도지코인은 시작일 뿐?… 제 2의 도지코인을 노리는 ‘맥시 도지’ 뜬다

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

밈코인 시장이 일제히 반등했다. 전체 시가총액은 436억 달러로 2.7% 증가하며 강력한 매수세가 유입됐다.

이번 상승은 밈코인 대장주인 도지코인(DOGE)의 현물 ETF가 SEC(미국 증권거래위원회)의 승인을 받았다는 대형 호재 덕분이다. 하지만 이는 도지코인의 진화형이자 차기 유망 밈코인을 노리는 ‘맥시 도지(MAXI)‘의 등장을 위한 서막에 불과하다.

맥시 도지는 당장 ETF 상장을 노리는 것은 아니지만, 시장이 그토록 원하던 폭발적인 ‘밈 에너지’를 가득 채웠다. 도지코인의 상징인 도지 밈을 암호화폐 투자자들이 열광할 만한 스타일로 재해석했으며, 차기 유망 밈코인을 노리고 있다.

맥시 도지는 도지코인을 아이콘으로 만든 성공 공식인 ‘무모함’과 ‘순수한 밈코인 테마’를 그대로 계승하되, 이를 더욱 극대화했다.

현재 MAXI는 프리세일 단계에서 453만 달러(약 60억 원) 이상의 자금이 몰렸다. 하지만 초기 진입 기회는 빠르게 닫히고 있다. 현재 진행 중인 프리세일 라운드는 이틀 뒤 종료되며, 이후에는 현재 최저가인 0.0002801달러보다 가격이 인상될 예정이다.

기관의 인정은 받았지만, 진짜 ‘불장’은 아직이다

앞서 언급했듯 지난 24시간 동안 밈코인 시장은 일제히 상승세를 타며 활기를 되찾았다. 특히 밈코인 관련 종목들이 3.8% 오르며 상승장을 주도했고, 개구리 테마 코인들이 3.7% 상승하며 그 뒤를 바짝 추격했다.

솔라나 기반 밈코인과 강아지 테마 토큰도 각각 3%와 2%대의 수익률을 기록했다. 이러한 반등은 월요일 8만 6천 달러선까지 밀렸던 비트코인이 8만 8천 달러로 회복한 영향이 크지만, 지난주 출시된 21Shares 도지코인 ETF(TDOG)의 잔여 모멘텀 역시 시장 심리에 긍정적인 여진을 남긴 것으로 보인다.

하지만 ETF 거래가 좀 더 활발했다면 상승폭은 훨씬 더 폭발적이었을 것이다. 현재 TDOG의 일일 거래량은 평균 1,600건 수준에 머물고 있으며, 여타 도지코인 관련 ETF들의 월요일 합산 거래량 또한 69만 3천 달러에 그치는 등 아직은 다소 잠잠한 흐름을 보이고 있다.

결국 ETF의 등장이 밈코인 섹터에 대한 기관의 의미 있는 인정인 것은 맞지만, 정작 시장은 2024년 투자자들을 열광케 했던 밈코인 상승에 목말라 있는 상태다.

맥시 도지는 모든 암호화폐 투자자에게 친숙한 밈을 무기로 조기 출시를 앞두고 있다. 맥시 도지는 이 바닥 생리를 아는 ‘야수의 심장’을 가진 투자자들을 정조준했다. 어설픈 흉내 내기가 아닌, 진짜배기 ‘대장주’로 정면 승부하겠다는 전략이다. 비록 ETF 상장은 먼 훗날의 이야기일지라도, 이미 확인된 막대한 자금 조달 규모는 기관의 관심이 결코 불가능한 꿈이 아님을 방증하며, 상장 이후 상승 잠재력이 남아있음을 시사한다.

맥시 도지란?

도지코인의 ETF 뉴스에 대한 미온적인 시장 반응은 투자자들이 완전히 새로운 후보를 찾고 있음을 방증한다.

맥시 도지는 다른 프로젝트들이 흔히 시도하는 ‘가짜 유틸리티’나 ‘AI’ 키워드 붙이기를 거부한다. 대신 도지코인을 성공시킨 본질, 즉 재미가 곧 돈이 되는 밈 코인 특유의 도파민 문화를 극대화하는 정공법을 택했다.

When bro tells me he bought high and sold low pic.twitter.com/dWXR6fBp36 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) January 25, 2026

현재 모금액 추이를 볼 때 MAXI 프리세일 참여 기회가 얼마 남지 않았다. 참여를 원한다면 공식 프리세일 사이트를 방문하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

ETH, BNB, USDT, USDC 등의 암호화폐로 직접 구매가 가능하다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.

구매한 MAXI 토큰은 스테이킹을 통해 연 68%의 수익(APY)을 기대할 수 있다. 또한, 맥시 도지의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SOLIDProof)의 감사를 완료해 안전성을 확보했다.

더 자세한 정보와 커뮤니티 참여는 공식 X(트위터)와 텔레그램을 통해 확인할 수 있다.

맥시도지 프리세일 방문하기