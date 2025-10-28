스노터 토큰, 출시 직후 고래 매수세 집중… 급등 조짐 뚜렷

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

텔레그램 트레이딩 봇 스노터 토큰의 네이티브 토큰 SNORT가 공급량의 절반을 소각한 뒤 솔라나와 이더리움 네트워크에서 정식으로 출시됐다.

솔라나의 빠른 처리 속도와 낮은 수수료를 바탕으로 경쟁사들보다 앞서 있는 스노터봇은 0.85%의 최저 수수료와 무제한 스나이핑 기능을 SNORT 보유자에게만 제공하고 있다. 트레이더가 늘어날수록 토큰의 수요가 자연스럽게 커지는 셈이다.

초기 프리세일 가격인 0.0935달러에 참여한 투자자들은 이미 단기 차익을 거뒀지만, 시장이 조정을 마친 뒤에는 대규모 자금이 유입될 가능성이 크다. SNORT 토큰은 0.1083달러에 상장됐으며 현재는 솔라나와 이더리움 양쪽 체인에서 약 0.00059달러로 안정된 상태다. 초반에는 거래량이 많은 솔라나 체인에 프리미엄이 붙었으나, 차익거래가 이어지면서 두 체인의 가격 차는 거의 사라졌다.

약 43만 2천 달러 규모의 유동성이 락업 상태로 유지되고 있어 러그풀 위험은 낮은 것으로 평가된다.

투자자들은 거래 전 반드시 공식 유동성 풀을 통해 안전하게 참여해야 한다.

솔라나: https://birdeye.so/solana/token/5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwj

이더리움: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x66af30A2A6158fe6c57057800A8eFECC32D524ba

현재 스노터 토큰은 가격 조정을 거친 뒤 새로운 진입 기회로 투자자들의 관심을 끌고 있다. 텔레그램 봇 토큰인 바나나건(Banana Gun)의 BANANA가 큰 상승세를 기록했던 만큼, 스노터 토큰이 그 흐름을 이어갈 수 있다는 기대감도 커지고 있다.

텔레그램 봇 관련 코인의 전체 시가총액은 약 5억 달러에 이르며, 상위 토큰들은 평균 8천만 달러 규모의 가치를 지닌다. 이에 비해 스노터 토큰의 시가총액은 약 1,830만 달러 수준으로, 성장 여력이 충분하다는 평가다.

스노터 토큰은 제품 완성도와 트레이더 유입 가능성 모두에서 높은 잠재력을 보여준다. 최근 기관 자금이 꾸준히 암호화폐 시장으로 들어오고, 규제가 정비되면서 개인과 기관의 진입이 한결 쉬워졌다.

여기에 알고리즘 트레이딩의 확산이 맞물리며, 스노터 토큰처럼 자동화 거래에 특화된 프로젝트가 점점 더 주목받고 있다.

스노터 토큰, 투자자들이 ‘다음 유망주’로 보는 이유는?

텔레그램은 진입 장벽이 가장 낮은 플랫폼으로, 지금의 암호화폐 트레이딩 생태계 중심에 서 있다. 그중에서도 스노터 봇은 솔라나 기반의 빠른 속도와 높은 효율성을 앞세워 숙련된 트레이더들이 주목할 만한 경쟁력을 갖췄다. SNORT의 여정은 이제 막 시작됐다고 해도 과언이 아니다.

최근 몇 주간 알트코인이 비트코인보다 약세를 보였지만, 시장은 서서히 반등 조짐을 보이고 있다. 이런 흐름 속에서 스노터 토큰은 평균을 웃도는 수익을 기대할 수 있는 유력한 후보로 꼽힌다.

무엇보다 스노터 토큰의 본질은 ‘승자 코인’을 감지해내는 데 있다. 투자자는 스노터 봇을 통해 유망 코인을 탐색하면서 동시에 SNORT의 상승 잠재력까지 누릴 수 있는 일석이조의 기회를 얻는다.

CLAIM IS LIVE. $SNORT is active. Trading Bots are the future of crypto. Here is everything you need to know about the claim: Eth CA: 0x21F5B2BAcb67C94Aa0982cE7428f7d1B3c9cEB53 Sol CA: 5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwjhttps://t.co/c8iKGAXZEb pic.twitter.com/6GhoEXpM76 — Snorter (@SnorterToken) October 27, 2025

최근 50% 토큰 소각으로 공급량이 절반으로 줄어든 만큼, 거래소 상장과 함께 빠른 가격 움직임이 예상된다. 시기적으로도 적절하다. 미·중 무역 갈등이 완화되고 암호화폐 시장이 회복세로 돌아서고 있기 때문이다.

토큰 소각 가속화로 공급량 급감… 시장 기대감 급등

지난주 50%에 달하는 토큰 소각은 시장의 강세 심리를 단번에 자극했다. 발행량이 5억 개에서 2억 5천만 개로 줄면서 남은 토큰의 희소성이 높아졌고, 그만큼 가치도 높아졌다.

현재 2,500만 개 이상의 SNORT가 스테이킹되어 유통량이 더 줄어든 상태로, 장기 보유자들의 신뢰가 공급 측면에서 뚜렷한 상승 압력으로 작용하고 있다.

팀은 스노터의 트레이딩 봇이 거의 완전한 배포 단계에 도달했다고 밝혔다. 솔라나의 빠른 처리 속도, 멀티체인 확장성, 낮은 수수료까지 더해지며 이번 공급 축소는 단순한 물량 감소를 넘어 시장 내 영향력을 키우는 계기가 되고 있다.

이런 이유로 일부 분석가들은 SNORT가 시장 평균을 크게 뛰어넘는 상승세를 보일 가능성이 높다고 본다. 이는 막연한 기대가 아니라, 공급이 줄고 수요가 커지는 흐름이 실제로 반영되고 있는 결과에 가깝다.

스노터 토큰, 대규모 랠리 예고

스노터 토큰은 솔라나 블록체인 위에 구축되어 초고속 블록 생성 속도와 1초 미만의 거래 확정 시간, 그리고 센트 이하의 낮은 수수료를 구현했다.

이 덕분에 트레이딩 봇의 핵심 경쟁 분야인 ‘스나이핑(sniping)’ 전략에서 자연스럽게 우위를 점하고 있다. 스나이핑은 새로 출시된 토큰이 거래 가능해지는 즉시 자동 매수를 실행하는 방식으로, 시장이 본격적으로 반응하기 전 초기 급등 구간을 선점할 수 있는 전략이다.

스노터 토큰은 최근 대형 투자자들의 자금이 움직이기 시작하며 상승세를 앞둔 ‘점화 직전’ 단계에 있다. SNORT 토큰은 주요 탈중앙화 거래소(DEX)에서 거래가 가능하며, 팀은 보안성과 사용 편의성이 높은 베스트 월렛을 이용한 구매를 권장한다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 간편하게 다운로드할 수 있다.

스노터 토큰의 최신 소식과 업데이트는 X(트위터)와 인스타그램 공식 계정에서 확인할 수 있다. 보다 자세한 정보와 토큰 구매 방법은 스노터 공식 웹사이트에서 안내된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.