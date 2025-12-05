밈코인 시장, 하룻밤 새 10% 급등… 페페노드, 밈코인 수동 채굴 방식 선보여

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

밈코인 시장이 하룻밤 사이 10% 가까이 오르며 긴 침체 분위기에서 벗어나는 모습을 보였다. 전체 시가총액도 480억 달러대까지 회복되면서 투자 심리가 조금씩 살아나는 모습이다. 이런 가운데 새롭게 등장한 페페노드(PEPENODE)가 ‘수동 채굴’이라는 독특한 개념을 내세워 투자자들의 관심을 끌고 있다.

페페노드는 밈코인 분야에서 처음으로 마인 투 언(mine-to-earn) 모델을 적용한 프로젝트다. 기존의 암호화폐 채굴 개념을 전략 게임 형태로 바꿔, 이용자가 자신의 가상 채굴 시설을 관리하면서 토큰을 얻는 구조다.

겉으로는 롤러코인(RollerCoin)을 떠올리게 하지만, 게임 플레이의 깊이, 실제 온체인 기반 토큰 구조, 그리고 2018년형 게임들이 겪었던 토크노믹스 문제를 보완했다는 점에서 차이가 난다.

페페노드 토큰만 채굴할 수 있는 것도 아니다. 장비를 업그레이드하면 페페(PEPE), 퍼트코인(FARTCOIN) 같은 주요 밈코인도 함께 얻을 수 있고, 생태계가 커지면 더 많은 자산이 추가될 가능성도 있다.

현재 프리세일에서는 토큰을 0.0011778달러에 매수할 수 있으며, 약 7시간 후 다음 단계로 넘어가면서 가격이 인상될 예정이다.

밈코인 시장, 저점 확인 후 반등 흐름 나타나

밈코인 시장은 수요일 비트코인(BTC)이 9만 3천 달러를 다시 넘어서면서 함께 상승세로 전환됐다. 섹터 전반이 올랐지만, 특히 개구리 테마 밈코인들이 14.3%나 뛰며 가장 강한 움직임을 보였다. 무라드 마흐무도프가 주요 후보로 꼽은 밈코인 그룹은 12.9%, Boys Club 계열과 고양이 테마 토큰들도 각각 12%대 상승률을 기록했다.

개구리 테마가 두드러진 이유는 이날 가장 큰 폭으로 오른 토큰들이 이 그룹에 몰려 있었기 때문이다. 터보(TURBO)는 무려 50.6% 급등했고, 페페(PEPE)도 16.9% 올랐다. Boys Club 계열에서는 브렛(BRETT)이 28.4% 상승하며 힘을 보탰다.

주 중반 이후 시장 분위기가 되살아나자, 일각에서는 지난해 4분기 말에 펼쳐졌던 대규모 밈코인 랠리가 다시 시작되는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다. 이런 기대감은 연말까지 이어질 수 있는 이른바 산타 랠리 전망에도 무게를 더하고 있다.

만약 밈코인 섹터가 다시 주목받는다면, 플레이어가 직접 채굴에 참여할 수 있는 새로운 방식의 밈코인 모델도 관심을 끌 수 있다. 현재 개발 중인 페페노드가 가장 대표적인 프로젝트다.

페페노드는 계속 몰입하게 만드는 게임 구조로 설계됐다. 플레이어는 단순히 게임을 즐기는 데서 그치지 않고, 진행 과정에서 PEPE를 비롯한 인기 밈코인들을 직접 채굴해 보상으로 받을 수 있다.

페페노드, 전략이 보상으로 이어지는 가상 채굴 게임

페페노드는 암호화폐 채굴을 가상 시뮬레이션 방식으로 재해석한 게임으로, 플레이어가 실제 암호화폐를 벌 수 있도록 설계된 프로젝트다. 값비싼 장비나 전기 요금 부담 없이, 완전히 디지털화된 환경에서 자신의 채굴 시설을 운영하는 경험을 제공한다.

게임은 텅 빈 서버룸에서 시작된다. 플레이어는 노드를 배치하고 장비를 구성하며 시설을 업그레이드하는 과정까지 모든 요소를 직접 선택할 수 있다. 채굴 장비 구축과 개선에는 PEPENODE 토큰이 사용되며, 어떤 선택을 하느냐에 따라 채굴 가능한 암호화폐 양이 크게 달라진다.

게임의 중심에는 전략 요소가 자리 잡고 있다. 노드마다 성능과 특성이 다르기 때문에 어떤 조합을 선택하는지가 수익을 좌우한다. 최적의 구성은 채굴량을 크게 늘려주지만, 잘못된 설정은 효율을 떨어뜨린다. 여기에 약간의 무작위성이 더해져 게임이 단조로워지지 않고 계속 변화를 만들어낸다.

플레이어의 목표는 제한된 PEPENODE 토큰을 활용해 최대 효율을 낼 수 있는 채굴 환경을 완성하는 것이다. 개발이 더 진행되면 냉각 시스템, 전력 관리 같은 운영 요소까지 추가돼 실제 채굴 과정을 보다 현실적으로 반영한 구조로 발전할 예정이다.

또한 단순 반복 작업이 많은 기존 방식과 달리, 페페노드는 경쟁 요소를 강화하고 있다. 플레이어는 장비 구성을 최적화해 리더보드 순위를 올릴 수 있으며, 그 보상으로 PEPE와 FARTCOIN 같은 인기 밈코인뿐 아니라 앞으로 추가될 다양한 자산까지 획득할 수 있다.

초기 참여 시 누릴 수 있는 혜택은?

게임 출시 전까지는 프리세일 가격으로 PEPENODE를 계속 확보할 수 있다. 특히 이 프로젝트는 디플레이션 구조의 토크노믹스를 채택하고 있어 현재 가격이 오래 유지되기는 어려울 것으로 보인다.

플레이어가 가상 채굴 장비를 업그레이드할 때마다 사용된 PEPENODE의 70%가 영구적으로 소각되며, 시간이 지날수록 유통량이 줄어들어 남은 토큰의 가치가 점차 높아지는 방식이다.

향후 주요 거래소에 상장되면 프로젝트가 시장에서 노출되는 범위가 넓어지고 유동성이 늘어나 가격 상승 압력도 커질 가능성도 있다.

프리세일에 참여하려면 페페노드 공식 웹사이트에서 ETH, BNB, USDT(ERC-20 또는 BEP-20), 신용카드 중 원하는 방식으로 토큰을 구매하면 된다.

프로젝트 팀은 베스트 월렛 사용을 권장하고 있다. 베스트 월렛은 업계에서 높은 평가를 받는 암호화폐 지갑으로, 페페노드 역시 이미 ‘업커밍 토큰’ 섹션에 등록되어 있어 앱 내에서 토큰 구매, 추적, 클레임을 모두 간편하게 처리할 수 있다.

보안 측면에서도 코인설트(Coinsult)의 스마트 컨트랙트 감사를 완료해 초기 참여자들이 코드의 안전성을 확인할 수 있도록 했다.

프로젝트 최신 업데이트 소식은 X 공식 계정과 텔레그램 채널을 통해 확인할 수 있으며, 보다 자세한 정보는 페페노드 공식 사이트에서 알아볼 수 있다.

