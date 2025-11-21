시바이누 반등 분위기 속 돋보이는 맥시 도지, 새로운 ‘도지코인 킬러’로 부상

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

시바이누(SHIB)는 시가총액 기준 두 번째로 큰 밈코인으로, 최근 차트에서 강세 다이버전스가 나타나며 단기 반등 기대를 키우고 있다. 다만 도지코인(DOGE)의 오랜 시장 지위를 넘어서는 데에는 단순한 밈 인기만으로는 부족하다는 지적도 나온다.

이런 흐름 속에서 새롭게 주목받는 프로젝트가 맥시 도지(MAXI)다. 맥시 도지는 강아지 테마 밈코인들 사이에서 보다 강한 개성·브랜드 콘셉트를 내세우며 존재감을 넓혀가고 있다. 기존 밈코인들이 귀여운 이미지에 집중했다면, 맥시 도지는 보다 뚜렷한 서사와 캐릭터성으로 시장 내 입지를 강화하려는 전략을 취하고 있다.

현재 MAXI는 프리세일 라운드를 진행하고 있으며, 앞으로 16시간 동안 토큰을 0.000269달러에 구매할 수 있다. 라운드가 넘어가면 가격이 단계적으로 올라가는 구조이기 때문에 초기 참여자에게는 상대적으로 낮은 가격이 제공된다. 다만 신규 프로젝트인 만큼 참여 전 구조와 계획을 충분히 확인하는 것이 필요하다.

DOGE·SHIB 시대 저무나? 밈코인 새 국면 돌입

밈코인 시장의 열기는 최근 들어 눈에 띄게 약해지고 있다. DOGE 같은 대표 종목들은 수개월 동안 유지해 온 주요 지지선 근처에서 가까스로 버티는 모습이며, 일부 분석가들은 이 구간이 반등의 출발점이 될 수도 있다며 시장이 새로운 방향을 찾는 단계에 들어섰다고 보고 있다.

SHIB 역시 비슷한 가격대에서 움직이고 있는데, 가격이 하락하는 동안 RSI가 상승하는 강세 다이버전스가 나타나며 하락 압력이 조금씩 누그러지는 신호가 감지되고 있다. 이는 매수세가 들어올 경우 단기 반등 가능성을 열어두는 지점으로 해석된다.

또한 SHIB는 실사용 영역을 확대하며 기대감을 키우고 있다. 최근 비트겟(Bitget)과의 파트너십으로 결제 채널이 넓어진 것이 그 예다. 이런 변화 속에서 CB BNB로 알려진 제임스 웨인 등 일부 인플루언서는 지금이 SHIB를 모아갈 수 있는 시기일 수 있다고 언급하기도 했다. 그는 SHIB가 장기적으로 1센트에 도달할 경우 1,000달러가 100만 달러로 불어날 수 있다는 전망을 제시하며 잠재력을 강조했다.

When $SHIB Reaches 1 CENT

Just Remember Today

U Had A Chance To Buy it at $0.00001

And You didn't A $1,000 investment in $SHIB

will buy 100 million tokens today! When Shiba Inu Hits $0.01

An Investment of $1,000

Could Fetch $1 Million Buy & Hold

ShibaInuETF #SHIBARMY pic.twitter.com/8nWojimtGc — CB 🔶 BNB (@JamesWaynn) November 11, 2025

다만 SHIB와 DOGE 모두 이미 4년 전 기록했던 고점을 아직 회복하지 못했다는 점은 여전히 부담 요소다. SHIB가 과거 ‘도지코인 킬러’라는 서사를 내세웠음에도 DOGE의 시장 지위를 실제로 흔든 적은 없었다는 평가도 많다. 이런 상황에서 시장은 기존 강아지 테마 밈코인과는 다른 방향성을 제시하는 프로젝트에 관심을 돌리는 분위기이며, 최근 부상한 맥시 도지(MAXI)가 그 대안 중 하나로 주목받고 있다.

맥시 도지는 차별화된 전략을 앞세워 존재감을 키우고 있고, 향후 투자자들의 선택이 어느 쪽으로 기울지 시장의 관심이 모이고 있다.

DOGE가 주춤한 사이… ‘신흥 강자’는 이미 랠리 중

맥시 도지는 도지코인의 잠재적 경쟁자로 언급되며 시장에서 점차 존재감을 드러내고 있다. 아직 정식으로 시장에 등장한 단계는 아니지만, DOGE를 대체할 가능성이 거론될 만큼 관심이 높아지고 있으며, 프리세일 기간부터 꾸준히 주목을 받으면서 향후 본격적인 진입을 준비하는 모습이다.

최근 밈코인 시장에서는 단순한 캐릭터성만으로는 상승 모멘텀을 확보하기 어렵다는 인식이 확산되고 있다. 투자자들은 점차 서사, 브랜드 전략, 커뮤니티 결집력 등 보다 구조적인 요소를 중시하는 분위기로 옮겨가고 있다. SHIB가 기대만큼 강한 상승 흐름을 만들지 못한 것도 이런 변화와 무관하지 않다는 평가다. 이런 가운데 맥시 도지는 기존 강아지 테마 밈코인과 차별화된 콘셉트와 방향성을 내세우며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

프리세일 진행 상황도 눈에 띈다. 맥시 도지는 이미 415만 달러 이상을 모금하며 초기 단계 프로젝트임에도 높은 참여율을 보이고 있다. 최근에는 한 고래 투자자가 약 5만 8천 달러를 투입해 2억 1,400만 개의 MAXI 토큰을 매수한 사실이 확인되면서 관심이 더욱 높아졌다.

시장 환경이 뒷받침된다면 이러한 초기 매수는 장기적으로 큰 수익으로 이어질 가능성도 거론된다. 밈코인 시장 특유의 ‘초기 기회’를 노리는 투자자들이 맥시 도지의 움직임을 주의 깊게 지켜보는 이유도 여기에 있다.

맥시 도지, 커뮤니티 주도 상승 랠리로 시장 흔든다

맥시 도지(MAXI)에 참여하려면 공식 웹사이트에서 ETH, BNB, USDT, USDC로 교환해 구매하거나 은행카드를 이용해 바로 결제할 수 있다. 지갑으로는 베스트 월렛이 많이 사용되고 있으며, 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 바로 설치할 수 있다.

프리세일 단계에서 확보한 MAXI는 프로젝트의 전용 프로토콜을 통해 즉시 스테이킹할 수 있다. 현재 적용되는 보상률은 약 74% 수준의 변동 APY다. 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SolidProof) 두 기관의 감사를 모두 통과해 기본적인 보안 점검을 마친 상태다.

프로젝트 관련 소식은 X와 텔레그램 커뮤니티를 통해 빠르게 공유되고 있다. 더 자세한 정보는 맥시 도지 공식 웹사이트를 통해 알아볼 수 있다.

맥시 도지 방문하기

더보기 – 신규 강아지 밈코인 맥시 도지(MAXI) ICO 구매방법 및 프리세일 참여 방법

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.