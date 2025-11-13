MEXC, 신규 가입자 대상 15 USDT 즉시 지급· 최대 5,000 USDT 추첨 프로모션 동시 진행

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

글로벌 가상 자산 거래소 MEXC가 영국 및 유럽 지역 이용자를 대상으로 두 가지 대형 프로모션을 동시에 진행한다. 신규 가입자는 간단한 입금 및 거래 미션을 완료하면 즉시 15 USDT를 보상으로 받을 수 있으며, 전체 이용자에게는 최소 1 USDT부터 최대 5,000 USDT까지 지급되는 100% 당첨형 추첨 이벤트가 제공된다.

이번 더블 리워드 캠페인은 MEXC가 신규 사용자 온보딩을 강화하고, 보다 쉽게 거래를 시작할 수 있는 환경을 마련하기 위해 시작됐다. 신규 이용자와 기존 이용자 모두 참여할 수 있는 구조로 설계되어 보상 접근성을 크게 확대한 것이 특징이다.

MEXC 거래소: 간단 요약

MEXC는 전 세계 170개 이상의 국가에서 1,000만 명이 넘는 사용자가 이용하는 글로벌 가상자산 거래소다. 스팟, 선물, P2P, 스테이킹 등 다양한 금융 상품을 지원하고 있으며, 빠른 주문 체결과 탄탄한 유동성을 기반으로 초보 투자자부터 전문 트레이더까지 폭넓은 이용층을 확보하고 있다.

MEXC는 특히 선물 거래 부문에서 경쟁력을 갖추고 있다. 약 700종 이상의 코인 페어를 지원하며, 주요 거래쌍에서 깊은 유동성을 보유한다. 수수료 구조도 강점으로 꼽히는데, 지정가 수수료는 0%, 시장가 수수료는 0.04%로 업계에서도 낮은 편에 속한다. 거래소 토큰인 MX를 보유하면 추가 수수료 인하 혜택을 받을 수 있어 장기 이용자에게 유리하다.

빠른 서버 응답 속도와 높은 안정성 역시 MEXC의 특징이다. 시장 변동성이 급격하게 높아질 때도 주문 지연이나 오류 발생을 최소화해 고빈도 거래자들이 선호하는 환경을 제공한다. 더불어 KYC와 보안 등 글로벌 기준을 준수하며, 유럽, 아시아, 중동 등 주요 지역에 맞춘 온, 오프램프 서비스를 지원해 접근성도 지속적으로 확대하고 있다.

이러한 요소를 바탕으로 MEXC는 낮은 수수료, 다양한 지원 자산, 높은 유동성, 빠른 거래 속도를 두루 갖춘 플랫폼으로 평가되며, 신규 이용자도 부담 없이 시작할 수 있는 대표 거래소로 자리 잡고 있다.

신규 거래소 가입자 대상 15 USDT 지급 프로모션

MEXC가 마련한 첫 번째 이벤트 ‘Fiat New User Gift’는 플랫폼에 처음 가입한 사용자가 보다 쉽게 거래를 시작할 수 있도록 설계된 웰컴 보너스 프로그램이다. 신규 가입자는 간단한 두 가지 미션만 완료하면 즉시 15 USDT를 에어드롭 보상으로 받을 수 있다.

참여 절차도 어렵지 않다.

먼저 법정화폐 또는 P2P 방식으로 100 USDT 이상을 최초 입금한다.

50 USDT 이상 규모의 선물 거래를 한 차례 실행한다.

미션을 완료하면 별도의 신청 과정 없이 15 USDT가 자동으로 계정에 지급되며, 보상은 실사용 가능한 실제 USDT로 제공된다.

이번 프로그램은 단순 입금과 기본 거래만으로 참여할 수 있어 초보자도 쉽게 시도할 수 있으며, 보상이 바우처나 제한형 크레딧이 아닌 실제 출금 가능한 USDT로 제공된다는 점에서 활용도가 높다. 이를 통해 스팟, 선물, 레버리지, 스테이킹 등 MEXC가 제공하는 다양한 거래 상품을 부담 없이 경험해볼 수 있다.

프로모션 주요 내용 정리

보상 범위 : 15 USDT

: 15 USDT 참여 조건 : 법정화폐 또는 P2P 입금 미션, 선물 거래 미션 완료

: 법정화폐 또는 P2P 입금 미션, 선물 거래 미션 완료 대상 : 영국 및 유럽에 거주 중인 신규 가입자

: 영국 및 유럽에 거주 중인 신규 가입자 보상 지급 : 이벤트 종료 후 영업일 기준 3일 이내

: 이벤트 종료 후 영업일 기준 3일 이내 이벤트 기간: 11월 1일 09:00 ~ 11월 30일 22:59 (UTC+8)

MEXC 신규 가입자 보너스 받으러 가기

모든 MEXC 가입자 대상 최대 5,000 USDT 지급 프로모션 – 100% 당첨

MEXC가 진행하는 두 번째 프로모션인 ‘Fiat & P2P Lucky Draw’는 신규 이용자뿐 아니라 기존 사용자까지 모두 참여할 수 있는 보상형 이벤트다. 지정된 입금 미션을 완료하기만 하면 자동으로 추첨 응모권이 지급되며, 모든 추첨이 100% 당첨 구조로 운영되는 것이 특징이다. 즉, 참가만 하면 누구나 최소 1 USDT 이상의 보상을 받게 된다.

이 이벤트는 법정화폐 입금 또는 P2P 방식으로 자산을 충전하는 이용자를 대상으로 한다. 입금 한 번만으로도 자동 응모되기 때문에 진입 장벽이 낮으며, 최소 보상은 실사용 가능한 1 USDT, 최고 보상은 무려 5,000 USDT에 달한다. 이는 바우처, 쿠폰 형태로 지급되는 타 거래소의 보상과 비교해 실질적 혜택이 훨씬 크다고 할 수 있다.

또한 신규 가입자는 첫 번째 이벤트와 함께 참여하면 총 보상 기회를 크게 확대할 수 있다.

보상은 이벤트 종료 후 영업일 기준 최대 3일 이내 순차적으로 지급되며, 모든 지급액은 실제 출금 가능한 USDT로 계정에 반영된다. 단, 참여를 위해선 KYC 인증을 완료해야 하며, MEXC 서비스 약관을 위반한 계정은 보상 지급 대상에서 제외될 수 있다.

프로모션 주요 내용 정리

보상 범위 : 최소 1 USDT ~ 최대 5,000 USDT

: 최소 1 USDT ~ 최대 5,000 USDT 참여 조건 : 법정화폐 또는 P2P 입금 미션 완료

: 법정화폐 또는 P2P 입금 미션 완료 대상 : 신규 및 기존 MEXC 전체 이용자 (KYC 인증 필수)

: 신규 및 기존 MEXC 전체 이용자 (KYC 인증 필수) 보상 지급 : 이벤트 종료 후 영업일 기준 3일 이내

: 이벤트 종료 후 영업일 기준 3일 이내 이벤트 기간: 11월 3일 14:00 ~ 12월 1일 07:59 (UTC+8)

프로모션이 제공하는 실질적 참여 기회

MEXC가 진행하는 이번 더블 리워드 프로모션은 이용자의 일상적인 거래 흐름 속에서 자연스럽게 보상을 받을 수 있도록 설계된 점이 가장 큰 특징이다. 신규 사용자는 첫 입금과 간단한 거래만으로 즉시 15 USDT를 지급 받아 부담 없이 플랫폼을 시작할 수 있고, 기존 이용자는 평소처럼 자산을 충전하는 것만으로도 최대 5,000 USDT까지 받을 수 있는 추첨에 자동으로 참여하게 된다.

MEXC는 스팟, 선물, P2P 등 다양한 상품을 지원하는 글로벌 거래소로, 빠른 거래 매칭 속도와 깊은 유동성을 기반으로 안정적인 투자 환경을 제공하고 있다. 특히 700종 이상 선물 페어를 지원하며 지정가 0%, 시장가 0.04%라는 경쟁력 있는 수수료 체계를 운영해 활발한 선물 거래자에게 매력적인 플랫폼이다. 여기에 MX 토큰을 보유하면 추가 수수료 인하 혜택도 받을 수 있다.

MEXC 가입하고 이벤트 참여하기 next