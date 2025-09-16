월스트리트 페페(WEPE) 대규모 토큰 소각으로 밈코인 투자자 관심 집중

This content is provided by a sponsor

월스트리트 페페(WEPE)의 소각 규모가 빠르게 늘고 있다. 지금까지 누적 소각량은 36억 개를 넘어섰고, 솔라나 네트워크로 이동하는 속도도 점점 빨라지고 있다.

최근 일주일 동안 6억 개 이상이 추가로 소각되면서 자금 이동이 선명해졌다. 투자자들이 이더리움에서 물량을 줄이고 솔라나에서 새로운 배정을 확보하려는 움직임이 뚜렷해진 것이다.

NFT 시장에서도 활발한 움직임이 이어진다. 오픈씨(OpenSea)에서 기록된 2차 거래액은 3만 3천 달러를 돌파했으며, 토큰과 NFT 전반에서 나타나는 열기는 커뮤니티 성장세를 뒷받침하고 있다.

이런 흐름 속에서 투자자들은 다가오는 토큰 생성 이벤트(TGE)를 앞두고, 공식 웹사이트에서 SOL WEPE를 개당 0.001달러에 미리 매수할 수 있는 기회를 잡고 있다.

듀얼 체인 안정성 지킨 토큰 소각, 솔라나 네트워크 확장 도와

이더리움에서 WEPE의 총 공급량은 현재 1.8% 줄었다. 이는 솔라나 버전 토큰의 꾸준한 매수가 이어지면서 자동으로 촉발된 결과다. 솔라나에서 매수가 발생하면 이더리움에서는 즉시 소각 메커니즘이 작동해, 총 2천억 개로 정해진 공급량이 양 체인에서 안정적으로 유지된다.

이 시스템은 솔라나 거래가 늘어날 때 이더리움 보유자의 지분이 희석되는 일을 막아준다. 동시에 듀얼체인 단계에서도 한정된 공급량을 지켜내어 프로젝트의 토큰 경제를 안전하게 유지하는 역할을 한다.

현재 매수세는 단순한 마이그레이션 지원을 넘어선다. 솔라나는 낮은 수수료와 빠른 처리 속도로 밈코인 거래에 유리한 환경을 제공하며, WEPE는 이러한 특성을 활용해 영향력을 확대하고 있다. 이런 장점은 최대 1,000% 수익을 기록한 알파 챗(Alpha Chat) 같은 프라이빗 트레이딩 그룹을 통해 보유자 혜택으로도 이어지고 있다.

소각 메커니즘은 TGE 이후에도 계속 가동된다. WEPE가 솔라나로의 완전한 전환을 마칠 때까지 이 과정은 마이그레이션의 핵심 동력이 될 전망이다.

커뮤니티 주도 NFT 프로젝트, 판매액 3만 3천 달러 기록

NFT 시장에서도 월스트리트 페페의 존재감은 점점 커지고 있다. 총 5,000개 한정으로 발행된 이 컬렉션은 지금까지 2차 판매에서 7.4 ETH를 기록했으며, 이더리움 시세(약 4,525달러)를 기준으로 약 3만 3천 달러 규모에 해당한다.

최근 거래 활동도 활발하다. 최소 가격(Floor Price)은 24시간 동안 소폭 상승했고, 월요일 하루 거래량은 0.07 ETH에 달했다. 불과 2주 전에는 WEPE #4551이 1 ETH에 판매되면서 희소성과 수요를 동시에 보여주기도 했다.

이 컬렉션은 단순한 NFT를 넘어 커뮤니티의 정체성을 담고 있다. 멤버들이 직접 제작한 만큼 브랜드 가치를 강화하며, 보유자에게는 멤버십 카드처럼 알파 챗(Alpha Chat) 접근권과 전용 혜택이 제공된다.

NFT 열기는 토큰 가격에도 반영됐다. 지난 9월 13일, 2차 판매액이 3만 달러를 돌파했다는 소식이 전해지자 WEPE는 $0.000069까지 상승했다. 이후 월요일 고점인 $0.000072에서 조정을 거쳐 현재는 약 $0.0000548 수준에 거래되고 있다.

솔라나 생태계 확장 본격화… WEPE도 합류

월스트리트 페페는 올해 막 출시되었지만 이미 굵직한 성과를 내고 있다. 초기 펀딩에서 7천만 달러 이상을 모았고, 알파 콜로 투자자들의 관심을 끌었으며, 커뮤니티가 직접 제작한 NFT 컬렉션까지 선보였다. 최근에는 솔라나로의 마이그레이션을 가속화하며 프로젝트 방향성을 더욱 뚜렷하게 하고 있다.

‘사람들을 위한 밈코인’이라는 브랜드 슬로건에 걸맞게, WEPE는 거대 투자자에 맞서는 개미 투자자들의 결집을 이끌고 있다. 단순히 유행을 좇는 토큰이 아니라, 참여와 연대를 통해 차별화된 성격을 드러내고 있다는 평가다.

현재 TGE 전에 솔라나 할당분을 확보하려는 투자자는 공식 웹사이트를 통해 참여할 수 있다. 얼리 액세스 단계의 토큰 가격은 여전히 0.001달러다. 원활한 구매와 클레임을 위해 커뮤니티는 베스트 월렛 사용을 권장한다. 베스트 월렛은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.

프로젝트와 관련된 최신 업데이트 소식은 X, 텔레그램, 디스코드에 가입하여 알아볼 수 있다.

지금 월스트리트페페 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.