이번주 국내 인기 코인 TOP 3, 카르테시·휴미디파이·온톨로지 – 이들의 공통점은?

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이번 주에도 가상자산 시장은 혼란스러운 모습을 보였다. 시장은 미국·이란 갈등이 진정 국면에 들어갈 수 있다는 기대감으로 한 주를 시작했지만, 막상 전쟁이 장기화될 수 있다는 분석이 나오면서 시장 분위기는 빠르게 식었다.

비트코인은 7만 달러선을 회복했으나 이후 다시 밀리며 66000달러대로 후퇴했고, 이더리움 역시 2000달러 지지선을 간신히 방어하는 모습이다. 전반적인 시장 심리가 위축된 상황이지만, 이런 조정장 속에서도 특정 종목에는 강한 매수세가 몰리며 뚜렷한 기회가 포착됐다.

국내 거래소 업비트에서도 주간 상승률 랭킹이 빠르게 변화하는 모습을 보였다. 현재는 카르테시, 휴미디파이, 온톨로지가 상위권을 차지하여 시장의 관심이 빠르게 집중되고 있다.

카르테시란 – 전문적인 디앱 개발을 돕는 이더리움 레이어2 플랫폼

카르테시(CTSI)는 탈중앙화 애플리케이션 개발을 지원하는 이더리움 레이어2 블록체인 플랫폼이다. 가장 큰 특징은 리눅스 환경에서 스마트 계약을 실행할 수 있도록 설계됐다는 점으로, 이는 기존 블록체인 개발에 대한 진입장벽을 낮추는 요소로 평가된다. 또한 개발자 입장에서는 기존에 사용하던 친숙한 개발 도구와 언어를 활용할 수 있어, 고성능 디앱 구축에 유리한 환경을 제공한다.

카르테시는 2018년 설립된 노장 프로젝트로, 전문 소프트웨어 엔지니어뿐 아니라 사업 전문가, 학계 인력 등으로 구성된 팀이 프로젝트를 추진하고 있다.

생태계 네이티브 토큰 CTSI는 네트워크 내에서 거래 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 참여 등에 활용된다. 토큰 총공급량은 10억 개로 제한되어 있으며, 현재 9억 개 이상이 유통 중이다. 이는 토큰이 이미 상당 부분 시장에 풀려 있어 향후 공급 증가로 인한 희석 우려가 적은 편이다.

이번 가격 급등은 카르테시의 사기증명 시스템이 높은 평가를 받은데 기인한다. 이 시스템은 L2BEAT 기준 스테이지2 등급에 근접한 상태로, 이는 카르테시가 탈중앙성과 보안성 측면에서 높은 수준으로 분류될 가능성을 시사한다. 그에 따라 신뢰성 높은 레이어2 솔루션으로 부상하는 건 시간 문제이며, 이번 소식이 강력한 호재로 작용한 것으로 보인다.

같은 기간 동안 거래량도 급증하여, 모멘텀 형성이 확인됐다. 거래량은 24시간 동안 835% 급증하여 2억 4,960만 달러 수준까지 확대됐고, 카르테시 가격은 75% 급등하며 0.0484달러까지 상승했다.

다만 현재 흐름은 강세이지만, 상당히 과열된 것도 사실이다. 관심 있는 투자자라면, 2억 달러 이상 거래량이 유지되는지를 관찰하는 것이 필요하다.

휴미디파이·온톨로지 나란히 국내 상위권 유지 – 이들의 공통점은?

주간 상승률 상위권에는 휴미디파이와 온톨로지도 이름을 올렸다. 휴미디파이(WET)는 솔라나 기반 탈중앙화 거래소로, 이번 주 내내 국내 거래소 주간 랭킹 상위권을 꾸준히 유지하며 시장의 시선을 끌었다.

휴미디파이는 지난해 말 업비트와 빗썸에 연이어 상장되며 국내 투자자에게 강하게 각인된 바 있다. 이 거래소는 솔라나 생태계 내에서도 상위권 플랫폼으로 분류되며, 높은 사용자 기반과 거래량을 유지하는 것으로 알려져 있다.

국내 거래소 주간 상승률 3위에 오른 온톨로지(ONT)도 주목할 만하다. 온톨로지는 디지털 신원 인증과 데이터 보호에 전문성을 지닌 블록체인 플랫폼으로, 지난주부터 상승 흐름을 이어오고 있다. 지난주 유럽연합의 디지털 신원 정책 관련 발표가 주요 촉매로 작용한 것으로 풀이된다.

유럽연합은 올해 말까지 4억 5천만 명에게 디지털 신분증 지갑을 보급할 계획을 밝혔으며, 온톨로지가 해당 소식을 공유한 것이 호재로 작용했다. 특히 온톨로지 생태계의 또 다른 토큰인 ONG까지 동반 급등하며 관심이 한층 커졌다.

이번 주간 상승률 상위권에 오른 토큰들의 공통점은 모두 유틸리티 토큰이라는 점이다. 특히 새로운 기술 발전, 채택 소식이 가격 급등의 주된 요인으로 작용했다. 이처럼 시장은 유틸리티 인프라에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 최근 어려운 시장 상황에 따라 초기 단계에 있는 프로젝트를 찾는 움직임도 늘어나고 있다. 대표적으로 리퀴드체인이 주목받고 있다.

요즘 주목받는 인프라 신규 코인 – 리퀴드체인

리퀴드체인(LIQUID)은 블록체인 생태계의 유동성 분절화 문제를 해결하기 위해 등장한 프로젝트다. 이 문제는 최근 기관 자금 유입이 가속화되면서 확연하게 부각되고 있으며, 리퀴드체인은 비트코인, 이더리움, 솔라나에 흩어진 유동성을 하나로 연결하는 솔루션을 제공한다.

리퀴드체인은 현재 프리세일을 진행하여, 저렴하고 부담없는 가격으로 주목받고 있다. LIQUID 토큰은 개당 0.01446달러로 판매되고 있으며, 구매자는 즉각 스테이킹 참여도 가능하다. 프리세일은 단기간에 64만 달러를 확보하며 높은 초기 수요를 입증했다.

프로젝트는 메인넷 출시 전 테스트넷과 크로스체인 가상머신을 공개할 예정이라, 점진적으로 참여 관심을 촉발할 계획이다. 또한 출시 후 지속적인 개발 업데이트가 이어진다면, 카르테시에서 보았던 가격 상승도 종종 즐길 수 있을 전망이다.

현재 판매 중인 LIQUID 토큰은 네트워크 핵심 자산으로, 크로스체인 실행 및 결제, 검증 과정 등 전반적인 시스템에 활용된다. 참여를 원한다면 공식 웹사이트를 방문하여 지갑을 연결하면 된다. 신용카드를 통한 구매 옵션도 지원된다. 리퀴드체인 구매에 대한 자세한 내용은 전문 가이드를 통해 확인 가능하다.

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