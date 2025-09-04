채굴형 유틸리티 코인 ‘페페노드’ 주목… 밈코어 급등세 이어받을 수 있을까

This content is provided by a sponsor

밈코인 시장이 새로운 국면에 접어들고 있다. Meme 2.0을 위한 레이어 1 블록체인 밈코어(Memecore)가 가파른 상승세를 보이자 마인 투 언(Mine-to-Earn) 방식의 유틸리티 밈코인인 페페노드(PEPENODE)에 대한 기대감도 커지고 있다.

밈코어는 현재 1.11달러로 하루 만에 33% 상승했고, 지난 7일 동안 162.2% 오르며 강세 흐름을 이어갔다.

이와 맞물려 페페노드는 밈 기반 가상 채굴 프로젝트로 57만 달러 이상을 모금하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 사용자는 노드를 구축하고 업그레이드하면서 보상을 얻고, 동시에 토큰이 소각되는 디플레이션 구조가 적용된다.

전문가들은 공급이 점차 줄어드는 구조가 페페노드의 장기적인 가치 상승을 뒷받침할 수 있다고 보고 있다. 밈코인이 단순 투기를 넘어 실제 활용성과 경제적 메커니즘을 결합하는 사례로, 밈코어와 페페노드의 동반 성장은 ‘유틸리티 밈코인’ 패러다임의 전환점을 보여줄 가능성이 있다.

밈코어 시총 11억 달러 돌파 소식에 페페노드 주목

밈코어는 ‘프루프 오브 밈(Proof-of-Meme)’ 합의 메커니즘을 도입해 보안을 유지하는 이더리움 호환 레이어 1 블록체인이다. 프로젝트 팀은 밈코인의 가치를 세 가지 축, 즉 화폐적 기능, 거버넌스 참여, 그리고 창의적 표현에서 찾고 있다.

페페노드는 이러한 관점을 실제로 구현한 사례다. 가상 채굴 생태계의 기본 통화로 사용될 뿐 아니라, 보유자들이 의사결정 과정에 참여할 수 있는 거버넌스 토큰 역할도 수행한다. 여기에 더해 토크노믹스는 밈 문화를 창의적 보상 구조로 연결할 수 있도록 설계되었다.

스테이킹 시스템 역시 같은 철학을 반영한다. 밈코어가 레이어 1 블록체인으로서 독자적인 길을 걷고 있지만, 그 기본 정신은 페페노드 생태계 속에서도 뚜렷하게 드러난다.

밈코어는 밸리데이터 위임 방식을 활용한 크로스체인 스테이킹을 지원한다. 이를 통해 사용자는 네트워크 보안에 기여하는 대가로 M 토큰과 ERC-20 토큰을 동시에 보상받을 수 있다.

오픈 플랫폼으로서 밈코어의 목표는 밈 커뮤니티가 웹3 개발의 잠재력을 보다 쉽게 탐구할 수 있는 공간을 만드는 것이다. 이러한 비전은 암호화폐 최초의 마인 투 언(Mine-to-Earn) 밈코인을 지향하는 페페노드와 자연스럽게 맞닿아 있다.

두 프로젝트 모두 유틸리티의 중심에 스테이킹을 두고 있다는 점도 공통적이다. 특히 페페노드는 현재 프리세일 단계임에도 불구하고 토큰 구매 직후 스테이킹을 시작할 수 있다. 이는 대다수 프리세일 프로젝트가 실제 기능을 제공하지 않는 것과 차별화되는 중요한 특징이다.

페페노드, 초기 투자자들을 위한 보상 시스템 도입

페페노드의 스테이킹 시스템은 초기에 참여할수록 더 큰 혜택을 얻을 수 있도록 설계돼 있다. 일찍 토큰을 확보한 사용자는 마인 투 언 방식의 계층형 노드 보상에서 더 높은 혜택을 받게 되어, 이후에 진입한 투자자들보다 유리한 위치를 차지할 수 있다.

이런 구조는 단순히 빠른 참여를 유도하는 데 그치지 않고, 뒤늦게 진입한 대규모 자금이 네트워크 균형을 흔드는 것을 방지하는 효과도 있다.

현재 스테이킹 보상률은 2,832%에 이르며, ETH 블록당 3,001개의 PEPENODE 토큰이 생성돼 2년간 나눠 지급된다. 토큰 가격은 0.0010407달러지만 다음 가격 인상까지 48시간도 남지 않은 상황이다.

최근에는 페페노드가 곧 베스트월렛(Best Wallet)의 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에 포함될 것이라는 소문이 돌고 있다.

이 기능은 거래소 상장 전부터 주목받는 코인을 소개하는 자리인 만큼, 실제로 추가가 된다면 프리세일 참여 열기는 한층 더 커질 가능성이 있다. 초기 단계에서 유리한 조건으로 진입할 수 있는 기회가 빠르게 줄어들고 있는 셈이다.

페페노드가 주목받는 이유: 8가지 핵심 포인트

페페노드는 단순한 밈코인이 아니라 새로운 흐름을 보여주는 프로젝트로 평가된다. 이 프로젝트를 주목해야 할 이유는 다음과 같다:

게임화된 채굴 경험: 노드와 채굴 시설을 확보하고, 해시레이트·에너지·보상 등을 시각적으로 확인할 수 있는 대시보드에서 채굴을 시뮬레이션할 수 있다. 계층형 보상 구조: 초기 참여자가 더 많은 채굴 보상을 받을 수 있도록 설계돼 일찍 진입한 이들에게 유리하다. 프리세일 단계 유틸리티: 토큰 생성 이벤트(TGE) 이전에도 오프체인 채굴 게임을 통해 보상을 얻고 충성도를 쌓을 수 있다. 디플레이션 토크노믹스: 노드 업그레이드에 쓰이는 PEPENODE의 70%가 소각돼 공급량이 줄어든다. 추천 보너스: 채굴 보상의 2%가 추천인에게 돌아가면서 자연스러운 확산 효과를 만든다. 봇 방지 장치: 채굴 시설은 수동 구매 방식으로 운영돼 자동화된 대량 매수를 막는다. 온체인 전환: TGE 이후에는 채굴 게임이 온체인으로 전환되고, 초기 참여자에게는 보너스가 지급된다. 스마트 컨트랙트 기반 투명성: 해시파워, 소각, 보상, 거버넌스가 블록체인 상에서 투명하게 기록된다.

가격이 오르기 전, 페페노드를 구매하는 방법

일반 투자자들보다 먼저 PEPENODE를 확보하려면 공식 프리세일 페이지에서 참여할 수 있다. 결제 수단은 ETH, BNB, USDT(ERC-20 및 BEP-20)뿐 아니라 신용카드도 지원된다.

스마트 컨트랙트는 코인설트의 감사를 통과했으며, 보안상 치명적인 취약점은 발견되지 않았다.

프로젝트에 대한 더 자세한 내용이나 최신 업데이트 소식은 X 공식 계정과 텔레그램 커뮤니티를 팔로우하고 확인할 수 있다.

페페노드 방문하기