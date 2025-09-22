스노터 토큰, 기술 업그레이드 호재에 ICO 모금 400만 달러 달성

This content is provided by a sponsor

스노터(SNORT) 프로젝트는 텔레그램 기반 트레이딩 봇인 스노터 봇을 제공하고 있으며, 사전 판매를 통해 400만 달러(약 55억 8,000만 원) 넘게 모금했다. 프로젝트는 동시에 생태계 관련 주요 업데이트를 공개하며 기존 텔레그램 기반 트레이딩 봇들과의 경쟁에서 입지를 강화했다.

스노터 프로젝트는 설계 단계부터 솔라나(SOL) 블록체인을 기반으로 개발됐다. 멀티체인을 확장하고 있음에도 불구하고 여전히 네트워크 한계에 묶인 이더리움(ETH) 기반 경쟁사들보다 거래 속도가 빠르고 수수료가 저렴하다.

최근 업데이트에 따르면 로드맵의 일부가 현실화되고 있다. 최대 추출 가치(MEV: Maximal Extractable Value) 보호, 자동 카피 트레이딩, 확장된 탈중앙화 거래소(DEX) 지원 등 주요 기능은 이미 구현되기 시작했다.

사전 판매는 계속 진행 중이며, 현재 라운드에서 스노터 토큰의 판매 가격은 0.1051달러(약 146원)다. 다음 라운드에서는 가격이 인상될 예정이다.

스노터 토큰, 레이디움 넘어 Pump.fun 및 PumpSwap 지원

스노터 토큰의 핵심 가치는 코인 가격이 급등하기 전에 이를 발굴할 수 있다는 점이다. 전용 원격 프로시저 호출(RPC: Remote Procedure Call) 엔드포인트를 통해 블록체인과 직접 연결되는 사설 데이터 경로를 활용한다. 퍼블릭 주문서에 기록되기 전에 대기 중인 거래를 더 빠르게 확인할 수 있게 되는 것이다.

유동성 유입, 암호화폐 지갑 흐름, 신규 컨트랙트 배포를 실시간으로 추적하여 급등 가능성이 있는 코인을 찾아 초단위로 스왑 거래를 텔레그램 앱 내에서 직접 실행한다. 이를 통해 개인 투자자들도 시장 움직임에 대응할 수 있는 기회를 제공한다.

그동안 대부분의 거래는 솔라나 블록체인의 주요 DEX인 레이디움(Raydium)에서 이루어졌기 때문에 개인 투자자들에게 기회가 제한적이었다. 그러나 8월 22일 스노터 팀이 공개한 최신 업데이트 사항에 따르면, 솔라나의 인기 런치패드인 펌프펀(Pump.fun)과 펌프스왑(PumpSwap)까지 범위를 확장했다.

이번 통합으로 스노터 토큰은 신규 풀을 실시간으로 스캔하고 즉시 거래를 실행할 수 있게 됐다. 결과적으로 개인 투자자들도 코인의 초기 단계부터 거래를 통해 상승 잠재력을 최대한 활용할 수 있게 됐다.

스노터의 업데이트는 거래를 보다 자동화한다. 암호화폐 시장을 지속적으로 모니터링하는 지능형 인프라를 통해 자동으로 거래가 이루어지고, 거래가 체결되는 즉시 실시간으로 알림이 전달된다.

카피 트레이딩 기능도 개선됐다. 암호화폐 지갑 미러링 속도가 향상되어 사용자가 수익률이 높은 상위 트레이더를 신속하게 따라하며 거래 내역을 놓치지 않게 됐다.

스노터 프로젝트, 출금 및 카피 트레이딩 기능 개선으로 일반 투자자 수익 보호

9월 11일, 프로젝트 측은 핵심 기능 일부를 조정하는 새로운 내용의 업데이트를 공개했다.

출금 기능은 현재 테스트 중이며, 솔라나 및 기타 코인을 제3의 지갑으로 원활하게 전송할 수 있도록 보안 검증과 수수료 계산을 정교하게 진행하고 있다.

카피 트레이딩 기능도 초기 테스트 단계에 있으며, 스노터 팀은 추적하는 지갑의 거래 내역이 정확하고 매끄럽게 반영되도록 미러 로직을 개선하고 있다.

동시에 신뢰성을 향상시키기 위한 업그레이드도 진행하고 있다. 장애 대비 시스템을 강화하고 거래 처리 능력을 개선하여, 높은 거래량에도 스노터 봇이 안정적으로 작동하도록 대비하고 있다.

이러한 개선사항으로 스노터 토큰은 단순히 속도가 빠른 조기 탐지기의 역할을 넘어선다. 암호화폐 시장에서는 개인 투자자들이 거래 실패, 불안정한 카피 트레이딩, 번거로운 출금 과정으로 손해를 보는 경우가 많다. 그러므로 안정성과 보안성은 수익을 확보하기 위한 중요한 요소다.

트레이더들이 스노터 토큰 가격 상승 가능성을 주목하는 이유

종합하면, 이번 업데이트는 스노터 토큰이 구상 단계에서 일반 투자자들에게 배포할 수 있는 시스템으로 발전되고 있다는 것을 보여준다.

해당 업데이트로 소액 투자자들도 고래 투자자들과 같은 우위를 누릴 수 있도록 설계된 스노터 봇의 기반을 마련하며, 텔레그램 내에서 사용 가능하도록 구현됐다.

사전 판매에 대한 투자자들의 관심이 이러한 잠재력을 반영한다. 사전 판매 모금금액 400만 달러(약 55억 8,000만 원)를 금방 달성했으며, 투자자들은 스노터 봇이 경쟁 트레이딩 봇 바나나 건(Banana Gun), 마에스트로(Maestro), 트로얀(Trojan)을 능가할 가능성이 있다고 평가하고 있다.

스노터 프로젝트의 중심에는 유틸리티 토큰이 있다. 스노터 토큰은 암호화폐 시장 최저 수준인 0.85%의 거래 수수료를 부과하며, 스테이킹 보상, 거버넌스 참여, 스노터 봇 기능 강화 등 생태계 전반에서 사용되는 핵심 통화 역할을 한다.

크립토뉴스(Cryptonews)와 같은 암호화폐 뉴스 매체는 스노터 토큰이 출시 이후 상승할 가능성이 높은 것으로 전망했다.

스노터 토큰 사전 판매 참여 방법

스노터 토큰의 사전 판매에 참여하기 위해서는 공식 웹사이트를 방문하면 된다. 솔라나, 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT) 또는 신용카드로 결제할 수 있다.

원활한 거래를 위해서는 월렛커넥트(WalletConnect) 인증을 받은 비수탁형 암호화폐 지갑인 베스트 월렛(Best Wallet)을 사용하는 것이 권장된다. 베스트 월렛은 최고의 암호화폐 지갑 중 하나다.

사전 판매 잔액은 앱 내에서 바로 확인할 수 있으며, 토큰 클레임도 간편하게 진행할 수 있다. 베스트 월렛 앱의 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 기능을 통해 신규 프로젝트에 대해 미리 확인하여 독점적으로 참여할 수 있다.

베스트 월렛 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 인스타그램에서 확인할 수 있습니다.

스노터 토큰 사전 판매 참여하기

