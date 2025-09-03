밈코인 채굴의 미래, 페페노드…차세대 스마트 채굴 방식 채택

This content is provided by a sponsor

밈코인을 채굴할 수 있는 전용 코인이 현실화됐다. 암호화폐 최초의 채굴형 밈코인인 페페노드(PEPENODE)가 출시되며, 단기간에 사전 판매를 통해 55만 6,000달러(약 7억 7,100만 원)를 모금했다.

페페노드 사전 판매에 참여하면 즉시 밈코인 채굴자로 활동할 수 있다. 채굴 장비를 구축하고 보상을 받으며, 공급량을 소각하는 방식으로 운영되는 게임화된 채굴 시스템을 통해 페페노드의 상장 전부터 채굴 활동을 할 수 있다.

페페노드 프로젝트는 밈 문화와 채굴 메커니즘을 결합한 프로젝트다. 채굴 과정을 게임처럼 구현하여 커뮤니티의 지속적인 참여를 유도하며, 공급량 소각을 기반으로 한 디플레이션 구조를 도입해 토큰 가격을 부양한다.

페페노드의 판매 가격은 0.0010407달러(약 1.45원)다. 다만 2일 후에 가격 인상이 예정되어 있어 조기에 사전 판매에 참여하는 것이 유리하다.

최초의 채굴형 밈코인이 주목받을 수밖에 없는 이유

페페노드는 구조가 단순하기 때문에 투자자들이 이해하기 쉽다. 페페노드 채굴에는 하드웨어, 전력, 전문 기술이나 지식이 필요하지 않다. 가상 채굴 시스템으로 설계되어, 내재된 강화 참여 루프를 통해 사용자 활동을 유도한다.

페페노드 토큰 보유자들은 서버룸에서 채굴 노드를 구매할 수 있다. 서로 다른 유형의 노드를 결합하여 해시파워를 최적화하고 보상을 받을 수 있다.

업그레이드에 할당된 토큰의 약 70%는 영구적으로 소각된다. 이러한 디플레이션 메커니즘은 페페노드 토큰의 가격을 부양한다.

사전 판매 단계에서는 페페노드 토큰 채굴이 오프체인으로 진행된다. 사용자들은 오프체인 버전에서 스테이킹을 시작하고, 토큰 생성 이벤트(TGE: Token Generation Event) 이전에도 채굴 보상을 받을 수 있다.

향후 사용자들은 리더보드 경쟁을 통해 더 많은 보상을 받을 수 있다. 모든 보상은 실시간으로 업데이트되는 대시보드에서 확인할 수 있으며, 상위 사용자들에게는 페페(PEPE) 코인, 파트코인(FARTCOIN) 등 다양한 밈코인이 추가적인 인센티브로 지급된다.

즉, 페페노드는 스테이킹을 인터렉티브형 채굴형 밈코인 경험으로 제공한다.

페페노드, 오프체인에서 온체인으로 전환 가능하며 사전 판매 매력도 부각

페페노드 토큰이 정식으로 출시되면 오프체인 시스템은 온체인으로 전환된다. 블록체인 기술을 활용해 모든 보상, 토큰 소각, 지급 내역이 투명하고 효율적으로 공개되며 원활하게 이뤄진다.

보상 시스템은 초기 참여를 장려하기 위해 초기 투자자들에게 유리하게 설계되었다. 계층형 노드 보상은 초기 투자자들에게 더 높은 채굴 속도를 기반으로 지급된다.

해당 접근방식은 초기에 투자하는 소액 투자자들에게 유리한 조건을 제공하며, 이후 단계에서 잠재적으로 시장을 지배할 수 있는 고래 투자자들의 영향력을 완화하는데 도움이 된다.

또한, 페페노드의 홍보를 장려하기 위해 2%의 추천인 보상 시스템도 운영된다.

이더리움 사상 최고가 기록하며 페페노드는 이더리움 블록체인 기반 강점 입증

페페노드 토큰은 ERC-20 표준을 준수하며 이더리움 블록체인에서 운영되기 때문에, 업계 선도 암호화폐 지갑, 암호화폐 거래소, 디파이(DeFi) 플랫폼과 연동된다.

스마트 컨트랙트는 모든 비즈니스 및 채굴 로직을 처리한다. 스테이킹, 채굴, 추천인 보상, 토큰 소각, 보상 지급은 이더리움의 지분증명(PoS: Proof-of-Stake) 합의 메커니즘을 통해 안전하게 운영된다.

이더리움은 세계적인 스마트 컨트랙트 플랫폼으로, 최근 토큰 가격은 사상 최고가인 4,954달러(약 688만 원)를 기록했다. 기관 투자자들은 스테이블코인, 토큰화 등 혁신적인 기술의 기반으로서 이더리움의 가치를 인정하고 있다. 이더리움은 또한 페페노드의 핵심적인 기술로 채택되기도 했다.

페페노드 생태계는 2,100억 개의 페페노드 토큰으로 운영된다. 네트워크 내 모든 활동은 페페노드 토큰을 기반으로 이루어지며, 채굴 노드를 구매하거나, 서버룸을 구축하거나, 시설을 업그레이드하는 등 모든 거래에 사용된다.

페페노드: 출시 첫날부터 유틸리티를 갖춘 밈코인

페페노드 프로젝트는 초기 단계부터 유틸리티를 내장하고 있다. 투자자들은 백서나 로드맵에 대한 막연한 신뢰에 의존하지 않고, 실제로 작동하는 스테이킹 제품을 통해 프로젝트를 직접적으로 경험하고 평가를 내릴 수 있다. 로드맵의 첫 단계가 이미 운영되고 있기 때문에, 사용자 활동은 전체 채굴형 게임의 온체인 확장으로 직접 연결될 수 있다.

사전 판매는 여정의 시작일 뿐이며, 보상과 스테이킹 대시보드도 이미 활성화되어 있다. 이후에는 토큰 생성 이벤트, 탈중앙화 거래소(DEX) 상장, 채굴 노드 활용 기능이 이어질 예정이다.

로드맵 세 번째 단계에서는 온체인 전환이 이루어지며, 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token) 기반 업그레이드와 다양한 리더보드가 도입될 예정이다. 초기 버전의 마지막 단계에서는 페페코인과 같은 주요 밈코인으로 보상을 지급할 예정이며, 인플루언서들이 주도하는 에어드롭 캠페인도 진행될 예정이다. 게임화된 채굴 시스템은 모바일로도 확장되어 채택 가능성을 극대화한다.

유튜브 암호화폐 전문가 제이콥 크립토 베리(Jacob Crypto Bury)는 5만 8,000명의 구독자를 대상으로 페페노드 토큰이 높은 수익률을 달성할 수 있는 유망한 프로젝트로 추천했다.

페페노드는 유일한 채굴형 밈코인으로, 페페 개구리 브랜드와 강력한 연계성을 지니고 있으며 시가총액이 아직 낮은 수준이다.

페페노드, 거래소 상장 전에 초기 투자 기회

투자자들은 사전 판매를 통해 거래소 상장 이전에 페페노드 토큰을 구매할 수 있다. 페페노드는 2025년 4분기에 거래소 상장을 목표로 하고 있다.

초기 투자자들은 더 높은 보상률을 제공하는 상위 계층 슬롯을 확보할 수 있으며, 토큰 가격 상승과 스테이킹 및 채굴 보상으로 패시브 인컴을 극대화할 수 있다.

페페노드 사전 판매에 참여하려면 공식 웹사이트에 접속하여 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT: ERC-20 및 BEP-20), 그리고 신용카드로 결제할 수 있다.

또한, 최고 수준의 성능을 갖춘 암호화폐 지갑 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 통해 직접 구매할 수 있다. 베스트 월렛 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

페페노드의 스테이킹 보상률은 2,928%다. 다만, 예상 보상률은 변동할 수 있으며, 스테이킹 프로토콜에 참여하는 토큰 개수가 증가하면 점차 낮아지는 구조다.

암호화폐 보안 전문업체 코인설트(Coinsult)는 페페노드 프로젝트의 스마트 컨트랙트에 대한 감사를 진행했으며, 유의미한 문제가 없다는 것이 확인되었다.

페페노드 관련 최신 소식은 X(구 트위터) 및 텔레그램 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

