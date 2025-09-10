기관 매수세 빠지자…비트코인 하이퍼 프리세일 1,440만 달러 고공 행진

This content is provided by a sponsor

기관 투자자들의 비트코인(BTC) 수요가 8월을 지나면서 다소 약화된 모습이다. 기업들이 보다 신중한 태도를 보이고 있기 때문이다.

반면 비트코인 기반 초고속 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)에 대한 수요는 정반대의 흐름을 보이고 있다. 해당 프로젝트는 이미 사전 판매를 통해 약 1,468만 달러(약 203억 7,800만 원) 넘게 모금했다. 기관 투자자들이 투자를 망설이는 동안, 개인 투자자들이 초기 단계에 투자하면서 상승 모멘텀을 선제적으로 찾아낸 것으로 평가된다.

이러한 관심은 비트코인 하이퍼 프로젝트가 실제 활용이 가능한 유틸리티를 창출할 수 있다는 믿음에서 비롯된 것으로 보인다. 비트코인 하이퍼 프로젝트는 기존 비트코인 블록체인에서 구현하기 어려웠던 새로운 범주의 애플리케이션을 디앱(dApp)을 구현 가능하게 한다.

이에 따라 투자자들은 비트코인 하이퍼의 네이티브 토큰을 초창기에 비트코인에 투자하고 얻을 수 있었던 수익률을 재현할 수 있는 기회로 보고 있다. 다만 이번에는 실질적인 활용 사례를 기반으로 한 생태계에 투자한다는 것이 다른 요소다.

현재 진행 중인 사전 판매 라운드는 1일 12시간 남았다. 해당 기간 동안 비트코인 하이퍼 토큰 판매 가격은 0.012885달러(약 17.89원)다. 이후 가격은 인상될 예정이다.

투자 포트폴리오에 비트코인 하이퍼 토큰을 포함하고 싶어하는 투자자들에게 이번 사전 판매는 마지막 기회가 될 수 있다. 사전 판매에서 투자자들이 보여준 수요는 주요 거래소에 상장 후에 가격이 높은 폭으로 오를 수 있는 가능성을 보여줬기 때문이다.

기관 투자자들의 수요 둔화 속 비트코인, 실질적인 유틸리티가 필요한 시점

한편, 크립토퀀트(CryptoQuant)의 온체인 데이터에 따르면, 기관 투자자들과 기업 재무팀의 비트코인(BTC) 매입 속도는 올해 초보다 상당히 둔화된 상태다.

예를 들어, 스트래티지(Strategy)는 8월에 단 1,200개의 비트코인만을 추가로 매수했으며, 다른 기업들은 평균적으로 343개의 비트코인을 매입한 것에 그쳤다. 이러한 약세 흐름은 ETF 자금 흐름에서도 나타난다. 7월 말부터 비트코인 ETF 자금 유입 속도가 둔화되기 시작했다.

더불어 8월 18일 주간 동안에는 비트코인 현물 ETF에서 10억 달러(약 1조 3,800억 원) 이상이 유출됐으며, 올해 들어 가장 큰 자금 유출 규모에 해당한다.

이처럼 비트코인에 대한 수요가 둔화되면서 비트코인 가격은 횡보하고 있다. 최근 2주간 가격이 하락하면서 110,000달러(약 1억 5,200만 원) 선을 맴돌았고, 지난 30일 기준으로는 4.7% 하락했다.

기업들이 인플레이션 헤지 및 장기 가치 저장 수단으로 비트코인을 매입하고 있는 이유는 유명하다.

하지만 현재 비트코인과 금과 비교할 때 아직 시가총액이 작다. 금은 인플레이션 헤지 수단 외에도 산업적 및 문화적 용도를 지니고 있지만, 비트코인은 아직 디지털 가치 저장 수단에 불과하다. 즉, 디지털 화폐는 금과 달리 실물로 착용할 수 없다.

비트코인이 안전자산으로서 금의 지위를 위협하기 위해서는 가치 저장 수단 이상의 유틸리티를 갖춰야 한다.

이 지점에서 비트코인 하이퍼가 각광을 받고 있다. 비트코인 하이퍼는 각 비트코인을 기관 투자나 개인 투자자들의 ‘트로피 자산’이 아니라 실제 유틸리티를 부여하여 활용 가능하도록 하는 것을 목표로 한다.

비트코인 하이퍼 솔루션, 뛰어난 설계로 블록체인 트릴레마 해결

비트코인 하이퍼 프로젝트는 개발자들이 기존 비트코인 블록체인에서는 사실상 불가능했던 다양한 애프리케이션을 구축할 수 있도록 한다.

이를 위해 해당 레이어 2 체인은 실행 계층으로 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 통합했다. 이를 통해 비트코인 하이퍼 블록체인에서 실행되는 모든 디앱과 스마트 컨트랙트는 솔라나(SOL)가 제공하는 엔진 위에서 작동한다. 해당 통합으로 솔라나 블록체인 특유의 빠른 거래 처리 속도와 저렴한 거래 비용이라는 이점을 제공하면서도 비트코인 블록체인의 높은 보안성을 유지한다.

솔라나 가상 머신은 SPL 호환성을 갖췄기 때문에, 이미 솔라나 블록체인에서 애플리케이션을 개발한 개발자는 최소한의 수정사항만으로 비트코인 하이퍼 체인으로 애플리케이션을 이전할 수 있다. 이는 검증된 프로젝트를 활용하여 새로운 생태계를 새롭게 구축하지 않고도 빠르게 확장할 수 있다는 것을 의미한다.

이 두 개의 블록체인을 연결하는 것은 비트코인 하이퍼 프로젝트의 캐노니컬 브릿지(Canonical Bridge)다. 기존 비트코인 블록체인에 비트코인을 예치하면, 비트코인 하이퍼 블록체인에서 래핑된 비트코인이 발행된다. 이를 솔라나 네트워크에서 활용할 수 있다. 이 과정은 비트코인의 실용성을 높이고 빠른 실행 계층으로 활동을 유도한다.

또한, 이 모든 과정은 여전히 비트코인 레이어 1 블록체인에 귀속된다. 사용자가 원할 경우, 래핑된 비트코인을 소각하면 예치한 비트코인을 반환받을 수 있다. 이를 통해 비트코인 하이퍼의 확장성과 속도가 보장되더라도 비트코인 네트워크의 신뢰 기반은 유지된다.

이러한 특성 때문에 일부 투자자들은 비트코인 하이퍼 프로젝트가 암호화폐의 장점을 결합한 최적의 솔루션으로 평가하고 있다. 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 제시한 블록체인 트릴레마에 대한 가장 강력한 대답이 될 수 있다고도 주장한다.

비트코인 하이퍼 토큰, 급등을 향해

앞서 언급했듯이, 솔라나 블록체인을 기반으로 하는 애플리케이션을 비트코인 하이퍼 네트워크로 이전하는 작업은 비교적 용이하다. 이를 통해 개발자들은 솔라나 블록체인의 고속 거래 처리 속도를 활용하면서도, 비트코인의 탈중앙화되고 검열에 강한 블록체인에서 프로젝트를 운영할 수 있다.

이러한 설계는 비트코인 블록체인에만 유리한 것은 아니다. 비트코인 하이퍼 생태계에서 가스 비용, 스테이킹, 거버넌스 참여를 위해 사용되는 비트코인 하이퍼 토큰에 대한 수요를 창출하기도 한다. 비트코인이 비트코인 하이퍼 생태계에서 거래 매개체 역할을 한다면, 시스템 운영은 비트코인 하이퍼 토큰이 주축이 된다.

이러한 이유로 다수의 투자자들은 비트코인 하이퍼 토큰이 높은 상승 잠재력을 지니고 있는 것으로 보고 있다. 만약 비트코인 하이퍼가 디앱의 허브가 될 수 있다면, HYPER 토큰은 비트코인 유틸리티의 중심에 서게 될 것이다.

예를 들어, 솔라나의 디파이(DeFi) 총 예치금액은 112억 달러(약 15조 5,400억 원)에 달한다. 해당 금액 중 일부, 가령 4분의 1만 비트코인 하이퍼 네트워크로 유입되더라도 대규모로 비트코인 거래량을 증가시킬 수 있다.

그리고 디파이는 단지 한 분야에 불과하다. 앞으로 게임, 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token), 실물자산(RWA: Real-World Assets) 토큰화까지 확장 가능한 분야는 많다.

그렇기 때문에 크립토 게인(Crypto Gains)와 같은 인기 암호화폐 인플루언서들이 비트코인 하이퍼의 가격에 대해 낙관적으로 전망하고 있다.

단 2일 만에 1,500만 달러? 비트코인 하이퍼 투자 기회

비트코인 하이퍼 프로젝트의 사전 판매에 일일 15만 달러(약 2억 800만 원) 규모로 자금이 유입되고 있다. 이번 달에 이미 알트코인이 주목받으면서, 1,500만 달러(약 208억 2,000만 원)라는 모금 목표금액을 2일 이내 달성할 가능성이 있다.

비트코인 하이퍼의 사전 판매에 참여하기 위해서는 공식 웹사이트에 접속하면 된다. 솔라나, 이더리움(ETH), 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB), 또는 신용카드로 결제할 수 있다.

초기 투자자들은 스테이킹을 통해 예상 보상률 75%를 받을 수 있다.

암호화폐 지갑 베스트 월렛(Best Wallet)을 통해 직접 비트코인 하이퍼 토큰을 구매할 수 있다. 베스트 월렛 앱 내 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’에 등록되어 있어, 구매, 모니터링, 토큰 클레임까지 가능하다.

비트코인 하이퍼 관련 최신 소식은 텔레그램과 X(구 트위터)에서 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 참여하기

