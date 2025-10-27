스노터 토큰, 상장 5시간 앞두고 공급량 50% 소각… 프리세일 투자자 혜택 강화

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

공식 출시를 앞두고, 스노터 토큰(SNORT)이 전체 공급량의 절반을 소각했다. 이는 프리세일 투자자들에게 큰 호재로 작용하고 있다.

총 5억 개의 코인 중 2억 5,000만 개의 코인이 소각되어, 남은 물량의 희소성이 높아질 가능성이 있다.

스노터 봇은 차세대 트레이딩 봇으로 부상하고 있다. 텔레그램 기반의 마에스트로(Maestro), 유니봇(Unibot), 봉크봇(BONKbot), 크립토호퍼(Cryptohopper), 바나나 건(Banana Gun) 등과 경쟁하는 신흥 강자로 평가받고 있다.

자동화 트레이딩 시장으로 자금 유입이 늘어나고 있으며, 솔라나(SOL) 블록체인 기반으로 운영되는 스노터 봇은 다른 플랫폼보다 거래 처리 속도가 빠르고 수수료가 저렴한 것이 장점이다. 이번에 대규모 토큰 소각으로 투자자들이 사전 판매 참여를 고려할 이유가 늘었다.

사전 판매는 투자자들에게 특정 토큰이 거래소에 상장하기 전에 상대적으로 낮은 가격으로 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

이번 토큰 소각은 스노터 토큰 기존 투자자들에게 호재로 작용하며, 차세대 급등 토큰을 찾는 투자 심리를 자극하고 있다. 투자자들은 사전 판매가 종료되기 전까지 사전 판매 가격으로 스노터 토큰을 구매할 수 있다.

BIG ANNOUNCEMENT: Snorter team just incinerated a huge burn, 50% of token supply. My friends, you are simply not bullish enough for the token launch on Monday. Last few days to jump in early. https://t.co/kMnkFjGb5c pic.twitter.com/NIoQQphP5g — Snorter (@SnorterToken) October 24, 2025

스노터 토큰 수령까지 단 5시간 남아

스노터 토큰의 사전 판매 종료까지 단 5시간 남았다. 이는 거래소에 상장하기 전에 현재 가격으로 구매할 수 있는 마지막 기회가 될 수 있다.

거래소에 상장하면 가격 변동성이 커질 가능성이 있다. 이미 프리세일에서 540만 달러(약 77억 원)를 모금했으며, 스노터 토큰의 가격 흐름이 투자자들의 새로운 관심사로 떠오르고 있다.

또한, 암호화폐 인플루언서들과 애널리스트들도 스노터 토큰에 주목하기 시작했다. 보르크 크립토(Borch Crypto)는 스노터 토큰 가격이 크게 상승할 수 있으며, 인사이드비트코인(InsideBitcoins)은 2025년 최고의 트레이딩 봇 프로젝트로 평가했다.

스노터 토큰의 사전 판매 가격은 0.1083달러(약 154.91원)로, 한때 시가총액 2억 5,000만 달러(약 3,577억 원)를 기록했던 바나나 건 등 경쟁 프로젝트들과 비교했을 때 상대적으로 저평가된 상태다. 이는 스노터 봇이 향후 멀티체인 확장과 거래소 상장을 통해 성장할 가능성이 크다는 것을 시사한다.

다만 사전 판매에 참여할 수 있는 시간이 많이 남지 않았다. 즉시 투자 결정을 내릴 수 있는 투자자들을 위한 마지막 기회로, 5시간 뒤 프리세일은 종료된다.

스노터 토큰 요약

스노터 프로젝트는 지난 5월 사전 판매를 공식적으로 시작했으며, 그동안 약 월평균 100만 달러(약 14억 원)의 자금을 모금했다.

스노터 봇은 텔레그램 기반의 자동화 트레이딩 봇으로, 바나나 건, 마에스트로, 트로잔(Trojan) 등 주요 프로젝트들과 직접적으로 경쟁하고 있다.

스노터 봇은 솔라나 블록체인으로 구동된다. 이더리움(ETH) 블록체인을 기반으로 하는 바나나 건이나 마에스트로보다 거래 처리 속도가 빠르고 수수료가 더 저렴하다. 바나나 건과 마에스트로 둘다 멀티체인 확장을 시도하고 있지만, 여전히 이더리움 블록체인의 기술적 한계로 인해 제약받고 있다.

트로잔 또한 솔라나 블록체인을 기반으로 하지만, 스노터 봇처럼 이더리움, 바이낸스(Binance), 폴리곤(Polygon), 베이스(Base) 등으로 확장할 수 있는 멀티체인 기능을 갖추지 못했다.

또한 스노터 토큰을 보유하기만 해도 암호화폐 업계 최저 수준의 거래 수수료 0.85%를 누릴 수 있다. 스노터 봇은 이미 경쟁력을 갖춘 상태로 상장할 예정이다.

하지만 스노터 봇의 진정한 강점은 고급 스나이핑(sniping) 기능이다. 해당 기능은 실시간 솔라나 거래 대기열, 검증자 피드, 유동성 풀을 분석하여 암호화폐 시장에 본격적으로 알려지기 전에 상승 가능성이 높은 밈코인을 선제적으로 탐지한다.

발굴한 투자 기회는 자동으로 스마트 컨트랙트의 안전성, 유동성 규모, 러그풀(rug pull) 리스크 등을 검토한 뒤 사용자에게 전달된다. 트레이더들은 누구보다 먼저 투자할 수 있게 된다.

이처럼 속도, 분석력, 접근성을 모두 갖췄다는 점이 투자자들이 스노터 토큰을 매수하는 핵심 이유다. 다수의 투자자들은 단순히 차세대 트레이딩 봇을 이용하는 것을 넘어, 향후 텔레그램 기반 트레이딩 봇 시장을 주도할 플랫폼에 투자하는 기회로 보고 있다.

스노터 봇 향후 로드맵

10월 27일 오후 2시(UTC)에 진행될 토큰 생성 이벤트(TGE: Token Generation Event)와 동시에 투자자들은 스노터 토큰을 직접 수령할 수 있다.

토큰 생성 이벤트 이후 스노터 토큰은 거래소에 상장하며, 레버리지 거래와 고급 분석 도구 등 다양한 기능이 제공되어 초기 가격 형성 과정에서 활용될 것으로 전망된다.

스노터 토큰의 가격 방향성을 이해하려면 향후 로드맵을 살펴볼 필요가 있다. 토큰 생성 이벤트가 포함된 2단계 이후 스노터 토큰은 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine) 기반의 멀티체인 확장을 추진하여 바이낸스, 폴리곤, 베이스 등 이더리움 호환 블록체인과의 연동을 통해 더 넓은 유동성과 상호운용성을 확보할 계획이다.

또한, 텔레그램 내에서 손익, 평균 단가, 실현 수익 등을 직접 확인할 수 있는 포트폴리오 대시보드(Portfolio Dashboard) 등 신규 기능이 도입된다. 이와 함께 플랫폼 기능을 강화하고 커뮤니티 참여 확대를 위한 다양한 생태계 업그레이드도 예정되어 있다.

4단계에 들어서면 스노터 봇은 인공지능(AI) 기반의 트레이딩 알고리즘을 도입하고, 디파이(DeFi) 프로젝트와의 파트너십을 확대할 예정이다. 또한, 스노터 토큰을 보유한 투자자들은 커뮤니티 거버넌스의 주요 개발 의사결정에 대한 투표권을 행사할 수 있게 된다. 프로젝트 팀은 트레이딩 API 출시와 함께 생태계 확장을 지속하여, 글로벌 트레이더들이 참여할 수 있는 폭넓은 시장 기반을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

요약하자면, 스노터 봇은 이제 막 시작 단계에 있다. 스노터 봇의 로드맵을 살펴보면 암호화폐 시장 내 텔레그램 트레이딩 봇 상위권 진입을 목표로 하는 명확한 성장 경로를 그리고 있다.

상장가로 스노터 토큰을 구매할 수 있는 마지막 기회

상장하기 전에 스노터 토큰을 구매할 수 있는 프리세일은 5시간 뒤에 끝난다.

아직 투자 기회가 남아 있는 지금, 스노터 토큰 공식 웹사이트에서 솔라나, 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

새로 구매한 스노터 토큰은 프로젝트의 자체 스테이킹 프로토콜을 통해 연간 99%의 보상률을 누릴 수 있다.

스노터 프로젝트 팀은 암호화폐 시장에서 가장 신뢰받는 암호화폐 지갑, 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 권장한다. 베스트 월렛을 이용한다면, 월요일에 예정된 토큰 생성 이벤트 이전에도 구매한 토큰을 앱 내에서 자동으로 확인하고 손쉽게 클레임할 수 있다.

베스트 월렛 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 토큰 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

스노터 토큰 사전 판매 참여하기

더보기 – 스노터(SNORT) 구매방법 — 스노터 트레이딩 봇, 솔라나 밈코인 트레이딩 혁신 이끌까?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.