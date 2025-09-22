비트코인, 금리 인하 기대감에 11만 7천 달러 회복… 비트코인 하이퍼 ICO, 1,740만 달러 달성

This content is provided by a sponsor

미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.25포인트 인하한 뒤 비트코인 가격은 수요일에 11만7천 달러(약 1억 6,261만 원)를 돌파했다. 최근 몇 주간 투자자들은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 기다렸으며, 비트코인 가격은 11만5천 달러(약 1억 6,042억 원) 선을 힘겹게 유지하고 있었다.

이제 암호화폐 시장은 비트코인의 회복을 주시하고 있으며, 투자자들은 사상 최고가를 다시 시험하기 위해서는 더 강력한 상승 요인이 필요하다고 보고 있다. 그 요소 중 하나는 현재 개발 진행 중인 비트코인 레이어 2 블록체인인 비트코인 하이퍼(HYPER)가 될 수 있다. 해당 프로젝트는 초기 코인 공개(ICO: Initial Coin Offering)을 통해 1,740만 달러 넘게 모금했다.

비트코인 하이퍼는 비트코인을 단순한 보관 수단을 넘어, 새로운 수요를 창출할 수 있는 프로젝트로 평가받고 있다. 기존 비트코인 블록체인에서는 불가능했던 다양한 애플리케이션을 활용할 수 있는 생태계를 조성하려고 한다.

현재 진행 중인 사전 판매 라운드에서 비트코인 하이퍼 토큰의 판매 가격은 0.012955달러다. 약 16시간 뒤 가격은 인상될 예정이다.

미국 연준의 완화된 정책, 비트코인 활용성 확대에 관심 집중

이번 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25포인트 인하하기로 결정하면서 수개월 만에 첫 통화정책의 변화가 일어났다. 시장은 이미 완화적인 인플레이션 지표와 금융 여건 완화 압력을 반영하여, 이번 금리인하 결정을 예상하고 있었다.

🚨JUST ANNOUNCED: The Federal Reserve has just CUT RATES by 0.25%. Thanks, President Trump! #BullMarket Fed Chair Jerome Powell: "Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 1/4 percentage point." THE GOLDEN AGE OF AMERICA BEGINS RIGHT… pic.twitter.com/2Y6HImPR4q — AJ Huber (@Huberton) September 17, 2025

연준 위원들은 또한 향후 경제 지표에 따라 올해 안에 두 차례의 추가적인 0.25포인트 금리 인하 가능성을 시사했다.

이러한 결정으로 암호화폐 시장에는 전반적으로 반등세가 나타났고, 비트코인 가격은 금리 인하가 상승 동력이 될 수 있다는 기대감에 11만7천 달러(약 1억 6,261만 원)를 돌파했다. 현재 가격은 사상 최고가 대비 불과 5.7% 낮은 수준이며, 전통적으로 강세를 보였던 4분기에 추가적인 금리 인하가 이어진다면 사상 최고가를 갱신할 가능성이 있는 것으로 전망된다.

일부 애널리스트들은 비트코인의 상승세가 그 이상으로 이어질 수 있을 것으로 보고 있다. 비트맥스(BitMEX) 창업자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 최근 카일 샤세(Kyle Chasse)와의 인터뷰에서 비트코인 가격이 연말까지 20만 달러(약 2억 7,900만 원)에 도달할 수 있다고 주장하며, 이번 강세장이 내년까지 이어질 수 있다고 전망했다.

🚨 THE BIG PRINTING HASN’T EVEN STARTED 👀@CryptoHayes believes this market could run well into 2026, with Trump expected to juice the economy by mid-2026. He says politicians fear change, investors are underpricing the upside across assets, and we’re NOT at the end yet.… pic.twitter.com/N96Y7aRh0f — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) September 12, 2025

헤이즈는 통화 가치가 약화될 때 발생하는 유동성이 결국 비트코인과 같은 실물 자산으로 흘러 들어갈 수밖에 없다고 설명했다. 비트코인의 가치 저장 수단으로서의 역할이 강화될 것이라고 덧붙였다.

다만, 금리 인하만으로 비트코인 가격이 20만 달러(약 2억 7,900만 원)의 목표 가격에 도달할 수 있을지 여부는 여전히 의문이다. 비트코인의 디파이(DeFi)와 기타 응용 분야 확대와 같은 추가적인 수요처가 있어야 하다는 시각도 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 이러한 활용성을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 비트코인의 상승세를 강화하는 동시에 새로운 사용 기회를 창출할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼 구조에 대해서

비트코인 하이퍼 프로젝트는 현재 개발 중인 비트코인 기반 레이어 2 블록체인 중 가장 빠른 속도를 내세우고 있으며, 대규모 프로그램 환경을 지원하도록 설계됐다.

해당 네트워크는 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 통합하여 구동되며, 이는 현재 가장 빠르고 효율적인 애플리케이션 실행 계층으로 평가받고 있다. 이를 통해 개발자들은 러스트(Rust) 언어로 고성능 디앱(dApp)을 구축할 수 있고, 해당 활동은 모두 비트코인 블록체인과 연결된다.

결제와 정산은 비트코인 블록체인을 기반으로 한 정식 브릿지를 통해 이루어진다. 사용자가 비트코인을 브릿지에 예치하면 레이어 2 블록체인 내에서 동일한 수량의 래핑된 비트코인이 발행된다.

래핑된 비트코인은 디앱 내 거래 수단으로 사용되며, 사용자가 네트워크에서 인출하고 싶을 때 소각되고 원래의 비트코인이 반환된다.

이러한 설계 구조로 솔라나(SOL) 블록체인 수준의 속도와 효율성을 갖춘 디앱 실행 환경과 비트코인 블록체인 수준의 탈중앙화 및 네트워크 보안성을 결합한 방식이다.

비트코인 가격 20만 달러 달성 시, 비트코인 하이퍼 토큰 가격 전망은?

비트코인 하이퍼 프로젝트의 유틸리티 토큰은 네트워크에서 가스 역할을 하며 모든 거래에 사용된다. 또한 스테이킹을 통한 네트워크 보안 강화와 거버넌스 참여 수단으로 활용된다.

비트코인 하이퍼 블록체인에 구축되는 모든 디앱, 스테이블코인, 대출 프로토콜, 게임은 비트코인 하이퍼 토큰을 필요로 하며, 이는 곧 비트코인 기반 프로그래머블 생태계의 핵심 매개체가 된다는 의미다.

현재 사전 판매 가격 기준으로, 비트코인 하이퍼 토큰의 완전 희석 시가총액은 210억 개의 토큰 공급량을 고려하여 약 2억 7,200만 달러(약 3,792억 원) 수준이다.

겉보기에는 큰 규모처럼 보일 수 있으나, 다른 레이어 2 토큰 시가총액과 비교하면 작은 수준이다. 이더리움(ETH) 기반 주요 레이어 2 프로젝트들의 시가총액은 수십억 달러에 달한다. 맨틀(MNT) 코인은 약 55억 달러(약 7조 6,725억 원), 아비트럼(ARB) 코인은 27억 달러(약 3조 7,665억 원), 옵티미즘(OP) 코인은 약 14억 달러(약 1조 9,530억 원) 수준이다.

여기에 비트코인의 잠재력을 고려하면, 유통 중인 비트코인의 단 1%만 비트코인 하이퍼 블록체인에 브릿지된다고 가정해도 약 19만5천 개의 비트코인이 유입된다. 만약 비트코인 가격이 20만 달러(약 2억 7,900만 원)라면 이는 약 390억 달러(약 54조 4,050억 원)에 해당한다.

현재 비트코인 하이퍼의 시가총액은 약 2억 7,200만 달러(약 3,792억 원) 수준으로, 토큰 시가총액 대비 140배 이상의 자산이 블록체인 내에서 순환하게 되는 것이다. 비트코인 하이퍼 토큰이 해당 금액 중 일부만 흡수해도, 이더리움 기반 레이어 2 수준의 가치 평가를 고려하면 비트코인 하이퍼 초기 투자자들은 상당한 수익률을 기록할 가능성이 있다.

비트코인 하이퍼 토큰 수익 극대화를 위한 방법

지금 비트코인 하이퍼 토큰의 사전 판매에 참여할 수 있다. 아직은 주요 거래소에 상장되지 않아 사전 판매 가격으로 구매할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰은 공식 웹사이트에서 솔라나, 이더리움, 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB), 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트 팀은 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 웹3 암호화폐 지갑 사용을 권장하고 있다. 베스트 월렛은 암호화폐 및 비트코인 지갑 중 하나로, 이미 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 카테고리에 비트코인 하이퍼 토큰이 등록되어 있어 추후 매수, 추적, 클레임이 용이하다.

비트코인 하이퍼 관련 최신 소식은 텔레그램 및 X(구 트위터)를 통해서 확인할 수 있다.

