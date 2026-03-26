카타나(KAT) 업비트·빗썸 동시 상장… 거래량 122% 폭증

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디파이 네트워크 카타나가 업비트 및 빗썸에 상장되어 관심을 끌고 있다. 카타나 KAT 코인은 업비트 상장 직후 강한 매수세를 타며 24시간 기준 28% 이상의 상승률을 기록했고, 해외에서도 이번 상장을 심도있게 지켜보고 있다.

국내 최대 거래소 업비트는 오늘 26일 오후 7시 카타나(KAT)를 원화, 비트코인, 테더 마켓에 상장했다. 상장 소식은 당일 발표되어 국내외 가상화폐 매체에서 다루어졌고, 오늘 거래량이 122% 증가하여 높은 관심을 입증했다. 카타나 코인은 동일한 시간에 빗썸에서도 상장됐다.

카타나 업비트 상장 후 시장 반응은?

카타나 코인은 업비트 상장 효과에 힘입어, 24시간 기준 28% 상승하며 강한 반응을 보였다. KAT 가격은 0.018달러까지 치솟았지만, 현재는 0.014달러 수준으로 조정된 상태다. 이번 상승에는 거래량 증가까지 동반되면서, 단기적인 투기 수요가 대거 유입된 정황이 나타났다.

현재 시장에서 가장 주목받는 가격대는 0.014달러 구간이다. 단기적으로는 이 가격대가 심리적 지지선 역할을 하며 매수세가 유지될 수 있는 핵심 구간으로 꼽힌다. 반면 상단에서는 0.016달러가 주요 저항선으로 지목되며, 이 구간을 돌파하면 0.018달러 재탈환을 노려볼만 하다.

거래량 역시 중요한 변수로 지목된다. 현재 카타나 거래량은 오늘 하루 기준 122% 증가한 2억 9700만 달러를 기록했지만, 일일 거래량이 5천만 달러 아래로 떨어질 경우 모멘텀 약화 신호로 해석될 수 있다.

디파이 효율성을 극대화하는 카타나 레이어2

카타나 네트워크는 디파이에 특화된 레이어2 인프라 프로젝트다. 프로젝트는 단순히 토큰을 발행하는 수준이 아니라, 현물 거래와 파생상품, 대출, 브릿지, 스테이킹 기능을 체인 핵심 구조 안에 통합해, 디파이 중심 생태계를 확장하는 방향성을 강조한다. 프로젝트는 출시 9개월 만에 5개의 독립적인 수익원을 확보하여 승승장구하고 있다.

프로젝트는 최근 IDEX 인수를 통해 파생상품 서비스를 출시하여, 사업 범위를 확장하고 있다. 또한 바이낸스 월렛 및 오케이엑스 수익 상품과 연동을 통해 접근성을 높이는 성과를 이뤄냈다.

이번에 상장된 KAT 토큰은 생태계 인센티브 지급, 디앱 스테이킹 및 거버넌스 참여 등 다양한 활용사례를 자랑한다. 토큰 총공급량은 100억 개로 제한되어 있지만, 아직 23억 개가 유통된 상황이라 향후 추가 물량이 시장에 풀릴 가능성이 있다. 이는 가치를 희석시키는 효과로 이어질 수 있으므로, 투자자들은 단기 가격 흐름뿐 아니라 유통량 증가 속도와 토큰 배분 변화도 함께 고려해야 할 것으로 보인다.

리퀴드체인 – 카타나 다음 상장 코인으로 주목받아

카타나 상장으로 인해 인프라 프로젝트에 대한 관심이 집중되면서, 리퀴드체인(LIQUID) 프리세일 또한 주목받기 시작했다. 리퀴드체인은 레이어3 결제 구조를 기반으로, 비트코인·이더리움·솔라나 주요 블록체인에 흩어진 유동성을 하나의 시스템으로 통합하는 것을 목표로 한다. 덕분에 사용자는 여러 네트워크에 분산된 자산을 단일 환경에서 더 빠르고 저렴하게 이동할 수 있게 되며, 최근 시장에서 부각된 자금 효율성 문제를 해결할 대안으로 평가된다.

현재 리퀴드체인은 프리세일을 진행 중이며, 짧은 기간 동안 62만 달러 이상을 모금하며 높은 관심을 입증했다. 프로젝트 측은 프리세일 단계에서부터 테스트넷과 크로스체인 가상머신을 공개하겠다고 밝혔으며, 초반부터 높은 신뢰를 구축하고 있다.

프리세일에서 판매되는 LIQUID 토큰은 리퀴드체인 생태계의 핵심 자산으로, 크로스체인 실행 및 결제 처리, 검증 등 네트워크 운영 전반에서 중심적인 역할을 수행한다. 또한 보유자는 스테이킹을 통해 네트워크 보안에 기여하면서 보상을 받을 수 있어, 장기 참여를 유도할 전망이다. 이런 설계는 또한 토큰 희소성을 높게 유지할 것으로 기대된다.

리퀴드체인 프리세일 참여를 원하는 투자자는 공식 웹사이트를 통해 구매할 수 있다. 현재 토큰 가격은 0.01435달러이며, 사이트 상단 구매창에서 지갑을 연결한 뒤 바로 구매가 가능하다. 토큰 가격은 단계적으로 인상되는 방식이므로, 일찍 참여할수록 더 유리한 가격으로 매수할 수 있다. 구매 후 즉시 스테이킹 참여도 가능하다. 리퀴드체인에 대한 자세한 정보는 전문가 구매 가이드를 참고하면 된다.

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