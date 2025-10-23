미국 주택당국, 암호화폐를 대출 평가 자산으로 검토… 도지코인·맥시 도지 ‘금융자산’ 기대

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

도지코인(DOGE)가 조만간 실제 금융자산으로 인정받을 가능성이 제기됐다. 미국 연방주택금융청(FHFA)이 미국의 대표적인 정부 후원 기관인 패니 메이(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)에 암호화폐를 주택담보대출 평가 시 고려 자산으로 포함하라는 지침을 내렸기 때문이다.

이번 지침은 특정 코인을 명시하지 않았지만, 이로 인해 도지코인을 포함한 다양한 디지털 자산이 공식적인 금융 준비자산으로 인정받을 길이 열릴 수 있다는 분석이 나온다. 실제로 그렇게 된다면, 밈코인의 상징으로 불리던 도지코인은 단순한 온라인 유행을 넘어 주택 구입에 활용 가능한 실질 자산으로 자리매김하게 된다.

한편, 도지코인이 여전히 주목받고 있는 가운데, 개인 투자자들의 시선은 보다 신선하고 강한 움직임을 보이는 ‘맥시 도지’로 옮겨가고 있다. 맥시 도지는 도지코인의 상징인 시바 이누를 모티프로 하되, 보다 역동적인 콘셉트와 1,000배 성장이라는 강한 비전을 내세운 프로젝트다.

현재 맥시 도지는 사전판매 단계에 있으며, 지금까지 370만 달러(약 53억 2,689만 원) 이상이 모금됐다. 이번 펀딩 라운드는 약 2일 후 종료될 예정이다.

토큰 가격은 개당 0.0002645달러(약 0.38원)이며, 해당 라운드가 마감되면 가격이 인상될 예정이어서, 신규 투자자들이 참여할 수 있는 기간은 길지 않다.

도지코인(DOGE), 전통 금융권 진입 신호탄

미국 연방주택금융청(FHFA)이 패니 메이(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)에 내린 이번 지침은 주택담보대출 심사 과정에서 암호화폐를 합법적인 자산으로 인정하기 위한 중요한 첫걸음으로 평가된다.

기존에는 미국인이 주택담보대출을 신청할 때 금융기관이 현금 예금, 소득, 보유 자산 등 모든 재정 지표를 달러 기준으로만 평가해 왔다. 지금까지는 암호화폐가 현금화되지 않는 이상 평가 대상에서 제외돼 있었다.

이번 조치는 금융권에서도 가장 보수적인 영역으로 꼽히는 주택금융 부문이 이제 암호화폐를 ‘실질적 자산’으로 간주할 준비를 하고 있음을 보여주는 역사적인 변화로 해석된다.

앞서 언급했듯, FHFA는 어떤 암호화폐가 해당 기준에 포함될지 구체적으로 밝히지 않았다. 그러나 이번 결정은 도지코인(DOGE)을 비롯한 주요 디지털 자산, 특히 밈코인과 같은 비전통적 자산이 제도권 내에서 인정받을 가능성을 열었다는 점에서 의미가 크다. 현재 도지코인의 시가총액은 약 280억 달러(약 40조 3,032억 원)에 달한다.

#Dogecoin to be accepted for home loan applications. Massive news. pic.twitter.com/oH4zJViTmU — dogegod (@_dogegod_) October 21, 2025

도지코인은 이미 수년 전부터 전통 금융 시장으로의 진입을 시도해 왔다. 2022년 테슬라(Tesla)는 한때 사이버휘슬(Cyberwhistle)과 키즈용 사이버쿼드(Cyberquad for Kids) 등 일부 상품 결제에 도지코인을 허용한 바 있다.

최근에는 월스트리트에서 REX-Osprey DOGE ETF(DOJE)가 출시되며, 첫 거래일에 약 250만 달러(약 35억 9,850만 원)의 거래량을 기록했다.

만약 도지코인이 미국 주택금융 시스템에서 공식적으로 인정받게 된다면, 이는 단순히 비트코인을 풍자하며 시작된 한 코인의 도약에 그치지 않고, 암호화폐 산업 전체에 있어 의미 있는 진전이 될 것이다.

한편 도지코인이 다시 주목을 받는 가운데, 또 다른 이름이 시장의 관심을 끌고 있다. 이 프로젝트는 도지코인과 같은 밈코인 특유의 에너지를 유지하면서도, 더 강한 추진력과 뚜렷한 목표 의식을 내세우고 있다.

그 주인공은 바로 ‘맥시 도지(MAXI)’로, 1,000배 성장을 지향하는 암호화폐 투자자들의 도전 정신을 상징하는 차세대 도지코인 프로젝트다.

맥시 도지(MAXI): 1,000배 수익을 노리는 새로운 밈코인

도지코인(DOGE)으로 인생이 바뀔 만큼의 수익을 얻던 시절은 이제 암호화폐 업계의 전설로 남았다. 블록체인 기록 속 어딘가에 묻힌 오래된 이야기처럼 말이다.

이제 도지코인은 2017년 비트코인이 주목받던 당시의 소형 코인이 아니다. 바로 그 이유로 투자자들은 새로운 대안을 찾고 있다. 일론 머스크가 방송에서 ‘투더문(To the Moon, 가격 급등을 의미)’을 외치던 열광적인 분위기를 이어받으면서도, 더 강한 추진력과 목표를 지닌 프로젝트를 말이다.

그 프로젝트가 바로 ‘맥시 도지(MAXI)’다. 도지코인의 근육질 사촌이라 불릴 만큼 강렬한 존재로, 한때 시장을 뜨겁게 달궜던 열기를 다시 불러오고 있다. 원조 밈코인이 지녔던 유쾌함과 커뮤니티 정신을 그대로 이어받되, 그 에너지를 1,000배로 확장한 프로젝트다.

Ain't no pump if there ain't a pump. pic.twitter.com/jv3tFJMp4d — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 18, 2025

맥시 도지는 초기 도지코인 투자자들이 성공을 거두었던 것처럼, ‘전력투구, 변명은 없다’는 정신을 그대로 계승하고 있다. 여기에 이번에는 실제 자산으로서의 활용 가능성까지 더해졌다.

맥시 도지는 운동으로 단련된 도지코인이라 할 만하다. 시장의 흐름을 익히고, 더 강하고 영리해졌으며, 오늘날의 투자 문화와도 한층 잘 어울리는 모습으로 돌아왔다.

프로젝트의 자금 운용 역시 이러한 방향성을 반영하고 있다. 사전판매 수익의 65%가 마케팅 예산으로 배정되어 있으며, 맥시 도지를 시장에서 가장 주목받는 밈코인으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있다.

도지코인 이후의 새로운 움직임, 맥시 도지(MAXI)

암호화폐 시장에서 투자자들은 언제나 다음 큰 기회를 찾아 움직인다. 초기 도지코인(DOGE) 투자자들이 거둔 폭발적인 수익을 다시 재현하려는 기대감은 시바이누(SHIB)를 비롯한 여러 후속 프로젝트의 등장을 이끌었다.

그러나 진정한 가치는 단기적인 유행이 아닌, 장기적인 성장성과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 프로젝트를 선별하는 데 있다.

출시 후 석 달도 채 되지 않은 맥시 도지(MAXI)는 이미 약 400만 달러(약 57억 5,880만 원)의 자금을 모집했으며, 월평균 100만 달러(약 14억 3,970만 원) 이상이 유입되고 있다. 주목할 점은 전체 발행량의 약 6%에 해당하는 90억 개 이상의 MAXI 토큰이 이미 네이티브 프로토콜에 스테이킹되어, 최대 82%의 변동형 연이율(APY)을 제공하고 있다는 것이다.

이러한 참여는 투자자들이 단기 차익을 노리는 것이 아니라, 장기적인 성장 가능성을 보고 맥시 도지를 밈코인 시장의 차세대 주자로 평가하고 있음을 보여준다.

결국 시장은 언제나 ‘다음 주인공’을 찾아 나선다. 맥시 도지는 매일 조금씩 그 가능성을 입증하고 있다. 프로젝트의 상징처럼 언급되는 한 번의 더 강한 도전과 레드불 한 캔이 밈코인 세계의 새로운 선두주자로 도약하기 위한 맥시 도지의 여정을 상징한다.

맥시 도지(MAXI) 사전판매: 알아두어야 할 기본 사항

맥시 도지(MAXI)를 구매하려면, 맥시 도지 사전판매 사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 원하는 지갑을 연결하면 된다. 베스트 월렛은 현재 시장에서 주목받는 암호화폐 및 비트코인 지갑 중 하나다.

이더리움(ETH), 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), 유에스디코인(USDC)로 교환하거나, 은행 카드를 통해 직접 결제할 수도 있다. 베스트 월렛은 무료로 이용할 수 있으며, 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다.

맥시 도지의 스마트 계약은 보안 감사 전문 기관인 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SOLIDProof)의 검증을 완료해 코드의 안정성과 신뢰성을 입증했다.

맥시 도지 커뮤니티와의 소통은 맥시 도지 X와 텔레그램 채널에서 가능하다.

맥시 도지 사전판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.