 때문에, 토큰을 바로 팔기보다는 다시 투자해 더 높은 보상을 노리고 싶은 구조가 된다. 즉, PEPENODE는 단순히 소모되거나 매도되는 토큰이 아니라 게임을 더 깊게 즐기기 위한 자원으로 기능한다.

이런 설계 덕분에 여러 암호화폐 전문 매체 및 인플루언서들은 페페노드가 출시 이후 성장 여력이 큰 프로젝트 중 하나라고 소개하고 있다.

페페노드 초기 참여 마감 임박… 남은 기간 단 23일

PEPENODE 프리세일은 아직 진행 중이다. 다만 지금 가격에 참여할 수 있는 기간은 이제 23일 정도밖에 남지 않아, 관심 있는 투자자라면 미리 확인해보는 편이 좋다. 프리세일 페이지에서 이더리움(ETH), 바이낸스코인(BNB), 테더(USDT·ERC-20/BEP-20)는 물론 신용카드, 체크카드로도 쉽게 토큰을 구매할 수 있다.

지갑 연결 과정도 간단하다. 베스트 월렛(Best Wallet)을 포함한 대부분의 지갑을 그대로 사용할 수 있고, 페페노드는 베스트 월렛의 ‘업커밍 토큰’ 목록에도 이미 등록돼 있다. 출시 후에는 앱에서 토큰을 확인하거나 수령하는 과정도 자연스럽게 이어진다.

프로젝트의 스마트 계약은 코인설트(Coinsult) 감사를 통과해 보안 검증을 마친 상태다.

업데이트 소식은 X 공식 계정과 텔레그램 커뮤니티에서 빠르게 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 페페노드 공식 사이트에서 알아볼 수 있다.

